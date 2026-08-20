Tây Ninh: Công ty Hồng Phượng Tây Ninh trúng thầu hơn 2,6 tỷ tại phường Long Hoa

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án phường Long Hoa (tỉnh Tây Ninh) vừa hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02: Thi công xây lắp thuộc dự án Đường số 37 Ngô Quyền.

Đối thủ giá thấp bị loại vì lỗi kỹ thuật

Gói thầu số 02: Thi công xây lắp (mã TBMT: IB2600345002) được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 2.658.561.452 đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách phường.

Biên bản mở thầu ghi nhận 02 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu gồm Công ty TNHH Trường Chinh Phát và Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh. Đáng chú ý, Công ty TNHH Trường Chinh Phát đưa ra mức giá dự thầu 2.513.395.889 đồng, thấp hơn giá gói thầu 145.165.562 đồng và thấp hơn giá chào của Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh tới 115.005.108 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 98/BC-TCG do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng lập ngày 17/07/2026, Công ty TNHH Trường Chinh Phát bị đánh giá "Không đạt" ở bước tiêu chuẩn kỹ thuật. Báo cáo nêu rõ nhà thầu này không có bản vẽ mô tả biện pháp tổ chức mặt bằng công trường (Mục 1.1 Chương III), không có bản vẽ mô tả giải pháp trắc đạc phục vụ thi công (Mục 1.2 Chương III) và thiếu toàn bộ bản vẽ biện pháp thi công cho các hạng mục chính của gói thầu (Mục 1.3 Chương III). Do không vượt qua tiêu chuẩn kỹ thuật mang tính tiên quyết, hồ sơ của đơn vị này bị loại và không được chuyển sang bước đánh giá tài chính.

Trúng thầu sát giá với tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn

Sau khi đối thủ duy nhất bị loại, Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh trở thành nhà thầu duy nhất được đánh giá tài chính và xếp hạng thứ nhất.

Ngày 11/08/2026, ông Trần Hồng Quân – Q. Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Long Hoa đã ký Quyết định số 874/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh trúng thầu với giá 2.628.400.998 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày theo loại hợp đồng đơn giá cố định.

Nguồn: MSC

So với giá gói thầu 2.658.561.452 đồng, giá trị trúng thầu giảm 30.160.454 đồng, tương ứng 1,13%.

Góc nhìn về bảo đảm tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

Dưới góc nhìn pháp lý về đầu tư công, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Tình trạng nhà thầu chào giá thấp nhưng bị loại do thiếu sót các tài liệu kỹ thuật cơ bản như bản vẽ biện pháp thi công là vấn đề diễn ra khá phổ biến trong đấu thầu qua mạng. Căn cứ Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ, việc làm rõ E-HSDT được thực hiện để làm sáng tỏ các nội dung về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm nhưng tuyệt đối không được làm thay đổi bản chất của đề xuất kỹ thuật. Do đó, việc bên mời thầu loại hồ sơ thiếu các giải pháp kỹ thuật cốt lõi là có căn cứ, song câu hỏi đặt ra là sự am hiểu quy chuẩn của các nhà thầu tham dự cũng như mức độ cạnh tranh thực chất của cuộc thầu."

Phân tích thêm về trách nhiệm quản lý, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết: "Bản chất cốt lõi của hoạt động đấu thầu rộng rãi là hiện thực hóa 05 mục tiêu quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15): Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Để bảo toàn tối đa nguồn vốn ngân sách, quy định tại Điều 78 Luật Đấu thầu cùng tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính đã nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư trong việc rà soát kỹ lưỡng dự toán, giám sát quy trình xét thầu và giải trình rõ ràng trước cơ quan quản lý về hiệu quả kinh tế của các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp."