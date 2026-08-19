Cần Thơ: Công ty 639 trúng gói thầu sửa chữa trường hơn 7,3 tỷ đồng

Phòng Kinh tế xã Vị Thủy vừa phê duyệt Công ty 639 trúng gói thầu hơn 7,3 tỷ, tiết kiệm 0,50%. Đáng chú ý, đối thủ chào giá thấp hơn bị loại ở khâu kỹ thuật

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Ngô Quốc Trị có giá trúng thầu hơn 7,339 tỷ đồng, thời gian thực hiện 300 ngày.

Ngày 03/08/2026, ông Mai Trung Kiên, Trưởng phòng Kinh tế xã Vị Thủy, Thành phố Cần Thơ, ký Quyết định số 319/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Ngô Quốc Trị.

Gói thầu có mã thông báo mời thầu (TBMT) IB2600321573, mã kế hoạch lựa chọn nhà thầu PL2600181641, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn thu Xổ số Kiến thiết và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Nguồn: MSC

Giá trúng thầu hơn 7,3 tỷ đồng

Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Kiểm định Xây dựng 639 được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá 7.339.065.990 đồng. Trong khi đó, giá dự toán gói thầu là 7.375.715.000 đồng.

Như vậy, giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 36.649.010 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,50%.

Thời gian thực hiện gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng là 300 ngày. Loại hợp đồng được áp dụng là hợp đồng trọn gói.

Hai nhà thầu tham dự, một hồ sơ không đạt kỹ thuật

Theo Biên bản mở thầu ngày 09/07/2026 và Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 834/BCĐG E-HSDT-MTPT ngày 27/07/2026, có 2 nhà thầu tham dự gói thầu.

Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Một Trăm Phần Trăm, do ông Lê Đỗ Trường Giang làm Tổ trưởng. Đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Lâm San 1719.

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Nhựt có giá dự thầu sau khi áp dụng thư giảm giá 6,3% là 6.848.933.508 đồng. Mức giá này thấp hơn giá gói thầu 526.781.492 đồng và thấp hơn giá trúng thầu của Công ty TNHH Kiểm định Xây dựng 639 khoảng 490,13 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá, hồ sơ của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Nhựt được đánh giá không đạt tại bước đánh giá kỹ thuật.

Cụ thể, tại Khoản 1.2 về giải pháp kỹ thuật, báo cáo đánh giá cho rằng nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu về giải pháp kỹ thuật thi công đầy đủ các công tác theo E-HSMT.

Tại Khoản 1.3 về biện pháp tổ chức thi công, hồ sơ được đánh giá chưa trình bày biện pháp thi công kết cấu mái trước khi lợp tôn; chưa có biện pháp thi công sân đường nội bộ; chưa có biện pháp thi công cấp thoát nước ngoại vi và chưa bố trí các mũi thi công.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, hồ sơ của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Nhựt không được tiếp tục đánh giá ở các bước tiếp theo. Công ty TNHH Kiểm định Xây dựng 639 là nhà thầu còn lại và được phê duyệt trúng thầu với giá 7.339.065.990 đồng.

Công ty 639 có 71 gói thầu được ghi nhận trúng

Công ty TNHH Kiểm định Xây dựng 639 có mã số doanh nghiệp 6300134037, trụ sở tại số 314, Ấp 7, xã Vị Thủy, Thành phố Cần Thơ. Người đại diện theo pháp luật là ông Võ Xuân Duy, Giám đốc.

Theo dữ liệu hoạt động đấu thầu công khai được PV tổng hợp, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 121 gói thầu, trong đó trúng 71 gói, trượt 46 gói, 3 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy được ghi nhận là 346.878.853.102 đồng.

Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán được ghi nhận ở mức 97,78%, tương ứng mức tiết kiệm bình quân khoảng 2,22%. Thành phố Cần Thơ là địa bàn doanh nghiệp tham gia đấu thầu nhiều nhất, với 83 gói thầu.

Trước khi được phê duyệt trúng gói thầu tại Trường THCS Ngô Quốc Trị, Công ty TNHH Kiểm định Xây dựng 639 cũng được ghi nhận trúng một số gói thầu xây lắp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

Trong tháng 07/2026, doanh nghiệp trúng gói thầu Thi công xây dựng Công trình: Sân đường nội bộ khu công viên đường Nguyễn Công Trứ (Khu Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang cũ), do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vị Thanh làm chủ đầu tư, với giá 6.133.335.116 đồng.

Trước đó, trong tháng 06/2026, doanh nghiệp trúng gói thầu Thi công xây dựng do Phòng Kinh tế xã Vĩnh Thuận Đông làm chủ đầu tư với giá 6.825.204.860 đồng, với vai trò thành viên đứng đầu Liên danh Xẻo Giá – 5 Thừa.

Quy định về cạnh tranh trong đấu thầu

Trao đổi dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết pháp luật về đấu thầu đặt ra yêu cầu về tính minh bạch, cạnh tranh và bình đẳng trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Theo khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, hồ sơ mời thầu không được nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Khoản 4 Điều 44 của Luật cũng quy định các tiêu chí rào cản vi phạm khoản 3 Điều này bị coi là vô hiệu và không được sử dụng làm căn cứ đánh giá hồ sơ dự thầu.

Đối với trường hợp cụ thể của gói thầu tại Trường THCS Ngô Quốc Trị, việc một hồ sơ dự thầu không đạt yêu cầu kỹ thuật cần được xem xét trên cơ sở các tiêu chí, yêu cầu đã được quy định trong E-HSMT và kết quả đánh giá được thể hiện trong hồ sơ đấu thầu.

Chuyên gia đấu thầu Lê Hân cho rằng việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công là một trong những yêu cầu quan trọng trong công tác lựa chọn nhà thầu. Nội dung này cũng được đề cập tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu.

Theo chuyên gia, tại điểm b khoản 2 Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính, chủ đầu tư được khuyến khích chủ động thương thảo, đàm phán giảm giá với nhà thầu trong quá trình hoàn thiện hợp đồng đối với trường hợp đấu thầu rộng rãi, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đối với gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Ngô Quốc Trị, các kết quả nêu trên được ghi nhận từ quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản mở thầu và báo cáo đánh giá E-HSDT.