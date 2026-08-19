Phụng Hiệp: Gói thầu Xây dựng tuyến kênh Đầu Ngàn hơn 2 tỷ, tiết kiệm 14,95%

Mới đây, Phòng Kinh tế xã Phụng Hiệp (xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ) đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho dự án Xây dựng mới tuyến lộ kênh Đầu Ngàn theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 84/QĐ-PKT ngày 21/04/2026 do Trưởng phòng Trần Trung Nhiệm ký.

Dự án có gói thầu thi công xây lắp chính mang tên "Gói thầu: Xây dựng mới tuyến lộ kênh Đầu Ngàn" (mã TBMT: IB2600287329) với giá gói thầu được phê duyệt là 2.429.474.000 đồng, sử dụng nguồn vốn từ cân đối ngân sách và xổ số kiến thiết.

Ngày 14/06/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Phụng Hiệp Trần Trung Nhiệm ký Quyết định số 137/QĐ-PKT phê duyệt E-HSMT. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 60 ngày. Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH CATICO; đơn vị thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH MTV Trường Phát An Gia.

Đối thủ chào giá thấp nhất bị loại ở bước năng lực

Theo Biên bản mở thầu ngày 23/06/2026 và Báo cáo đánh giá E-HSDT số 27.7/2026/BCĐG-CTC ngày 27/07/2026 của Công ty TNHH CATICO, gói thầu ghi nhận 05 nhà thầu tham dự nộp hồ sơ qua mạng.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Thành (MST: 2200702433) nộp giá dự thầu 2.426.635.343 đồng, kèm thư giảm giá 15%, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống còn 2.062.640.041 đồng. Đây là mức giá dự thầu thấp nhất trong tất cả các nhà thầu tham gia.

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT của Công ty TNHH CATICO kết luận nhà thầu Hiệp Thành bị đánh giá "Không đạt" ngay từ bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Cụ thể, hồ sơ của nhà thầu này xuất hiện nhiều điểm chưa đáp ứng tiêu chuẩn của E-HSMT:

Thứ nhất, về năng lực tài chính, Báo cáo tài chính năm 2025 đính kèm Thông báo số 704/TB-CCTKV-KĐT ngày 20/02/2025 chỉ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đến ngày 19/02/2025, chưa đủ tài liệu chứng minh hoàn thành nghĩa vụ thuế đến hết ngày 31/12/2025 theo quy định.

Thứ hai, về nguồn lực tài chính, văn bản cam kết cấp hạn mức tín dụng số 1736/NHNo.BL-KHDN của Agribank Chi nhánh Bạc Liêu thiếu tài liệu chứng minh thẩm quyền ký của Phó Giám đốc chi nhánh (thiếu Quyết định số 2664/QĐ-NHNo-PC ngày 01/12/2022 và Giấy ủy quyền số 475/NHNoBL-TH ngày 09/02/2026).

Thứ ba, về nhân sự chủ chốt, nhân sự đề xuất đảm nhận vị trí Chỉ huy trưởng công trình là ông Nguyễn Anh Tuấn không đính kèm Giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn An toàn lao động còn hiệu lực đến thời điểm mở thầu.

Trước các thiếu sót trên, Bên mời thầu đã ban hành Văn bản số 111/PKT ngày 08/07/2026 và Văn bản số 125/PKT ngày 21/07/2026 yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT. Tuy nhiên, trong văn bản trả lời làm rõ ngày 12/07/2026, nhà thầu Hiệp Thành không bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu. Đến hết thời hạn làm rõ lần 2, nhà thầu này không có văn bản phản hồi, dẫn đến việc bị loại khỏi danh sách đánh giá tiếp theo.

Sau khi nhà thầu chào giá thấp nhất bị loại ở bước năng lực, Công ty TNHH Tây Nam (MST: 6300102388, địa chỉ tại Số 114 Đường Tỉnh Lộ 927, Ấp Mỹ Lợi B, Xã Hiệp Hưng, TP Cần Thơ) vươn lên xếp hạng thứ nhất. Nhà thầu Tây Nam nộp giá dự thầu 2.097.691.593 đồng, giảm giá 1,5%, giá dự thầu sau giảm giá là 2.066.226.219 đồng.

Ngày 31/07/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Phụng Hiệp Trần Trung Nhiệm ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, công nhận Công ty TNHH Tây Nam trúng thầu với giá 2.066.226.000 đồng. Gói thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm 14,95% (tương ứng giảm 363.248.000 đồng so với giá gói thầu được duyệt).

Nguồn: MSC

Các nhà thầu còn lại xếp hạng tiếp theo lần lượt trượt thầu do giá dự thầu sau giảm giá cao hơn, gồm: Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng KTB (xếp hạng 2, giá 2.186.526.600 đồng), Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng HTP (xếp hạng 3, giá 2.214.497.846 đồng) và Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Trâm (xếp hạng 4, giá 2.283.704.421 đồng).

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Tây Nam được thành lập ngày 26/11/2009, đăng ký phê duyệt thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 11/04/2018, do ông Cao Trường Xinh là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp và tư vấn xây dựng.

Dữ liệu đấu thầu ghi nhận tính đến tháng 8/2026, Công ty TNHH Tây Nam đã tham gia 176 gói thầu, trong đó trúng 60 gói, trượt 110 gói, 2 gói chưa có kết quả và 4 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt 110.500.331.063 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt 54.653.941.573 đồng; tổng giá trị tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh đạt 55.846.389.490 đồng.

Riêng trong tháng 7/2026, doanh nghiệp này được ghi nhận trúng nhiều gói thầu xây lắp với vai trò độc lập tại địa bàn TP Cần Thơ. Điển hình như: Gói thầu thi công xây dựng do Phòng Kinh tế xã Vị Thủy mời thầu (trúng ngày 22/07/2026, giá trúng 2.740.315.000 đồng); Gói thầu thi công xây dựng do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Phước Hưng mời thầu (trúng ngày 20/07/2026, giá trúng 3.069.700.000 đồng); cùng 02 gói thầu do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đại Thành mời thầu gồm gói trúng ngày 14/07/2026 (1.669.341.000 đồng) và gói trúng ngày 16/07/2026 (1.914.588.000 đồng).

Góc nhìn pháp lý và chuyên gia

Trao đổi về diễn biến cuộc thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Quá trình đánh giá E-HSDT của đơn vị tư vấn đã bám sát các tiêu chuẩn quy định của hồ sơ mời thầu và quy định pháp luật hiện hành. Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc xem xét năng lực và kinh nghiệm là bước thẩm định bắt buộc đối với tất cả các nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu có mức giá dự thầu sau giảm giá thấp nhất nhưng không đáp ứng đầy đủ tính hợp lệ của tài liệu tài chính, thiếu căn cứ pháp lý chứng minh thẩm quyền ký cam kết tín dụng và thiếu chứng chỉ an toàn lao động của nhân sự chủ chốt, Bên mời thầu đã thực hiện đúng quy trình gửi yêu cầu làm rõ E-HSDT bằng văn bản theo Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Căn cứ khoản 2 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, đối với nhân sự chủ chốt không đáp ứng tiêu chí kỹ thuật, nhà thầu được quyền làm rõ, thay thế nhân sự khác. Tuy nhiên, khi nhà thầu từ chối quyền lợi này, hoàn toàn không phản hồi hay bổ sung tài liệu để chứng minh năng lực thực chất, việc Hội đồng đánh giá xếp loại 'Không đạt' và chuyển sang xem xét nhà thầu xếp hạng tiếp theo là hoàn toàn đúng pháp luật, bảo đảm tính trung thực, công bằng và trách nhiệm giải trình theo khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu."

Dưới góc độ hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng gói thầu ghi nhận tới 05 nhà thầu tham gia độc lập và đạt tỷ lệ tiết kiệm thực chất lên tới 14,95% (tương đương giảm hơn 363 triệu đồng) là tín hiệu cực kỳ tích cực về mức độ cạnh tranh lành mạnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ (đơn vị hành chính mới được sắp xếp sáp nhập theo Nghị quyết số 202/2025/QH15). "Tuy nhiên, việc lựa chọn nhà thầu trúng thầu chỉ là bước khởi đầu. Theo quy định tại Điều 78 Luật Đấu thầu và Điều 35 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trong khâu quản lý thực hiện hợp đồng.