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Gói thầu Trà Vơ Nhỏ: 2 nhà thầu giá thấp không đạt kỹ thuật

Gói thầu tuyến đường Trà Vơ Nhỏ có 3 nhà thầu dự thầu, đơn vị giá cao nhất trúng thầu 13,81 tỷ đồng, ngân sách tiết kiệm khoảng 1,69%.

Hà Linh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Công trình Tuyến đường bê tông 4m Trà Vơ Nhỏ có 3 nhà thầu tham dự. Kết quả, nhà thầu có giá dự thầu cao nhất được lựa chọn, trong khi 2 nhà thầu có giá thấp hơn không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu.

Trúng thầu với giá 13,81 tỷ đồng

Gói thầu Thi công xây dựng (Mã TBMT: IB2600331836-00) thuộc dự án Công trình Tuyến đường bê tông 4m Trà Vơ Nhỏ, địa điểm thi công tại Ấp Thới Thuận A, xã Trường Thành, Thành phố Cần Thơ.

Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do Phòng Kinh tế xã Trường Thành làm chủ đầu tư. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 240 ngày.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được phê duyệt tại Quyết định số 483/QĐ-PKT ngày 22/06/2026. E-HSMT được phê duyệt tại Quyết định số 527/QĐ-PKT ngày 30/06/2026 do ông Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Trường Thành ký ban hành.

Giá gói thầu được xác định là 14.049.085.377 đồng.

Ngày 04/08/2026, ông Nguyễn Ngọc Dung - Trưởng phòng Kinh tế xã Trường Thành ký Quyết định số 625/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng. Theo quyết định này, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hưng Thịnh được lựa chọn thực hiện gói thầu.

Giá trúng thầu là 13.811.994.818 đồng. So với giá gói thầu 14.049.085.377 đồng, giá trị giảm là 237.090.559 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,69%.

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Nguồn: MSC

Hai nhà thầu giá thấp hơn không đạt yêu cầu kỹ thuật

Theo dữ liệu tại Biên bản mở thầu điện tử ngày 10/07/2026, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu với mức giá có sự chênh lệch đáng kể.

Liên danh thi công Trà Vơ Nhỏ dự thầu với giá 11.859.951.750 đồng, thấp hơn giá gói thầu hơn 2,18 tỷ đồng và thấp hơn giá trúng thầu của Công ty Hưng Thịnh 1.952.043.068 đồng.

Công ty Cổ phần Xây dựng 726 dự thầu với giá sau giảm giá 1,3% là 13.576.157.985 đồng, thấp hơn giá trúng thầu 235.836.833 đồng.

Trong khi đó, Công ty Hưng Thịnh dự thầu với mức giá 13.811.994.818 đồng, không áp dụng giảm giá. Đây là mức giá cao nhất trong 3 nhà thầu tham dự.

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 847/BCĐG E-HSDT-BA ngày 16/07/2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Đầu tư GLS Bình An lập, Liên danh thi công Trà Vơ Nhỏ và Công ty Cổ phần Xây dựng 726 đều được đánh giá không đạt tại bước đánh giá kỹ thuật.

Đối với Liên danh thi công Trà Vơ Nhỏ và Công ty Cổ phần Xây dựng 726, báo cáo đánh giá nêu nội dung liên quan thời gian hoàn thành công việc. Theo Khoản 2.2 Mục 3 Chương III của E-HSMT, thời gian thực hiện hợp đồng là 240 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; trong đó, yêu cầu hoàn thành toàn bộ công việc gói thầu trong vòng 210 ngày và 30 ngày tiếp theo hoàn thành các phần việc còn lại để nghiệm thu.

Theo báo cáo đánh giá, cả hai nhà thầu đề xuất thời gian hoàn thành toàn bộ công việc gói thầu là 240 ngày, được xác định lớn hơn yêu cầu 210 ngày.

Ngoài nội dung trên, tại Khoản 5 Mục 3 Chương III, hai nhà thầu cũng được đánh giá không đạt đối với nội dung thuyết minh về công tác bảo trì, kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần và kiểm tra trước, sau mùa mưa.

Báo cáo của Tổ chuyên gia nhận định các nội dung này thuộc biện pháp tổ chức thi công và không thuộc trường hợp được yêu cầu làm rõ sau thời điểm đóng thầu.

Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT, Công ty Hưng Thịnh là nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để tiếp tục được đánh giá về tài chính và được phê duyệt trúng thầu với giá 13.811.994.818 đồng.

Cần bảo đảm yêu cầu cạnh tranh trong lập và đánh giá E-HSDT

Liên quan đến các quy định về cạnh tranh trong đấu thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, quy định hồ sơ mời thầu không được nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, dẫn đến cạnh tranh không bình đẳng.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, Khoản 4 Điều 44 Luật Đấu thầu và Khoản 1 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cũng quy định về trường hợp hồ sơ mời thầu có nội dung vi phạm quy định về hạn chế cạnh tranh. Khi đó, các nội dung vi phạm bị coi là vô hiệu và không phải là căn cứ để đánh giá hồ sơ dự thầu, loại bỏ nhà thầu.

Luật sư Nguyễn Văn Lập đồng thời dẫn Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư, kiểm soát chặt chẽ quá trình lập HSMT và đánh giá HSDT; đồng thời khắc phục tình trạng đưa vào hồ sơ mời thầu những tiêu chí mang tính định hướng, hạn chế cạnh tranh và thực hiện tiết kiệm ngân sách trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Với trường hợp Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Công trình Tuyến đường bê tông 4m Trà Vơ Nhỏ, việc hai nhà thầu có giá dự thầu thấp hơn không đạt yêu cầu kỹ thuật được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí và nội dung đánh giá được nêu trong báo cáo đánh giá E-HSDT. Do đó, việc đánh giá tính phù hợp của các tiêu chí này cần được xem xét trên cơ sở đầy đủ E-HSMT, E-HSDT, báo cáo đánh giá và các quy định pháp luật đấu thầu có liên quan.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

#Công ty TNHH MTV Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hưng Thịnh #Phòng Kinh tế xã Trường Thành #Tuyến đường bê tông 4m Trà Vơ Nhỏ #TP Cần Thơ #Đấu thầu

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