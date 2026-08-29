Tây Ninh: Ai trúng gói thầu hơn 6,48 tỷ đồng tại Trường Tiểu học Phạm Hùng?

Dù mức giá giảm sâu 4,5% một nhà thầu tại Tây Ninh vẫn bị loại ở bước kỹ thuật vì các chi tiết phụ trợ, dấy lên băn khoăn về tính cạnh tranh, hiệu quả ngân sách

Theo tài liệu PV Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập, Ban Quản lý dự án phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Thi công xây lắp thuộc dự án Trường Tiểu học Phạm Hùng. Gói thầu có giá dự toán hơn 6,48 tỷ đồng, với 2 nhà thầu tham dự.

Gói thầu hơn 6,48 tỷ đồng có 2 nhà thầu tham dự

Gói thầu số 02: Thi công xây lắp thuộc dự án Trường Tiểu học Phạm Hùng có mã thông báo mời thầu IB2600397609, mã kế hoạch lựa chọn nhà thầu PL2600219702. Ban Quản lý dự án phường Long Hoa là chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo Quyết định số 640/QĐ-BQLDA ngày 14/7/2026 của Ban Quản lý dự án phường Long Hoa, trên cơ sở Quyết định số 4418/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của UBND phường Long Hoa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách tỉnh và ngân sách phường.

Hồ sơ mời thầu qua mạng được ban hành lần đầu theo Quyết định số 734/QĐ-BQLDA ngày 24/7/2026. Ngày 28/7/2026, chủ đầu tư tiếp tục ban hành Quyết định số 751/QĐ-BQLDA; trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, số quyết định được hiển thị là 759/QĐ-BQLDA, về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT nhằm sửa đổi một số sai sót số học tại tiêu chí đánh giá hợp đồng tương tự trước thời điểm đóng thầu.

Theo biên bản mở thầu công khai ngày 3/8/2026, gói thầu có giá dự toán được duyệt 6.485.672.244 đồng và thu hút 2 nhà thầu nộp E-HSDT gồm Công ty TNHH Hoa Sen và Công ty TNHH Huỳnh Gia Tây Ninh.

Công ty TNHH Huỳnh Gia Tây Ninh chào giá 6.383.409.917 đồng, kèm thư giảm giá 4,5%, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống 6.096.156.470,9222 đồng.

Trong khi đó, Công ty TNHH Hoa Sen chào giá 6.222.669.570 đồng và không áp dụng tỷ lệ giảm giá. Chênh lệch giữa giá dự thầu sau giảm giá của Công ty TNHH Huỳnh Gia Tây Ninh và giá dự thầu của Công ty TNHH Hoa Sen là 126.513.099 đồng.

Huỳnh Gia Tây Ninh không đạt yêu cầu kỹ thuật

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 287/BC-CTY ngày 11/8/2026 do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam lập, Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT của Công ty TNHH Huỳnh Gia Tây Ninh không đạt tại bước đánh giá kỹ thuật.

Báo cáo đánh giá nêu một số nội dung gồm:

Thứ nhất, đối với nội dung về mặt bằng công trường theo Mục 1.2.2 E-HSMT, hồ sơ bố trí mặt bằng lán trại, kho bãi tập kết vật liệu trong phạm vi lộ giới quy hoạch được đánh giá không phù hợp với hiện trạng.

Thứ hai, đối với giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công theo Mục 1.2.4 E-HSMT, phần thuyết minh về điện được đánh giá còn thiếu một số công tác như đào mương, đắp đất/cát, bê tông lót M200 và lát gạch thẻ làm dấu. Phần tiếp địa tủ DB-T.CN được đánh giá thiếu nội dung đào rãnh và có nội dung hệ thống nước mồi. Đối với phần lắp đặt máy lạnh, hồ sơ có nội dung công tác đục rãnh sâu 2-3 cm. Phần internet và cấp thoát nước được đánh giá thiếu thuyết minh về công tác đào rãnh, đắp đất mương ống.

Thứ ba, về tiến độ theo Mục 2 E-HSMT, bảng tiến độ thi công đối với công tác cốp pha, cốt thép, bê tông móng từ ngày 12 đến ngày 18 được đánh giá chưa đề xuất giải pháp sử dụng phụ gia đông kết nhanh hoặc bê tông thương phẩm. Tiến độ cũng thể hiện công tác trát tường nhưng chưa thể hiện đầy đủ các nội dung trát dầm, cột, sàn và trần.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, Tổ chuyên gia kiến nghị lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu. Ngày 18/8/2026, ông Trần Hồng Quân, Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Long Hoa, ký Quyết định số 977/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo quyết định này, Công ty TNHH Hoa Sen được phê duyệt trúng thầu với giá 6.222.669.570 đồng.

Thời gian thực hiện gói thầu là 120 ngày, theo loại hợp đồng đơn giá cố định. Gói thầu ghi nhận mức tiết kiệm 263.002.674 đồng cho ngân sách nhà nước, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 4,06% so với giá gói thầu.

Nguồn: MSC

Các gói thầu khác thuộc dự án

Ngoài gói thầu xây lắp chính, dự án Trường Tiểu học Phạm Hùng còn có các gói thầu tư vấn và phụ trợ được tổ chức lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Trong đó, Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT có giá gói thầu 28.018.104 đồng, được chỉ định cho Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam theo Quyết định số 642/QĐ-BQLDA ngày 14/7/2026.

Các gói thầu khác gồm Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, giá gói thầu 213.054.333 đồng; Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình, giá gói thầu 5.284.622 đồng; và Gói thầu số 05: Tư vấn kiểm toán, giá gói thầu 65.768.770 đồng.

Theo dữ liệu đấu thầu được PV tìm hiểu, trước gói thầu tại dự án Trường Tiểu học Phạm Hùng, Công ty TNHH Hoa Sen cũng được ghi nhận trúng một số gói thầu do Ban Quản lý dự án phường Long Hoa tổ chức lựa chọn nhà thầu, trong đó có gói thầu được phê duyệt kết quả ngày 10/8/2026 với giá trị hơn 2,67 tỷ đồng và một gói thầu chỉ định thầu ngày 6/7/2026 với giá trị hơn 518 triệu đồng.

Dữ liệu cũng cho thấy Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam và Công ty TNHH Hoa Sen từng cùng xuất hiện trong một số hoạt động mời thầu, dự thầu và liên danh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ý kiến chuyên gia về việc đánh giá hồ sơ dự thầu

Đánh giá về quá trình xét thầu dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ đã đặt ra các yêu cầu về cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình trong hoạt động đấu thầu.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi có từ 2 nhà thầu tham dự, việc đánh giá E-HSDT cần được thực hiện trên cơ sở các tiêu chuẩn, tiêu chí đã được công bố trong E-HSMT và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

Ông cho rằng bên mời thầu và chủ đầu tư cần phân định rõ các nội dung là sai lệch cơ bản với những nội dung thuộc trường hợp có thể yêu cầu làm rõ theo quy định, trong đó có quy định tại Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, nhằm bảo đảm việc đánh giá E-HSDT được thực hiện khách quan, nhất quán và đúng quy định.

Dưới góc độ phân tích kinh tế và thị trường mua sắm công, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cần bảo đảm yêu cầu về cạnh tranh, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình trong sử dụng vốn đầu tư công.

Theo ông Vũ, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 5/5/2026 của Bộ Tài chính đặt ra yêu cầu tăng cường thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Chuyên gia này cho rằng chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn cần kiểm soát chặt chẽ quá trình lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, bảo đảm các tiêu chí đánh giá được áp dụng thống nhất, công khai và phù hợp với quy định.

Đối với gói thầu Trường Tiểu học Phạm Hùng, kết quả lựa chọn nhà thầu ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm 4,06%. Việc một nhà thầu có giá dự thầu sau giảm giá thấp hơn nhưng không đạt yêu cầu kỹ thuật cho thấy yêu cầu đặt ra đối với quá trình đánh giá là cần bảo đảm sự tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời xem xét hiệu quả kinh tế trong khuôn khổ quy định pháp luật.