Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Tàu sân bay Mỹ loang lổ vết rỉ sét sau khi trở về từ Trung Đông

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ gây chú ý với những vết hoen rỉ và bong tróc lớn trên thân khi cập cảng Laem Chabang ở Thái Lan.

Trà Khánh
Tàu sân bay Mỹ loang lổ vết rỉ sét sau khi trở về từ Trung Đông

Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln ngày 2/9 đã cập cảng Laem Chabang ở tỉnh Chonburi của Thái Lan, đánh dấu lần đầu hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln vào bờ sau 250 ngày hoạt động liên tục trên biển.

Hình ảnh tại cảng Laem Chabang cho thấy lớp sơn trên thân USS Abraham Lincoln đã bong tróc nặng, để lộ nhiều vệt rỉ sét kéo dài. Tình trạng này xuất hiện rõ rệt ở phần mớn nước và dọc mép sàn đáp, nơi bố trí các máy bay trên hạm.

Khi được hỏi về tình trạng tàu sân bay, hạm trưởng Đại tá Daniel J. Keeler cho biết đây là "điều bình thường" sau đợt triển khai kéo dài. "Chúng tôi sẽ không bình luận gì thêm".

ap26245063594371.jpg
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại cảng Laem Chabang, Thái Lan ngày 2/9. Ảnh: AP

Trang tin WION hồi tháng 4 đề cập những nguy cơ tiềm ẩn từ rỉ sét trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln, cho rằng những mảnh vật liệu bong tróc có thể bị hút vào động cơ tiêm kích F/A-18E/F và F-35C trong lúc cất cánh, gây hư hại hoặc thậm chí uy hiếp an toàn bay.

Joseph Trevithick, biên tập viên chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, chỉ ra rằng thời gian làm nhiệm vụ dài, tiếp xúc liên tục với nước biển và không được cập cảng để bảo dưỡng sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng rỉ sét và hao mòn trên thân chiến hạm, có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của thân vỏ và gây ra nhiều vấn đề khác.

Mức độ nghiêm trọng của tình trạng rỉ sét trên thân tàu cũng tác động đáng kể đến hoạt động bảo trì, có thể kéo dài thời gian nằm cảng và gây tốn kém chi phí hơn, làm giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu tổng thể.

USS Abraham Lincoln rời quân cảng San Diego hồi tháng 11/2025 để làm nhiệm vụ ở Thái Bình Dương, trước khi chuyển hướng tới Trung Đông và đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, cũng như nỗ lực áp đặt lệnh phong tỏa cảng biển sau đó.

Chiến hạm ở trên biển trong phần lớn thời gian sau đó, ngoại trừ hai đợt cập cảng ngắn ở đảo Guam vào tháng 12/2025 và Oman hồi tháng 7. Tàu sân bay Mỹ thông thường sẽ cập cảng sau 30-45 ngày trên biển để tiếp tế, bảo dưỡng và cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi.

ap26245067153607.jpg
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại cảng Laem Chabang, Thái Lan ngày 2/9. Ảnh: AP.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết thông tin về điều kiện sinh hoạt trên tàu đã bị "bóp méo hoàn toàn". Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước cũng bác bỏ lo ngại về đợt triển khai kéo dài của USS Abraham Lincoln, nói rằng tàu hoạt động "chưa đủ lâu".

"Đó là quan điểm của Tổng thống, tôi không có gì để bình luận thêm", Đại tá Keeler phản hồi khi được hỏi về nhận xét của ông Trump.

Nhiều người trong số khoảng 5.000 quân nhân trên USS Abraham Lincoln dự kiến đến Pattaya, thành phố biển nổi tiếng nằm gần Laem Chabang. Thái Lan ngày 27/8 cho biết tàu sân bay sẽ dừng tại đây để thủy thủ đoàn nghỉ ngơi, hồi phục trước khi trở về căn cứ ở Mỹ. Giới chức Pattaya hoan nghênh chuyến thăm, kỳ vọng hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

#Tàu sân bay Mỹ #xung đột Trung Đông #Hải quân Mỹ #xung đột Iran

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Tàu sân bay USS George Washington của Mỹ tới Trung Đông

Quân đội Mỹ cho biết tàu sân bay USS George Washington hiện đang hoạt động tại khu vực Trung Đông.

AP dẫn thông tin từ quân đội Mỹ ngày 20/8 cho biết, tàu sân bay USS George Washington hiện đang hoạt động tại Trung Đông, thay thế cho tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, đơn vị giám sát các hoạt động quân sự tại Trung Đông, thông báo trên mạng xã hội rằng tàu sân bay USS George Washington đã đến khu vực vào ngày 20/8. Hiện chưa rõ khi nào tàu USS Abraham Lincoln sẽ trở về Mỹ hoặc liệu tàu có dừng tại cảng nào trên đường về hay không, nhưng hành trình này thường kéo dài hơn 1 tháng.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tư lệnh Mỹ thăm tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, thăm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và ca ngợi thủy thủ đoàn.

AP đưa tin, Tư lệnh CENTCOM Brad Cooper đã lên thăm tàu sân bay ​​USS Abraham Lincoln trong bối cảnh có những báo cáo lo ngại về sức khỏe tinh thần và điều kiện sinh hoạt của các thủy thủ trên tàu. Được biết, nhóm tác chiến tàu sân bay này đã hoạt động liên tục hơn 240 ngày ở Trung Đông.

Trong chuyến thăm, Đô đốc Cooper Brad Cooper đã dành lời khen cho thủy thủ đoàn. Ông ca ngợi ban chỉ huy tàu USS Abraham Lincoln vì đã ưu tiên sức khỏe tinh thần và khả năng phục hồi của thủy thủ đoàn.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hải quân Mỹ mất 418 triệu USD tháo dỡ tàu sân bay hạt nhân

Dù đã loại biên USS Enterprise vào gần 10 năm trước nhưng Mỹ vẫn sẽ tốn 418,5 triệu USD để có thể tháo dỡ tàu sân bay hạt nhân đầu tiên của nước này.

Theo Defence Blog tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới cuối cùng cũng bị tháo dỡ, và lần này Hải quân Mỹ dự kiến sẽ tiết kiệm được hơn 118 triệu USD so với kế hoạch ban đầu.

Theo thông báo hợp đồng của Bộ Chiến tranh Mỹ ngày 16/7, công ty NorthStar Maritime Dismantlement Services có trụ sở tại bang Vermont đã được trao hợp đồng trị giá 418,5 triệu USD để tháo dỡ hoàn toàn, tái chế và xử lý USS Enterprise.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Thông tin vụ nổ gần ga tàu ở Đức

Thông tin vụ nổ gần ga tàu ở Đức

Vụ nổ xảy ra gần ga tàu ở Đức, tiếp theo là việc phát hiện một vật thể khả nghi, đã khiến cảnh sát tạm thời đóng cửa nhà ga ở thành phố Augsburg.