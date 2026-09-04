Tàu sân bay Mỹ loang lổ vết rỉ sét sau khi trở về từ Trung Đông

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ gây chú ý với những vết hoen rỉ và bong tróc lớn trên thân khi cập cảng Laem Chabang ở Thái Lan.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln ngày 2/9 đã cập cảng Laem Chabang ở tỉnh Chonburi của Thái Lan, đánh dấu lần đầu hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln vào bờ sau 250 ngày hoạt động liên tục trên biển.

Hình ảnh tại cảng Laem Chabang cho thấy lớp sơn trên thân USS Abraham Lincoln đã bong tróc nặng, để lộ nhiều vệt rỉ sét kéo dài. Tình trạng này xuất hiện rõ rệt ở phần mớn nước và dọc mép sàn đáp, nơi bố trí các máy bay trên hạm.

Khi được hỏi về tình trạng tàu sân bay, hạm trưởng Đại tá Daniel J. Keeler cho biết đây là "điều bình thường" sau đợt triển khai kéo dài. "Chúng tôi sẽ không bình luận gì thêm".

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại cảng Laem Chabang, Thái Lan ngày 2/9. Ảnh: AP

Trang tin WION hồi tháng 4 đề cập những nguy cơ tiềm ẩn từ rỉ sét trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln, cho rằng những mảnh vật liệu bong tróc có thể bị hút vào động cơ tiêm kích F/A-18E/F và F-35C trong lúc cất cánh, gây hư hại hoặc thậm chí uy hiếp an toàn bay.

Joseph Trevithick, biên tập viên chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, chỉ ra rằng thời gian làm nhiệm vụ dài, tiếp xúc liên tục với nước biển và không được cập cảng để bảo dưỡng sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng rỉ sét và hao mòn trên thân chiến hạm, có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của thân vỏ và gây ra nhiều vấn đề khác.

Mức độ nghiêm trọng của tình trạng rỉ sét trên thân tàu cũng tác động đáng kể đến hoạt động bảo trì, có thể kéo dài thời gian nằm cảng và gây tốn kém chi phí hơn, làm giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu tổng thể.

USS Abraham Lincoln rời quân cảng San Diego hồi tháng 11/2025 để làm nhiệm vụ ở Thái Bình Dương, trước khi chuyển hướng tới Trung Đông và đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, cũng như nỗ lực áp đặt lệnh phong tỏa cảng biển sau đó.

Chiến hạm ở trên biển trong phần lớn thời gian sau đó, ngoại trừ hai đợt cập cảng ngắn ở đảo Guam vào tháng 12/2025 và Oman hồi tháng 7. Tàu sân bay Mỹ thông thường sẽ cập cảng sau 30-45 ngày trên biển để tiếp tế, bảo dưỡng và cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại cảng Laem Chabang, Thái Lan ngày 2/9. Ảnh: AP.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết thông tin về điều kiện sinh hoạt trên tàu đã bị "bóp méo hoàn toàn". Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước cũng bác bỏ lo ngại về đợt triển khai kéo dài của USS Abraham Lincoln, nói rằng tàu hoạt động "chưa đủ lâu".

"Đó là quan điểm của Tổng thống, tôi không có gì để bình luận thêm", Đại tá Keeler phản hồi khi được hỏi về nhận xét của ông Trump.

Nhiều người trong số khoảng 5.000 quân nhân trên USS Abraham Lincoln dự kiến đến Pattaya, thành phố biển nổi tiếng nằm gần Laem Chabang. Thái Lan ngày 27/8 cho biết tàu sân bay sẽ dừng tại đây để thủy thủ đoàn nghỉ ngơi, hồi phục trước khi trở về căn cứ ở Mỹ. Giới chức Pattaya hoan nghênh chuyến thăm, kỳ vọng hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.