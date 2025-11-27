Hà Nội

Thế giới

Tàu hỏa lao vào nhóm công nhân ở Trung Quốc, 11 người thiệt mạng

Một đoàn tàu chạy thử nghiệm lao vào nhóm công nhân đường sắt ở Côn Minh, Trung Quốc, khiến 11 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

An An (Theo Global Times)

Theo Global Times, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, đoàn tàu chạy thử nghiệm đã lao vào nhóm công nhân đang đi trên đường ray của ga đường sắt thị trấn Lạc Dương ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, vào sáng 27/11, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Ngay sau vụ tai nạn, cơ quan đường sắt đã kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp và phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành các hoạt động cứu hộ và điều trị y tế cho các nạn nhân.

tau.png
Ảnh minh họa: AA.

Hiện tại, nhà ga đã hoạt động trở lại bình thường. Nguồn tin cho biết thêm, việc điều trị cho những người bị thương và các công tác hậu cần liên quan đang được tiến hành. Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra nguyên nhân chính xác vụ tai nạn.

Cục Đường sắt đã gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình của những người thiệt mạng, đồng thời mong các nạn nhân bị thương sớm hồi phục sức khỏe.

Theo báo cáo, các cơ quan đường sắt sẽ truy cứu trách nhiệm của những người có liên quan theo luật pháp và quy định, rút ​​ra bài học sâu sắc từ vụ tai nạn và nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn và ổn định của vận tải đường sắt.

