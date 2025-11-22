Tàu hỏa đâm vào xe bán tải ở Ấn Độ, 3 người thiệt mạng

3 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe bán tải ở Ấn Độ.

Theo Daijiworld, Kapinjal Kishore Sharma, một quan chức của Đường sắt biên giới Đông Bắc (NFR), cho biết khi chuyến tàu tốc hành Agartala–Silchar đang đi qua đoạn đường đồi núi Ambasa-Manu thì một chiếc xe bán tải nhỏ chở hàng bất ngờ lao vào đường ray tàu.

Ảnh minh họa: AI.

Đoàn tàu sau đó đâm trực diện vào xe tải, khiến tài xế và 2 người khác tử vong tại chỗ. Cảnh sát xác định danh tính những người tử vong gồm Pramesh Debbarma (23 tuổi), Bupendra Debbarma (55 tuổi) và Bina Debbarma (27 tuổi). Thi thể các nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi.

"Điểm giao cắt nơi tai nạn xảy ra từ lâu được xác định là không an toàn. Cơ quan đường sắt đã nhiều lần nỗ lực đóng cửa nhưng bất thành do vấp phải sự phản đối của người dân địa phương. Gần đây nhất, vào ngày 5/10, các quan chức đường sắt đã đến hiện trường để đề xuất đóng cửa điểm giao cắt này nhưng bị người dân cản trở", Kapinjal Kishore Sharma thông tin.

Chính quyền địa phương mô tả vụ tai nạn là một trong những vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất ở Tripura trong những năm gần đây.

"Đây là một vụ việc bi thảm và lẽ ra có thể tránh được", NFR cho biết, đồng thời kêu gọi người dân tránh xa đường ray tàu. Giới chức cảnh báo rằng việc băng qua đường ray trái phép không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng mà còn là hành vi vi phạm pháp luật theo Luật Đường sắt Ấn Độ.

