Thế giới

Tàu hỏa đâm vào xe bán tải ở Ấn Độ, 3 người thiệt mạng

3 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe bán tải ở Ấn Độ. 

An An (Theo Daijiworld)

Theo Daijiworld, Kapinjal Kishore Sharma, một quan chức của Đường sắt biên giới Đông Bắc (NFR), cho biết khi chuyến tàu tốc hành Agartala–Silchar đang đi qua đoạn đường đồi núi Ambasa-Manu thì một chiếc xe bán tải nhỏ chở hàng bất ngờ lao vào đường ray tàu.

tai1.png
Ảnh minh họa: AI.

Đoàn tàu sau đó đâm trực diện vào xe tải, khiến tài xế và 2 người khác tử vong tại chỗ. Cảnh sát xác định danh tính những người tử vong gồm Pramesh Debbarma (23 tuổi), Bupendra Debbarma (55 tuổi) và Bina Debbarma (27 tuổi). Thi thể các nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi.

"Điểm giao cắt nơi tai nạn xảy ra từ lâu được xác định là không an toàn. Cơ quan đường sắt đã nhiều lần nỗ lực đóng cửa nhưng bất thành do vấp phải sự phản đối của người dân địa phương. Gần đây nhất, vào ngày 5/10, các quan chức đường sắt đã đến hiện trường để đề xuất đóng cửa điểm giao cắt này nhưng bị người dân cản trở", Kapinjal Kishore Sharma thông tin.

Chính quyền địa phương mô tả vụ tai nạn là một trong những vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất ở Tripura trong những năm gần đây.

"Đây là một vụ việc bi thảm và lẽ ra có thể tránh được", NFR cho biết, đồng thời kêu gọi người dân tránh xa đường ray tàu. Giới chức cảnh báo rằng việc băng qua đường ray trái phép không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng mà còn là hành vi vi phạm pháp luật theo Luật Đường sắt Ấn Độ.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ ô tô lao xuống sông ở Ấn Độ

Nguồn video: India TV
#Tai nạn giao thông đường sắt #Va chạm tàu hỏa và xe tải #An toàn giao thông tại Ấn Độ #tàu hỏa đâm xe bán tải ở Ấn Độ #tai nạn giao thông ở Ấn Độ #Ấn Độ

Bài liên quan

Thế giới

Người cha mất 3 cô con gái trong vụ tai nạn xe buýt ở Ấn Độ

Một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Ấn Độ đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có 3 chị em trong một gia đình.

Theo Gulf News, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc Chevella–Bijapur vào sáng 3/11 đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, hầu hết là người Tandur.

Trong số các nạn nhân có 3 cô gái trẻ trong cùng một gia đình, đều là sinh viên đại học ở Hyderabad.

Xem chi tiết

Thế giới

Xe khách đâm vào xe tải đang đỗ, 15 người tử vong

15 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ấn Độ.

Theo India Today, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Phalodi, bang Rajasthan, Ấn Độ, vào tối 2/11. Khi đó, một chiếc xe chở khách chạy quá tốc độ đã đâm vào một chiếc xe tải đang đỗ bên lề đường cao tốc Bharat Mala, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Cảnh sát trưởng Phalodi, Kundan Kanwaria, cho biết các nạn nhân đang trên xe trở về Jodhpur sau khi thăm đền Kolayat, cách đó khoảng 220 km. Tất cả nạn nhân đều là cư dân khu vực Phalodi, Jodhpur.

Xem chi tiết

Thế giới

Tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng ở Đức, nhiều thương vong

Ít nhất 4 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng ở Đức.

>>> Mời độc giả xem video về vụ tai nạn tàu hỏa ở Đức

Nguồn video: X
Xem chi tiết

