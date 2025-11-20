Lật tàu ở Congo, hơn 60 người mất tích

Ít nhất 64 người mất tích sau khi một chiếc tàu bị lật trên sông Sankuru ở tỉnh Kasai, Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC).

Theo Tân Hoa Xã, con tàu bị lật trên sông Sankuru ở tỉnh Kasai, miền trung Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), truyền thông địa phương đưa tin ngày 19/11.

Trích dẫn lời các quan chức địa phương, báo cáo cho biết con tàu đã rời cảng Bena Dibele ở tỉnh Sankuru vào ngày 13/11, hướng đến thủ đô Kinshasa, cách đó hơn 800 km.

Tai nạn tàu thuyền vẫn thường xảy ra ở DRC do những con tàu không đảm bảo và tình trạng quá tải. Ảnh: MNA.



"Con tàu bị lật sau khi gặp 'xoáy nước'. Tàu khi đó chở khoảng 120 người, trong đó chỉ có khoảng 56 người được cứu sống, còn lại vẫn mất tích. Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn đang được tiến hành", báo cáo cho biết.

Tai nạn tàu thuyền vẫn thường xảy ra ở DRC do những con tàu không đảm bảo và tình trạng quá tải,...

Trước đó, vào tháng 9/2025, ít nhất 193 người đã thiệt mạng ở tây bắc Congo trong hai vụ tai nạn tàu thuyền riêng biệt.

Tháng 4/2023, 6 người thiệt mạng và 64 người mất tích sau khi một chiếc thuyền bị lật trên hồ Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo.

"Có 150 hành khách trên chiếc thuyền gặp nạn khi đang trên đường đến thành phố Goma ở miền đông và 80 người trong số họ may mắn sống sót", Mamboleo Mustapha, một quan chức địa phương, khi đó thông tin.

