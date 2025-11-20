Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Lật tàu ở Congo, hơn 60 người mất tích

Ít nhất 64 người mất tích sau khi một chiếc tàu bị lật trên sông Sankuru ở tỉnh Kasai, Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC).

An An (Theo Tân Hoa Xã)

Theo Tân Hoa Xã, con tàu bị lật trên sông Sankuru ở tỉnh Kasai, miền trung Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), truyền thông địa phương đưa tin ngày 19/11.

Trích dẫn lời các quan chức địa phương, báo cáo cho biết con tàu đã rời cảng Bena Dibele ở tỉnh Sankuru vào ngày 13/11, hướng đến thủ đô Kinshasa, cách đó hơn 800 km.

tau.png
Tai nạn tàu thuyền vẫn thường xảy ra ở DRC do những con tàu không đảm bảo và tình trạng quá tải. Ảnh: MNA.

"Con tàu bị lật sau khi gặp 'xoáy nước'. Tàu khi đó chở khoảng 120 người, trong đó chỉ có khoảng 56 người được cứu sống, còn lại vẫn mất tích. Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn đang được tiến hành", báo cáo cho biết.

Tai nạn tàu thuyền vẫn thường xảy ra ở DRC do những con tàu không đảm bảo và tình trạng quá tải,...

Trước đó, vào tháng 9/2025, ít nhất 193 người đã thiệt mạng ở tây bắc Congo trong hai vụ tai nạn tàu thuyền riêng biệt.

Tháng 4/2023, 6 người thiệt mạng và 64 người mất tích sau khi một chiếc thuyền bị lật trên hồ Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo.

"Có 150 hành khách trên chiếc thuyền gặp nạn khi đang trên đường đến thành phố Goma ở miền đông và 80 người trong số họ may mắn sống sót", Mamboleo Mustapha, một quan chức địa phương, khi đó thông tin.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ chìm tàu chở người di cư

Nguồn video: THĐT
#Tai nạn tàu thủy ở Congo #Mất tích hàng loạt do lật tàu #Tai nạn giao thông đường thủy #Tìm kiếm cứu nạn tại Congo #lật tàu ở Congo

Bài liên quan

Thế giới

Lật tàu cá ở ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc, 9 người mất tích

Một tàu đánh cá của Trung Quốc bị lật úp ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc sáng nay. Hai người đã được giải cứu trong khi 9 người khác vẫn mất tích.

Yonhap đưa tin, lực lượng bảo vệ bờ biển Gunsan (Hàn Quốc) cho biết, một tàu đánh cá của Trung Quốc có trọng tải 99 tấn đã bị lật úp ở vùng biển cách đảo Eocheong khoảng 150 km về phía tây nam vào lúc 8h53 sáng ngày 10/11.

Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Gwangju xác nhận với tờ Thời báo Hoàn cầu hôm 10/11 rằng có 11 người trên tàu cá gặp nạn. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Xem chi tiết

Thế giới

Lật thuyền ngoài khơi California, nhiều người thiệt mạng

4 người thiệt mạng và 5 người khác đã được đưa vào bệnh viện sau khi chiếc thuyền nhỏ bị lật ngoài khơi bờ biển San Diego, California, Mỹ.

Theo Los Angeles Times, Gerardo Gutierrez, một quan chức trong cơ quan di trú liên bang, cho biết, chiếc thuyền nhỏ bị lật úp vào sáng 15/11. Các nhân viên thuộc Đội tuần tra Biên giới Mỹ ở San Diego lần đầu tiên phát hiện chiếc thuyền này xuất hiện ở phía nam cầu tàu Imperial Beach vào khoảng trước 12 giờ trưa 14/11.

Các nhân viên tuần tra biên giới đã liên lạc với Lực lượng Tuần duyên Mỹ và bắt đầu hoạt động tìm kiếm những người sống sót. Sở Cảnh sát Quận San Diego cũng tham gia vào chiến dịch này.

Xem chi tiết

Thế giới

Lật xe buýt trường học ở Thái Lan, nhiều học sinh bị thương

Một chiếc xe buýt hai tầng chở học sinh trung học từ Uttaradit đã bị lật trên đường ở Nakhon Sawan, Thái Lan, khiến nhiều người bị thương.

Theo Bangkok Post, một chiếc xe buýt hai tầng chở học sinh trung học từ Uttaradit đã bị lật trên đường Phitsanulok–Nakhon Sawan vào khoảng 10 giờ sáng 7/11. Trung úy cảnh sát Suwit Boonworanuch, điều tra viên tại đồn cảnh sát Nong Krot, đã nhận được báo cáo về vụ tai nạn ở huyện Banphot Phisai, tỉnh Nakhon Sawan.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một chiếc xe buýt hai tầng nằm nghiêng trên đường. Chiếc xe buýt khi đó chở 48 học sinh lớp 9 trường Mathayom Suksa 3, hai giáo viên và hai tài xế, đang trên đường thực hiện một chuyến đi thực tế tại Bueng Boraphet thì gặp nạn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới