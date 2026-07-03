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Xã hội

Tàu cá chìm trên biển gần đặc khu Cô Tô, 1 người mất tích

Một tàu cá bị đắm khi đang hoạt động trên biển khu vực gần đặc khu Cô Tô. Lực lượng chức năng cứu được 6 thuyền viên, một người hiện đang mất tích.

Hải Ninh

Thông tin từ UBND xã Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh), khoảng 3h sáng 3/7, tàu cá mang số hiệu QN-90568-TS do ông Nguyễn Văn Thành (SN 1986, trú khu phố Phú Hải, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị đắm tại tọa độ 20°49,347'N; 107°48,59'E. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 7 thuyền viên, gồm ông Nguyễn Văn Thành và 6 lao động.

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CBCS Đồn biên phòng Cô Tô (Bộ đội biên phòng Quảng Ninh) cùng các lực lượng tham gia tìm kiếm thuyền viên gặp nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Quảng Hà đã phối hợp với Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản tỉnh Quảng Ninh, lực lượng Kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cùng các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh thông tin, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Đến nay, lực lượng chức năng đã cứu vớt an toàn 6 thuyền viên. Riêng ông Nguyễn Văn Thành vẫn đang mất tích. Công tác tìm kiếm đang được các lực lượng khẩn trương triển khai tại khu vực tàu gặp nạn.

Cùng với công tác cứu nạn trên biển, lãnh đạo UBND xã Quảng Hà đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Thành, đồng thời phối hợp với người thân thu thập thông tin, hỗ trợ quá trình tìm kiếm.

UBND xã Quảng Hà cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng duy trì công tác tìm kiếm cứu nạn, thường xuyên cập nhật diễn biến vụ việc và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Nguyên nhân vụ tàu cá bị đắm đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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#tàu cá #đặc khu Cô Tô #cứu hộ #mất tích #Quảng Ninh #tai nạn biển

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