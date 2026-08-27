Tạo nhịp đập hồi sinh cho cụ bà 94 tuổi ngừng tim do block nhĩ thất độ 3

Nhịp tim chỉ khoảng 40 lần/phút, cụ bà 94 tuổi được chẩn đoán block nhĩ thất độ 3, nguy cơ ngừng tim bất cứ lúc nào.

Nhiều lần ngất, nhịp tim chỉ 40 lần/phút

Ở tuổi 94, cụ Doãn Thị Lượt, quê Hưng Yên, vừa trải qua tình huống nguy hiểm khi mắc block nhĩ thất độ 3 – một dạng rối loạn dẫn truyền tim nặng, có thể khiến tim đập quá chậm, giảm cung lượng tim và dẫn tới ngừng tim.

Khoảng 3 tháng trước khi nhập viện, cụ thường xuyên hoa mắt, chóng mặt, nhiều lần xỉu đột ngột và bị ngã. Tối 14/8, tình trạng diễn biến nghiêm trọng, cụ được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình lúc 21h48.

Thời điểm nhập viện, nhịp tim của cụ chỉ khoảng 40 lần/phút. Qua thăm khám và đánh giá, các bác sĩ xác định cụ bị block nhĩ thất độ 3, cần xử trí khẩn cấp để duy trì nhịp tim và bảo đảm huyết động.

Ngay trong đêm, dưới sự chỉ đạo của PGS.TS.BS Trần Song Giang, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch, phụ trách Khoa Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, ê-kíp trực đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp cứu.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKII Lê Văn Tuấn, BS Ngọc Anh cùng các đơn vị liên quan gồm Khoa Hồi sức tích cực, Đơn vị Cấp cứu đột quỵ và Khoa Tim mạch (3C) phối hợp đặt máy tạo nhịp tạm thời, giúp duy trì hoạt động tim và ổn định huyết động cho người bệnh.

Sau khi tình trạng được kiểm soát, cụ Lượt tiếp tục được cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn thành công. Nhịp tim ổn định, sức khỏe dần hồi phục.

Cấy máy tạo nhịp ở người 94 tuổi: Thách thức không nhỏ

PGS.TS.BS Trần Song Giang cho biết, cấy máy tạo nhịp tim hiện là kỹ thuật tương đối thường quy. Tuy nhiên, thực hiện kỹ thuật ở người bệnh rất cao tuổi vẫn đặt ra nhiều thách thức.

Ở nhóm tuổi này, hệ thống mạch máu thường xơ vữa, ngoằn ngoèo, khiến quá trình tiếp cận khó khăn hơn. Người bệnh cũng có thể mắc nhiều bệnh lý nền, chẳng hạn bệnh phổi mạn tính, làm tăng nguy cơ biến chứng. Một số trường hợp sa sút trí tuệ cũng khiến việc phối hợp trong quá trình điều trị trở nên khó khăn.

Bệnh nhân hồi phục sau can thiệp - Ảnh BVCC

Trường hợp của cụ Lượt cũng là lời nhắc đối với gia đình có người cao tuổi: không nên xem nhẹ những biểu hiện như chóng mặt, hoa mắt, mệt bất thường, ngất hoặc ngã không rõ nguyên nhân, đặc biệt khi các triệu chứng lặp lại.

Những dấu hiệu này có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân, trong đó có rối loạn nhịp và rối loạn dẫn truyền tim. Người bệnh cần được thăm khám, đo điện tâm đồ và đánh giá tim mạch để xác định nguyên nhân.

Khi người cao tuổi ngất, mất ý thức, khó thở, đau ngực hoặc có dấu hiệu tuần hoàn không ổn định, cần gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Dấu hiệu cần lưu ý ở người cao tuổi Chóng mặt, hoa mắt tái diễn, nhất là khi đang đi lại hoặc thay đổi tư thế. Ngất hoặc gần ngất không rõ nguyên nhân. Mệt nhiều, khó thở, đau ngực hoặc hồi hộp bất thường. Nhịp tim rất chậm hoặc có biểu hiện bất thường.

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