Đâm dao tại ga tàu ở Mỹ, nhiều người bị thương

6 người đã bị thương trong vụ đâm dao xảy ra tại ga tàu Penn Station ở New York, Mỹ.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, vụ đâm dao xảy ra bên trong nhà ga Penn Station ở New York, Mỹ, vào tối 7/6 (giờ địa phương).

"Một nghi phạm đã bị bắt giữ sau vụ tấn công xảy ra vào khoảng 19h tối tại một trong những trung tâm giao thông nhộn nhịp nhất quốc gia", nhà chức trách thông tin.

Cảnh sát khống chế nghi phạm vụ đâm dao tại nhà ga Penn Station ở New York, Mỹ, tối 7/6/2026. Ảnh: @bjntweets/X.

6 người bị thương trong vụ đâm dao này. Theo Sở cứu hỏa thành phố, một nạn nhân bị thương nặng, 4 người ở mức độ vừa và nhẹ. Cả 5 người đều được đưa tới Bệnh viện Bellevue. Nạn nhân còn lại, tình trạng sức khỏe chưa được xác định, đã được chuyển tới một bệnh viện khác.

Giới chức trách chưa công bố thông tin chi tiết về nguyên nhân dẫn đến vụ đâm dao hoặc liệu các nạn nhân có phải là mục tiêu tấn công hay không.

Theo Sở cảnh sát New York, vụ việc thuộc thẩm quyền của Sở cảnh sát Amtrak. Cảnh sát Amtrak cho biết họ đang điều tra vụ tấn công và đã bắt giữ một nghi phạm. Giới chức trách chưa công bố danh tính nghi phạm hoặc cung cấp thông tin khác liên quan đến vụ việc.

Một con dao đã được thu hồi tại hiện trường.

"Cảnh sát Amtrak đã nhận được tin báo về một vụ đâm dao tại ga New York Penn. Nghi phạm đã bị bắt giữ và cuộc điều tra đang được tiến hành", một phát ngôn viên của Sở cảnh sát Amtrak cho biết trong một tuyên bố.

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