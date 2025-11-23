Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng chém người tử vong ở Vĩnh Long

Do mâu thuẫn cá nhân, Phát và Giàu đã dùng dao tự chế đâm, chém anh L.T.T. và N.V.Th., khiến một nạn nhân tử vong, người còn lại bị thương nặng.

Hạo Nhiên

Ngày 23/11, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Châu Tấn Phát (35 tuổi) và Võ Văn Giàu (19 tuổi, cùng ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 20/11, do có mâu thuẫn cá nhân nên Phát và Giàu dùng dao tự chế đâm, chém anh L.T.T. và anh N.V.Th. (cùng 25 tuổi, ngụ ấp An Hội, xã Ba Tri) khiến cả hai bị thương nặng.

anh-giet-nguoi-6710.jpg
Ảnh minh hoạ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre cũ). Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh T. đã tử vong.

Nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan phối hợp Công an xã Ba Tri để làm rõ vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long xác định nguyên nhân xảy ra vụ án là do mâu thuẫn nhất thời.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Chém người #tử vong #Công an #Vĩnh Long #điều tra #tạm giữ

Bài liên quan

Xã hội

Án mạng đau lòng sau cuộc nhậu ở An Giang

Sau khi lời qua tiếng lại, Võ Văn Phút (tỉnh An Giang) đã dùng chân đá mạnh vào mặt bác dâu nhiều lần khiến nạn nhân tử vong.

Tối 22/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Võ Văn Phút (30 tuổi, ở xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, sáng 12/11, Võ Văn Phút nhậu say về nhà thì gặp ông Võ Văn Út (cha của Phút) cùng với bà N.T.R. (79 tuổi - bác dâu của Phút, ở ấp Bắc Sơn, xã Thoại Sơn) đang ngồi xem ti vi.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố nam thanh niên gây tai nạn làm 2 người tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Ngày 22/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trọng Cường (SN 2004, ngụ Ấp 4, xã Đăk Lua, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, vào lúc 2h45 ngày 19/11, mặc dù đã sử dụng rượu bia và chưa có giấy phép lái xe, nhưng Nguyễn Trọng Cường vẫn điều khiển xe mô tô chở theo Nguyễn Trọng Sơn (SN: 2008, ngụ Ấp 4, xã Đăk Lua, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Dể (SN: 1997 ngụ xã Thạnh Quới, TP. Cần Thơ) lưu thông trên đường với tốc độ cao.

Xem chi tiết

Xã hội

Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích do lật thuyền ở Quảng Trị

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 22/11, thông tin từ Công an phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân vừa tìm thấy thi thể ông Phạm Hồng (SN 1961, trú ở Cồn Sẻ, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị) cách hiện trường gặp nạn không xa.

Trước đó, chiều 19/11, vợ chồng ông Hồng đang thả lưới trên sông Gianh, đoạn qua phường Bắc Gianh thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm thuyền. Người vợ may mắn bơi được vào bờ, còn ông Hồng mất tích.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới