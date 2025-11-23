Tạm giữ hình sự 2 đối tượng chém người tử vong ở Vĩnh Long

Do mâu thuẫn cá nhân, Phát và Giàu đã dùng dao tự chế đâm, chém anh L.T.T. và N.V.Th., khiến một nạn nhân tử vong, người còn lại bị thương nặng.

Ngày 23/11, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Châu Tấn Phát (35 tuổi) và Võ Văn Giàu (19 tuổi, cùng ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 20/11, do có mâu thuẫn cá nhân nên Phát và Giàu dùng dao tự chế đâm, chém anh L.T.T. và anh N.V.Th. (cùng 25 tuổi, ngụ ấp An Hội, xã Ba Tri) khiến cả hai bị thương nặng.

Ảnh minh hoạ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre cũ). Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh T. đã tử vong.

Nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan phối hợp Công an xã Ba Tri để làm rõ vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long xác định nguyên nhân xảy ra vụ án là do mâu thuẫn nhất thời.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.