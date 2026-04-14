Tạm đình chỉ công tác cô giáo nghi giật tóc bé trai 4 tuổi ở Hà Tĩnh

Liên quan vụ việc bé trai 4 tuổi nghi bị bạo hành, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên để xác minh, làm rõ.

Hạo Nhiên

Chiều 14/4, thông tin từ Trường Mầm non Bắc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã tạm đình chỉ giảng dạy đối với giáo viên L.T.T.N. để chính quyền địa phương, công an xác minh, làm rõ sự việc.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đã đưa tin, tối 13/4, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại hình ảnh nữ giáo viên được cho đã có hành vi "tác động" vào đầu một cháu bé tại Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

a-mam-non2-328.jpg
Xôn xao clip bé trai 4 tuổi nghi bị nữ giáo viên giật tóc

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra vào khoảng 16h11 cùng ngày tại một lớp học của nhà trường. Thời điểm này, trong lớp có 2 giáo viên đang đứng lớp, nhiều trẻ nhỏ ngồi học theo nhóm.

Đáng chú ý, một nữ giáo viên mặc áo đỏ từ phía ngoài đi vào, sau đó có hành vi được cho là đưa tay túm tóc và "tác động" vào phần đầu một bé trai. Ngay sau đó, cháu bé có phản xạ đưa tay ôm đầu.

Clip dài 57 giây nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại và bức xúc trước hành vi chưa phù hợp trong môi trường giáo dục mầm non.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

