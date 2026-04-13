Trường THCS Bình Thuận thông tin chi tiết vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

Vụ bạo lực xảy ra sau giờ tan học do mâu thuẫn trên mạng xã hội, gây thương tích và tâm lý hoảng loạn cho nữ sinh lớp 7.

Tuệ Minh

Trường THCS Bình Thuận (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi vừa có thông tin chi tiết về vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng trước cổng trường.

Theo thầy Phạm Lý, Hiệu trưởng nhà trường, vào khoảng 11h20 ngày 11/04/2026, một vụ xô xát đã xảy ra tại khu vực trước cổng trường ngay sau giờ tan học.

Nguyên nhân bắt nguồn từ những mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội từ trước giữa em D.B (lớp 7A) và em Đ.T (lớp 7C). Hai học sinh này đã hẹn gặp nhau bên hông cổng trường để giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 11h15, trong lúc hai em đang lời qua tiếng lại, em Đ.K (lớp 9C, là anh trai của em D.T) đi ngang qua và tham gia vào cuộc tranh cãi. Sự việc nhanh chóng leo thang khi em Đ.K lao vào đánh em D.B. Ngay sau đó, em B.Q (lớp 9C) cũng cùng tham gia xô xát.

Dù người dân xung quanh có ý định can ngăn nhưng không kịp ngăn chặn hành vi bạo lực này.

z7717777771867d529554bb6dc73b0b116816df85fcf34-17759872671751113795560.jpg
Em D.B bị bạn đánh sưng húp mặt, mắt bầm tím, sau đó có biểu hiện hoảng loạn và nôn ói.

Ngay khi phát hiện sự việc, bảo vệ nhà trường đã kịp thời can thiệp và đưa em D.B vào bên trong trường. Các thầy cô giáo có mặt đã tổ chức trấn an tinh thần và kiểm tra sức khỏe cho em.

Do em D.B có biểu hiện hoảng loạn, nôn ói và không hợp tác khi được đề nghị đưa đến trạm y tế, nhà trường đã phải liên hệ nhân viên y tế hỗ trợ tại chỗ, đồng thời báo ngay cho Công an xã Vạn Tường.

Sau đó, gia đình đã đưa em D.B đi khám tại Bệnh viện Trung ương Quảng Nam trong tình trạng bị bầm tím vùng mắt và hoảng loạn về tâm lý.

Công an xã đã tiến hành lập biên bản sự việc và mời các học sinh liên quan cùng phụ huynh về trụ sở làm việc để xử lý theo quy định.

Nhà trường hiện đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ trách nhiệm, thăm hỏi học sinh bị hại và thực hiện các bước kỷ luật đối với học sinh vi phạm.

Tuy nhiên, trước đó, theo lời kể của phụ huynh cũng như báo cáo xác minh ban đầu của Công an xã Vạn Tường, Đ.T kể lại sự việc mâu thuẫn cho Đ.K nên trưa ngày 11/4/2026, sau khi tan học, D.K và B.Q chặn, đánh D.B ở cổng trường.

Hiệu trưởng trường THCS Bình Thuận nhận định nguyên nhân từ mâu thuẫn cá nhân giữa học sinh phát sinh từ mạng xã hội. Học sinh thiếu kỹ năng kiểm soát hành vi, giải quyết xung đột. Cộng thêm sự can thiệp của người thân (học sinh ngoài lớp) làm vụ việc nghiêm trọng hơn.

Hiệu trưởng Trường THCS Bình Thuận cho biết, trường sẽ tục phối hợp với Công an xã để làm rõ trách nhiệm các bên. Trường cũng sẽ xử lý kỷ luật học sinh vi phạm theo quy định hiện hành, đồng thời tổ chức giáo dục toàn trường về phòng, chống bạo lực học đường. Tăng cường phối hợp với phụ huynh trong quản lý học sinh ngoài giờ, quan tâm hỗ trợ tâm lý, giúp học sinh bị ảnh hưởng sớm ổn định và trở lại học tập.

Phụ huynh xót xa khóc thét cùng người dân hỗ trợ đưa em D.B đến cơ sở y tế sau vụ việc xảy ra.
