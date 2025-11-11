Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Tại sao đi bộ sau bữa ăn tốt cho hệ tiêu hóa?

Chỉ cần 10–20 phút đi bộ sau ăn, bạn đã hỗ trợ quá trình tiêu hóa và tăng cường trao đổi chất, giúp cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng mỗi ngày.

Trương Hiền

Đi bộ sau bữa ăn là thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ cần một cuộc đi bộ nhẹ nhàng khoảng 10–20 phút sau khi ăn có thể giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và hỗ trợ cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

z7210701558577-24273e0951f92db394f6b8003585fab5.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Hỗ trợ quá trình tiêu hóa

Khi bạn đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn, cơ thể sẽ tăng cường lưu thông máu đến dạ dày và ruột, giúp enzyme tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Điều này giúp thức ăn được phân giải nhanh hơn, giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu.

Ngăn ngừa tăng đường huyết đột ngột

Đi bộ sau ăn giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn, từ đó ổn định lượng đường trong máu. Điều này đặc biệt có lợi với người bị tiền tiểu đường hoặc tiểu đường type 2.

Giảm đầy hơi và khó tiêu

Hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ kích thích nhu động ruột, giúp thức ăn di chuyển trơn tru hơn trong đường tiêu hóa. Nhờ vậy, tình trạng đầy hơi, ợ nóng hay khó tiêu sẽ được giảm bớt.

Hỗ trợ giảm cân, duy trì sức khỏe

Đi bộ sau bữa ăn không chỉ tốt cho tiêu hóa mà còn giúp cơ thể tiêu hao năng lượng dư thừa, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Đây là phương pháp lành mạnh và dễ thực hiện, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Giảm stress, cải thiện tâm trạng

Đi bộ nhẹ nhàng giúp cơ thể giải phóng endorphin, giảm căng thẳng và lo lắng sau bữa ăn. Tâm trạng tốt còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Hạn chế táo bón

Kích thích nhu động ruột bằng cách đi bộ giúp phân di chuyển dễ dàng hơn, giảm nguy cơ táo bón, đặc biệt với người ngồi nhiều hoặc ít vận động.

Tăng cường trao đổi chất

Đi bộ sau ăn giúp cơ thể đốt cháy calo và tăng cường quá trình trao đổi chất, từ đó cải thiện hiệu quả hấp thụ dưỡng chất và tăng cường năng lượng cho cơ thể.

Hỗ trợ chức năng gan và mật

Hoạt động nhẹ nhàng sau ăn giúp gan và túi mật hoạt động trơn tru, hỗ trợ chuyển hóa chất béo và loại bỏ độc tố.

Cải thiện tuần hoàn máu

Đi bộ nhẹ nhàng giúp máu lưu thông đều khắp cơ thể, bao gồm cả hệ tiêu hóa, giúp cơ quan này hoạt động hiệu quả hơn.

Giảm nguy cơ trào ngược dạ dày

Đi bộ sau ăn giúp thức ăn di chuyển xuống dạ dày từ từ, hạn chế hiện tượng trào ngược và ợ nóng sau bữa ăn.

Lưu ý khi đi bộ sau bữa ăn

Khi đi bộ sau bữa ăn, bạn nên đi nhẹ nhàng, tránh chạy hoặc tập luyện quá sức. Thời gian lý tưởng là khoảng 10–20 phút sau khi ăn, không nên đi ngay khi vừa ăn xong, đồng thời cũng nên tránh ăn quá no hoặc uống quá nhiều nước trước khi đi.

Đi bộ sau bữa ăn là một thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích, giúp cải thiện tiêu hóa, ổn định đường huyết, giảm khó tiêu, hạn chế táo bón, tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Thực hiện đều đặn mỗi ngày sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng hơn.

#Giảm đầy hơi và khó tiêu #Hỗ trợ giảm cân và duy trì sức khỏe #Giảm stress và cải thiện tâm trạng #Hạn chế táo bón và nhu động ruột #đi bộ #tiêu hóa

Bài liên quan

Sống Khỏe

Vì sao tập thể dục khiến bạn trở nên khác biệt?

Duy trì thói quen vận động, bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, tinh thần kỷ luật và sự tự tin lan tỏa trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.

Tập thể dục không chỉ là thói quen giúp cơ thể khỏe mạnh, mà còn là “chìa khóa vàng” tạo nên sự khác biệt từ ngoại hình, tinh thần đến cách bạn đối diện với cuộc sống. Những người duy trì vận động đều đặn thường toát ra nguồn năng lượng tích cực, tự tin và có khả năng kiểm soát bản thân tốt hơn, điều khiến họ trở nên nổi bật giữa đám đông.

z7180069059111-ad1aa5e7200b10825703689727f9da3c.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chọn đúng thời điểm tập thể dục, sức khỏe nhân đôi hiệu quả

Tập thể dục buổi sáng hay buổi chiều đều có lợi cho sức khỏe, nhưng mỗi thời điểm lại mang đến hiệu quả khác nhau. Vậy đâu là giờ vàng để rèn luyện hiệu quả?

Tập thể dục là thói quen tốt giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai và tinh thần sảng khoái. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn: nên tập vào buổi sáng hay buổi chiều mới mang lại lợi ích tối đa cho sức khỏe?

Mỗi thời điểm trong ngày: sáng hay chiều đều có những ưu và nhược điểm riêng khi tập luyện. Việc lựa chọn thời gian phù hợp không chỉ giúp đạt hiệu quả tốt hơn mà còn hạn chế rủi ro chấn thương và giúp duy trì thói quen vận động lâu dài.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thói quen vàng giúp bạn sống khỏe mạnh

Để sống khỏe mạnh, bạn nên áp dụng các thói quen quan trọng như ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên, uống đủ nước...

Tập thể dục đều đặn

Dành ra 30 phút tập thể dục mỗi ngày giúp máu và chất dinh dưỡng lưu thông tốt hơn trong cơ thể. Tập thể dục giúp săn chắc và tăng cường cơ bắp. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng những người tập thể dục thường xuyên có khuynh hướng hạnh phúc hơn và tích cực hơn trong cuộc sống, giúp kéo dài tuổi thọ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới