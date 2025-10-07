Hà Nội

Sống Khỏe

Chọn đúng thời điểm tập thể dục, sức khỏe nhân đôi hiệu quả

Tập thể dục buổi sáng hay buổi chiều đều có lợi cho sức khỏe, nhưng mỗi thời điểm lại mang đến hiệu quả khác nhau. Vậy đâu là giờ vàng để rèn luyện hiệu quả?

Trương Hiền

Tập thể dục là thói quen tốt giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai và tinh thần sảng khoái. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn: nên tập vào buổi sáng hay buổi chiều mới mang lại lợi ích tối đa cho sức khỏe?

Mỗi thời điểm trong ngày: sáng hay chiều đều có những ưu và nhược điểm riêng khi tập luyện. Việc lựa chọn thời gian phù hợp không chỉ giúp đạt hiệu quả tốt hơn mà còn hạn chế rủi ro chấn thương và giúp duy trì thói quen vận động lâu dài.

z7087528027938-4e1da96b8b71379c4ec009d3f9ec1257.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Tập buổi sáng giúp đánh thức năng lượng, khởi động ngày mới tích cực

Buổi sáng là thời điểm nhiều người lựa chọn để vận động, bởi không khí trong lành, yên tĩnh và dễ tạo cảm hứng bắt đầu một ngày mới. Khi vừa thức dậy, cơ thể còn hơi lười biếng, việc tập nhẹ giúp khởi động tim mạch, đánh thức các cơ và hệ hô hấp, giúp tinh thần tỉnh táo hơn.

Lợi ích khi tập buổi sáng:

Tăng khả năng đốt mỡ: Khi tập lúc bụng còn rỗng (trước khi ăn sáng), cơ thể sẽ sử dụng năng lượng từ mỡ dự trữ, giúp giảm cân hiệu quả hơn.

Ổn định nhịp sinh học: Tập đều đặn vào buổi sáng giúp đồng hồ sinh học hoạt động ổn định, giúp ngủ ngon hơn vào ban đêm.

Tăng vitamin D tự nhiên: Ánh nắng ban mai giúp tổng hợp vitamin D, tốt cho xương và miễn dịch.

Cải thiện tinh thần: Hoạt động thể chất kích thích tiết endorphin – “hormone hạnh phúc”, giúp bạn vui vẻ và tràn đầy năng lượng cả ngày.

Lưu ý: Vì thân nhiệt buổi sáng còn thấp, cơ thể dễ cứng khớp nên cần khởi động kỹ ít nhất 5–10 phút. Người có bệnh tim mạch, huyết áp cao hoặc người lớn tuổi không nên tập quá sớm khi trời còn lạnh.

Tập buổi chiều giúp phát huy sức mạnh, giảm căng thẳng sau một ngày làm việc

Theo các chuyên gia thể thao, khoảng thời gian từ 16h–18h là lúc cơ thể đạt phong độ tốt nhất trong ngày. Lúc này, nhiệt độ cơ thể tăng, nhịp tim và huyết áp ổn định, cơ bắp dẻo dai hơn, giúp bạn dễ đạt hiệu suất cao khi tập luyện.

Lợi ích khi tập buổi chiều:

Tăng sức bền và hiệu quả vận động: Nhiệt độ cơ thể cao giúp cơ hoạt động linh hoạt, giảm nguy cơ chấn thương.

Giải tỏa căng thẳng: Sau một ngày làm việc, tập thể dục giúp giảm stress, cải thiện tâm trạng và xua tan mệt mỏi.

Giúp ngủ ngon: Nếu tập trước bữa tối 2–3 tiếng, cơ thể giải phóng năng lượng thừa, giúp giấc ngủ sâu và dễ chịu hơn.

Thích hợp với bài tập nặng: Tập tạ, chạy bộ nhanh, bơi lội hoặc các môn thể thao đối kháng đều hiệu quả hơn vào buổi chiều.

Lưu ý: Không nên tập quá muộn (sau 20h), vì cơ thể vẫn còn kích thích sau vận động, có thể gây khó ngủ. Ngoài ra, nếu thời tiết oi bức, nên chọn nơi thoáng mát hoặc trong nhà có điều hòa nhiệt độ phù hợp.

Chọn thời điểm tập phù hợp với nhịp sống và mục tiêu cá nhân

Không có quy tắc cố định buổi nào tốt nhất cho tất cả mọi người. Điều quan trọng là tập đều đặn và đúng cách. Dưới đây là một vài gợi ý:

Mục tiêu giảm cân: Tập buổi sáng sớm, trước bữa ăn, giúp tăng khả năng đốt cháy mỡ.

Mục tiêu tăng cơ, cải thiện sức mạnh: Tập buổi chiều, khi cơ thể ở trạng thái linh hoạt nhất.

Người bận rộn: Không quan trọng sáng hay chiều, chỉ cần duy trì thói quen ít nhất 30 phút mỗi ngày, 5 buổi mỗi tuần.

Người cao tuổi hoặc có bệnh lý: Nên tập nhẹ nhàng (đi bộ, dưỡng sinh, yoga) vào buổi sáng muộn hoặc chiều mát, tránh gió lạnh.

Thời điểm tập thể dục có thể ảnh hưởng đến hiệu quả vận động, nhưng điều quyết định nhất vẫn là sự đều đặn. Nhiều người cố gắng dậy sớm tập nhưng không duy trì được lâu. Ngược lại, có người tập buổi chiều tối sau giờ làm và vẫn đạt được sức khỏe tốt. Miễn sao bạn cảm thấy thoải mái, không gượng ép, thì đó chính là thời điểm lý tưởng nhất cho cơ thể mình.

Tập thể dục buổi sáng giúp khởi đầu ngày mới đầy năng lượng, còn buổi chiều lại thích hợp để tăng sức mạnh và thư giãn tinh thần. Dù chọn thời điểm nào, điều quan trọng là bạn duy trì thói quen vận động đều đặn, phù hợp với thể trạng và lối sống của mình.

Hãy lắng nghe cơ thể, chọn thời gian khiến bạn thấy hứng thú và dễ duy trì nhất vì tập luyện đều mới là liều thuốc vàng cho sức khỏe lâu dài.

