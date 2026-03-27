NIVEA Vietnam phản hồi gì sau vụ bị thu hồi, tiêu hủy sản phẩm kem dưỡng da?

Liên quan đến việc sản phẩm dưỡng da của Nivea Extra Bright Night Nourish bị thu hồi trên toàn quốc, đại diện thương hiệu tại Việt Nam đã có phản hồi chính thức nhằm làm rõ nguyên nhân cũng như trấn an người tiêu dùng.

Phản hồi mới nhất từ Nivea Vietnam gây chú ý

Vụ việc lô sản phẩm của nhãn hàng NIVEA bị thu hồi đang thu hút sự chú ý trên thị trường mỹ phẩm khi không chỉ liên quan đến một sản phẩm bị thu hồi, mà còn kéo theo các biện pháp quản lý với hồ sơ công bố của doanh nghiệp.

Ngày 26/3, NIVEA Việt Nam vừa phát đi thông báo trên fanpage gửi tới khách hàng và đối tác sau quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy sản phẩm Nivea Extra Bright Night Nourish trên toàn quốc của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế).

Theo thông tin từ doanh nghiệp, trong quá trình rà soát định kỳ về mặt pháp lý, hãng ghi nhận thành phần Propylparaben – một chất bảo quản mỹ phẩm phổ biến chưa được thể hiện trong hồ sơ đăng ký sản phẩm nộp ban đầu. Tuy nhiên, thành phần này vẫn được ghi nhận đầy đủ, rõ ràng trên bao bì sản phẩm và được cho là phù hợp với các quy định hiện hành.

Sản phẩm Nivea Extra Bright Night Nourish. Ảnh minh họa/Nguồn baovanhoa.vn

Ngay sau khi ghi nhận sự việc, doanh nghiệp đã khẩn trương thực hiện các bước cần thiết, bao gồm: Tiến hành kiểm nghiệm độc lập, xác nhận sản phẩm đáp ứng đầy đủ yêu cầu chất lượng và an toàn khi sử dụng; Và đăng ký hồ sơ công bố cập nhật đầy đủ danh mục thành phần và hồ sơ công bố cập nhật này đã được Bộ Y tế phê duyệt vào ngày 18/3/2026.

Doanh nghiệp khẳng định rằng chất lượng và độ an toàn của sản phẩm không bị ảnh hưởng ở bất kỳ thời điểm nào. Công thức sản phẩm không thay đổi và vẫn luôn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý hiện hành.

NIVEA Vietnam phản hồi thông tin trên trang page chính thức. Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, doanh nghiệp đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế liên quan đến thông tin được ban hành vào ngày 24/3, trong bối cảnh hồ sơ đăng ký cập nhật đã được phê duyệt từ ngày 18/3, nhằm bảo đảm tính minh bạch và cung cấp thông tin đầy đủ tới các bên liên quan...Nhãn hàng cũng đã gửi lời xin lỗi tới khách hàng và đối tác vì những bất tiện phát sinh từ sự việc.

Sự thiếu minh bạch trong thông tin?

Trước đó, ngày 24/3/2026, Cục Quản lý Dược đã ban hành thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Nivea Extra Bright Night Nourish. Sản phẩm bị thu hồi thuộc nhãn hàng NIVEA, do Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd sản xuất tại tỉnh Samutprakarn, Thái Lan. Đơn vị chịu trách nhiệm phân phối tại Việt Nam là Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam, có trụ sở tại TP.HCM.

Theo cơ quan quản lý, quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi được đưa ra căn cứ các văn bản đề ngày 23/12/2025 và ngày 20/01/2026 của Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam kèm tài liệu liên quan về việc sản phẩm Nivea Extra Bright Night Nourish, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 215172/23/CBMP-QLD do Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, xác định sản phẩm Nivea Extra Bright Night Nourish có chứa thành phần Propylparaben (0,1%) không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trước đó. Lý do thu hồi được xác định là mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng với hồ sơ đã công bố.

Sự việc lần này gây chú ý không chỉ vì tính chất vi phạm, mà còn bởi đây là sản phẩm đến từ một thương hiệu lớn, vốn đã quen thuộc với người tiêu dùng Việt.

Trong suy nghĩ của nhiều người, những thương hiệu lâu năm như NIVEA thường đồng nghĩa với chất lượng ổn định và độ an toàn cao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngay cả các “ông lớn” cũng có thể gặp sai sót trong quy trình sản xuất hoặc công bố sản phẩm.

Điều đáng nói là vấn đề không nằm ở việc sản phẩm có chứa Propylparaben (chất bảo quản được phép trong giới hạn) mà nằm ở sự thiếu minh bạch trong thông tin. Propylparaben – thành phần xuất hiện trong sản phẩm là một chất bảo quản thường được sử dụng trong mỹ phẩm nhằm ngăn ngừa vi khuẩn và kéo dài thời hạn sử dụng. Dù vẫn nằm trong danh mục cho phép với hàm lượng kiểm soát, nhưng việc không công bố minh bạch thành phần có thể ảnh hưởng đến quyền được biết và lựa chọn của người tiêu dùng, đồng thời làm dấy lên những tranh cãi liên quan đến mức độ an toàn của nhóm chất paraben.

Sự việc lần này được xem là một bài học lớn đối với doanh nghiệp trong việc tuân thủ quy định công bố sản phẩm, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thành phần và độ minh bạch của mỹ phẩm. Với động thái lên tiếng nhanh chóng, Nivea đang nỗ lực kiểm soát khủng hoảng truyền thông, song niềm tin của người tiêu dùng vẫn sẽ cần thời gian để được củng cố trở lại.

Trong thời đại thông tin, người tiêu dùng thông thái cần biết biết chủ động nắm bắt các thông tin cảnh báo, thu hồi từ cơ quan chức năng để loại bỏ ngay những sản phẩm không phù hợp hay không đảm bảo ra khỏi kệ đồ trang điểm của mình; Tập thói quen đọc bảng thành phần ghi trên sản phẩm, nhận diện các nhóm chất nhạy cảm với làn da của mình; Luôn thoa thử một lượng nhỏ lên vùng da dưới quai hàm hoặc cổ tay trong 24 giờ, và dừng sử dụng sản phẩm nếu có phản ứng đỏ, rát, giúp tránh được nguy cơ dị ứng toàn thân do sản phẩm "lỗi" công thức hay có "chất lạ"...