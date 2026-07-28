Nokia 123 Shield ra mắt với pin 19 ngày, giá chưa tới 1 triệu đồng

Nokia 123 Shield là mẫu điện thoại phổ thông mới của HMD Global, nổi bật với thiết kế bền bỉ, pin tháo rời và thời gian chờ lên tới 19 ngày.

HMD Global vừa giới thiệu mẫu điện thoại phổ thông Nokia 123 Shield dưới thương hiệu Nokia, hướng đến nhóm người dùng cần một thiết bị liên lạc đơn giản, có độ bền cao và thời lượng pin dài. Không chạy Android hay iOS, sản phẩm tập trung vào những tính năng cơ bản như nghe gọi, nhắn tin và duy trì kết nối trong các điều kiện sử dụng khác nhau.

Nokia 123 Shield được bán tại thị trường châu Âu với giá khoảng 35 Euro, tương đương gần 900.000 đồng. Thiết bị sở hữu kiểu dáng gợi nhớ các mẫu điện thoại Nokia từng phổ biến trong những năm 2000, đặc biệt là dòng máy phím bấm từng được nhiều người dùng ưa chuộng nhờ khả năng hoạt động ổn định và thời lượng pin ấn tượng.

Nokia 123 Shield mang phong cách điện thoại phím bấm truyền thống, hướng đến sự bền bỉ và đơn giản trong sử dụng.

Điểm nổi bật nhất trên Nokia 123 Shield nằm ở khả năng chống chịu với môi trường bên ngoài. Máy đạt chuẩn kháng bụi IP65, đồng thời khu vực cổng sạc USB-C và jack tai nghe 3,5 mm được trang bị nắp cao su bảo vệ nhằm hạn chế bụi bẩn xâm nhập. Tuy nhiên, thiết bị chưa có khả năng chống nước hoàn toàn, do đó người dùng vẫn cần tránh để máy tiếp xúc trực tiếp với nước trong thời gian dài.

Bên cạnh thiết kế bền bỉ, thời lượng pin cũng là yếu tố được HMD Global chú trọng trên mẫu điện thoại này. Nokia 123 Shield được trang bị viên pin dung lượng 1.750 mAh có thể tháo rời. Theo công bố, máy có thể duy trì trạng thái chờ lên tới 19 ngày chỉ sau một lần sạc đầy. Việc sử dụng pin tháo rời cũng giúp người dùng dễ dàng thay thế khi cần thiết, đặc biệt trong những tình huống không thuận tiện để sạc trực tiếp.

Với trọng lượng chỉ khoảng 108 gram khi lắp pin, Nokia 123 Shield vẫn giữ được sự nhỏ gọn và dễ dàng mang theo. Đây là điểm phù hợp với nhóm khách hàng cần một chiếc điện thoại phụ để sử dụng trong các chuyến đi dài, công việc ngoài trời hoặc những khu vực ưu tiên thiết bị có khả năng hoạt động lâu dài.

Về phần cứng, Nokia 123 Shield sở hữu cấu hình ở mức cơ bản với màn hình 2,4 inch độ phân giải QVGA (240 x 320 pixel), bộ vi xử lý Unisoc SC6531E, RAM 4 MB và bộ nhớ trong 4 MB. Do dung lượng lưu trữ hạn chế, người dùng có thể mở rộng không gian lưu trữ thông qua thẻ nhớ microSD với dung lượng hỗ trợ tối đa 32 GB.

Nokia 123 Shield được trang bị pin tháo rời, camera QVGA và hỗ trợ nghe radio FM không cần tai nghe.

Khác với các mẫu smartphone hiện nay, Nokia 123 Shield sử dụng nền tảng giao diện S30+ và không hỗ trợ cài đặt ứng dụng thông minh. Máy hỗ trợ 2 SIM chuẩn miniSIM, camera sau độ phân giải QVGA đi kèm đèn flash LED và tích hợp tính năng radio FM. Điểm đáng chú ý là người dùng có thể nghe radio FM trực tiếp mà không cần cắm tai nghe làm ăng-ten như trên nhiều mẫu điện thoại phổ thông khác.

Nokia 123 Shield chỉ hỗ trợ kết nối GSM 2G, không tương thích với mạng 3G, 4G/LTE hay 5G. Việc giới hạn kết nối này giúp thiết bị duy trì đúng định hướng là một chiếc điện thoại liên lạc cơ bản, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng tại những khu vực đang dần loại bỏ mạng 2G.

Hiện Nokia 123 Shield được mở bán tại châu Âu với hai tùy chọn màu sắc gồm Xanh lá và Tím. HMD Global chưa công bố thông tin về việc đưa sản phẩm tới các thị trường khác. Với mức giá dưới 1 triệu đồng, Nokia 123 Shield hướng tới nhóm người dùng cần một thiết bị nghe gọi đơn giản, pin lâu và có độ bền cao thay vì những tính năng của smartphone hiện đại.