Người sáng lập Linux kiên quyết phản đối làn sóng chống AI

Cha đẻ của Linux đã lên tiếng khẳng định rằng nếu ai đó không hài lòng với AI thì hãy tự phát triển phiên bản riêng hoặc rút lui khỏi dự án, thay vì chỉ trích.

Ngày mà trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là chủ đề gây chia rẽ dường như sẽ chẳng bao giờ đến, và hiện đang tồn tại một ranh giới rõ rệt giữa những người ủng hộ và phản đối công nghệ này.

Cuộc tranh luận này giờ đây đã lan sang cả nhân Linux, khiến người sáng lập Linus Torvalds phải lên tiếng phản hồi dài và dứt khoát.

Linux không phải là một dự án "chống AI".

Việc ứng dụng rộng rãi các công cụ lập trình hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo đã dẫn đến những sự chia rẽ mạnh mẽ giữa những người tích hợp các công cụ này vào quy trình làm việc của họ. Những người theo chủ nghĩa tuyệt đối chống AI không muốn mã nguồn được tạo ra bởi các mô hình ngôn ngữ lớn xuất hiện trong các dự án của họ.

Tuy nhiên, khi nói đến nhân Linux, người sáng tạo và người bảo trì cấp cao Linus Torvalds cho biết ông "sẵn sàng kiên quyết" ủng hộ việc sử dụng các công cụ AI để cải thiện dự án mã nguồn mở lâu đời này.

Torvalds cho rằng Linux không phải là một trong những dự án chống AI "và nếu ai đó có vấn đề với điều đó, họ có thể làm theo tinh thần mã nguồn mở và fork nó. Hoặc đơn giản là rời đi." - ông khẳng định dứt khoát.

AI là một công cụ... Và rõ ràng là một công cụ hữu ích. Không có ý thức hệ nào ở đây. Ông không nói rằng nhân Linux sẽ được xây dựng hoàn toàn bằng AI. Chỉ đơn giản là nếu AI có thể giúp cải thiện một số khâu trong quy trình, thì nó sẽ được sử dụng.

Vốn là người thực dụng, Torvalds mô tả AI như một công cụ, “giống như những công cụ khác mà chúng ta sử dụng. Và rõ ràng nó là một công cụ hữu ích. Có thể chỉ một năm trước đây điều đó chưa rõ ràng, nhưng ngày nay thì không còn nghi ngờ gì nữa.”

Linus Torvalds ủng hộ việc sử dụng AI của các bảo trì viên cấp cao (Ảnh: Windows Central)

Vào tháng 10 năm 2024, ông trùm Linux đã gọi 90% AI là chiêu trò tiếp thị , nói rằng ông ghét sự ồn ào do ngành công nghệ tạo ra. Ông nói vào thời điểm đó: “Tôi thực sự không muốn dính dáng đến nó, vì vậy cách tiếp cận của tôi đối với AI hiện tại về cơ bản là tôi sẽ phớt lờ nó.”

Ông dự đoán mọi thứ sẽ thay đổi trong vòng 5 năm, mặc dù lập trường của ông đã dịu bớt trong 21 tháng qua. Torvalds thừa nhận tuần này rằng AI có thể là một "công cụ khá phiền phức, cả về khối lượng công việc của người bảo trì lẫn việc nó liên tục tìm ra những lỗi ngớ ngẩn".

Ông nói, giải pháp là đảm bảo các công cụ LLM hỗ trợ người bảo trì chứ không gây khó khăn cho họ. “Chúng tôi không ép buộc ai sử dụng nó, nhưng tôi sẽ kiên quyết phớt lờ những người cố gắng phản đối việc người khác sử dụng nó.”

Torvalds nói thêm rằng dự án nhân kernel vẫn tập trung vào công nghệ, và mặc dù khía cạnh xã hội của việc phát triển phần mềm mã nguồn mở là một khía cạnh quan trọng, nhưng đó chỉ là "lợi ích phụ, chứ không phải mục đích chính của dự án".

Torvalds, người đã gắn bó mật thiết với Linux kể từ khi nó được công bố lần đầu vào năm 1991. Gần đây, các công cụ AI được một số biên tập viên cấp cao sử dụng để hoàn chỉnh các lỗi trong nhân Linux. Tuy nhiên, đôi lúc công cụ AI báo cáo nhiều lỗi không có thật khiến các lập trình viên tốn nhiều thời gian để rà soát.

Không phải ai trong cộng đồng phần mềm mã nguồn mở cũng cởi mở với các công cụ lập trình AI. Điều này làm dấy lên một cuộc tranh cãi mạnh mẽ giữa 2 nhóm người.

Bằng việc lên tiếng mạnh mẽ, Linus Torvalds đã chính thức khẳng định rằng việc sử dụng AI để hỗ trợ là quyền của mỗi người. Dự án của ông sẽ không can thiệp, đồng thời cũng không để cho dự án bị biến thành biểu tượng chống AI.