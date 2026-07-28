Nvidia gửi bộ xử lý đồ họa lên Mặt trăng

Bộ xử lý đồ họa Jetson của Nvidia sẽ được sử dụng để điều khiển hệ thống lidar của xe tự hành do công ty Lunar Outpost chế tạo.

Nỗ lực của Nvidia trong việc triển khai GPU của mình rộng khắp đang hướng tới một mục tiêu mới là Mặt trăng.

Lunar Outpost, một công ty khởi nghiệp chuyên chế tạo robot cho cơ sở hạ tầng không gian, đã thông báo vào thứ Năm rằng xe tự hành trên Mặt Trăng thế hệ tiếp theo của họ sẽ sử dụng chip Jetson để điều khiển hệ thống lidar.

Qua đó, Nvidia Jetson tạo sẽ tạo ra kỷ lục là GPU đầu tiên được đưa lên vận hành trên bề mặt Mặt Trăng.

Nền tảng thăm dò tự hành di động của Trạm tiền đồn Mặt trăng sẽ sử dụng GPU Nvidia Jetson.

Giám đốc điều hành Lunar Outpost, Justin Cyrus, cho biết: “Chúng tôi xem Nvidia Jetson là nổ lực để áp dụng các hệ thống mạnh mẽ hơn, sử dụng GPU trong những môi trường khắc nghiệt này.”

NASA đã phát động một chiến dịch kêu gọi các công ty tư nhân tài trợ cho việc khám phá bề mặt Mặt Trăng trước kế hoạch đưa các phi hành gia trở lại, có thể sớm nhất là vào năm 2028.

Chương trình của cơ quan vũ trụ Mỹ yêu cầu các công ty công nghệ phát triển các phương tiện lên Mặt Trăng để khám phá địa hình và tìm kiếm các chất như nước, những chất có thể hữu ích hoặc thậm chí mang lại lợi nhuận khi khai thác.

Gần đây, Nvidia cũng đã công bố hợp tác với Firefly Aerospace, công ty tư nhân đầu tiên đưa robot hạ cánh an toàn lên mặt trăng. Theo đó, nền tảng Jetson sẽ hoạt động trên một vệ tinh quay quanh mặt trăng để xử lý hình ảnh.

Vệ tinh này nhằm mục đích thu thập dữ liệu cho các nhà khoa học đang cố gắng lập bản đồ mặt trăng, cũng như theo dõi số lượng robot ngày càng tăng trên bề mặt.

Xe tự hành tiếp theo của Trạm tiền đồn Mặt Trăng được đóng gói trên tàu đổ bộ chế tạo bởi Intuitive Machines, một công ty công nghệ khác cũng tham gia dự án.

Xe tự hành này được thiết kế để mang theo một gói cảm biến vào các miệng hố và những nơi khó khám phá từ quỹ đạo.

Card đồ họa Nvidia Jetson là nền tảng của nhiều hệ thống AI vật lý.

Nhiệm vụ tiếp theo sẽ khám phá một khu vực trên bề mặt Mặt Trăng có tên là Reiner Gamma, nơi một dị thường từ trường đã khiến các nhà khoa học bối rối. Mỗi sứ mệnh dự kiến ​​sẽ được phóng bằng tên lửa Falcon 9 trước cuối năm nay.

Nền tảng Jetson của Nvidia không nổi tiếng bằng những "ngựa chiến" AI như Blackwell và Vera Rubin, nhưng nó là một phần thiết yếu của nhiều hệ thống AI vật lý.

Được thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm năng lượng, Jetson cho phép các hệ thống robot xử lý dữ liệu đầu vào từ cảm biến cục bộ, giúp chúng hiểu và phản ứng với thế giới xung quanh nhanh hơn.

Việc sử dụng GPU trong không gian gặp nhiều khó khăn do môi trường khắc nghiệt. Hầu hết các GPU du hành vũ trụ đều hoạt động trên quỹ đạo gần Trái đất, nơi chúng được bảo vệ tương đối tốt khỏi bức xạ và sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Mặt trăng tiếp xúc trực tiếp hơn với bức xạ vũ trụ và có sự biến đổi nhiệt độ theo từng pha.

Các kỹ sư của Trạm tiền đồn Mặt trăng kỳ vọng có thể vận hành các chip trong môi trường đó, thì phương tiện của họ sẽ trở nên hiệu quả hơn – có khả năng xử lý môi trường nhanh hơn và đưa ra quyết định tốt hơn.

Robot tự hành sử dụng cảm biến lidar vận hành bởi GPU Nvidia Jetson sẽ sớm lăn bánh trên Mặt trăng.

NASA có tham vọng lớn lao về sự hiện diện lâu dài của con người trên Mặt trăng, nhưng điều đó có thể sẽ đòi hỏi các hệ thống tự động để mở đường và đảm nhiệm những công việc nặng nhọc.

Cyrus nói rằng “Chúng tôi tin việc kết hợp các mô hình xác định của chúng tôi với lớp trí tuệ nhân tạo vật lý là điều cho phép chúng ta duy trì sự hiện diện của con người trong không gian một cách bền vững, thực sự có được lực lượng lao động robot.”

Trong vài năm tới, Trạm tiền đồn Mặt Trăng (Lunar Outpost) dự kiến ​​sẽ phóng một số robot tự hành nhỏ hơn lên Mặt Trăng, và một robot lớn hơn, Pegasus, được thiết kế để chở các phi hành gia.

Pegasus đang chờ một tên lửa do công ty vũ trụ Blue Origin của Jeff Bezos chế tạo để đưa nó lên Mặt Trăng, nhưng tên lửa này đã gặp sự cố vào mùa hè năm nay và chưa rõ khi nào nó sẽ hoạt động trở lại.