Tai nạn liên hoàn trên cao tốc ở Hàn Quốc, 6 người thương vong

Một vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến 13 phương tiện ở Yeongcheon, đông nam Hàn Quốc, đã khiến 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Theo Yonhap, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra gần nút giao thông Shinnyeong trên đường cao tốc Sangju-Yeongcheon ở thành phố Yeongcheon vào khoảng 3h12 sáng ngày 17/11. Khi đó, chiếc xe bồn chở 24.000 lít dầu bunker C đâm vào đuôi một xe tải chở hàng 25 tấn, dẫn tới vụ va chạm liên quan đến nhiều phương tiện khác, cảnh sát thông tin.

Trong đó, một chiếc xe tải 14 tấn đâm vào phía sau xe bồn, dẫn đến loạt va chạm liên tiếp giữa 7 phương tiện khác, bao gồm cả xe khách và một chiếc xe buýt.

Cảnh sát và lính cứu hỏa kiểm tra hiện trường vụ va chạm liên hoàn giữa 13 xe trên đường cao tốc Sangju-Yeongcheon 17/11/2025. Ảnh: Yonhap.

Ngoài ra, một số dầm chữ H được chất trên một xe tải đã rơi xuống làn đường ngược chiều, gây ra thêm vụ va chạm giữa một xe khách, một xe bồn khác và một xe tải chở hàng 13 tấn khi chúng cố gắng tránh các vật thể rơi xuống.

Cảnh sát cho biết 2 tài xế xe khách và 1 tài xế xe tải đã thiệt mạng, 4 người khác bị thương trong vụ tai nạn. Khoảng 20 hành khách trên xe buýt may mắn không bị thương.

Vụ tai nạn gây ra hỏa hoạn ở 3 phương tiện, gồm 1 xe bồn, 1 xe tải chở hàng 14 tấn và 1 xe tải chở hàng 2,5 tấn. Tuy nhiên, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn sau 2 tiếng 30 phút.

Cảnh sát cho biết thêm dầu từ một trong những xe bồn liên quan đến vụ tai nạn đã chảy vào các cánh đồng lúa và đường thủy gần đó.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ cháy xe buýt ở Thái Lan