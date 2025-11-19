Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc ở Hàn Quốc, 6 người thương vong

Một vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến 13 phương tiện ở Yeongcheon, đông nam Hàn Quốc, đã khiến 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

An An (Theo Yonhap)

Theo Yonhap, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra gần nút giao thông Shinnyeong trên đường cao tốc Sangju-Yeongcheon ở thành phố Yeongcheon vào khoảng 3h12 sáng ngày 17/11. Khi đó, chiếc xe bồn chở 24.000 lít dầu bunker C đâm vào đuôi một xe tải chở hàng 25 tấn, dẫn tới vụ va chạm liên quan đến nhiều phương tiện khác, cảnh sát thông tin.

Trong đó, một chiếc xe tải 14 tấn đâm vào phía sau xe bồn, dẫn đến loạt va chạm liên tiếp giữa 7 phương tiện khác, bao gồm cả xe khách và một chiếc xe buýt.

untitled-2879.png
Cảnh sát và lính cứu hỏa kiểm tra hiện trường vụ va chạm liên hoàn giữa 13 xe trên đường cao tốc Sangju-Yeongcheon 17/11/2025. Ảnh: Yonhap.

Ngoài ra, một số dầm chữ H được chất trên một xe tải đã rơi xuống làn đường ngược chiều, gây ra thêm vụ va chạm giữa một xe khách, một xe bồn khác và một xe tải chở hàng 13 tấn khi chúng cố gắng tránh các vật thể rơi xuống.

Cảnh sát cho biết 2 tài xế xe khách và 1 tài xế xe tải đã thiệt mạng, 4 người khác bị thương trong vụ tai nạn. Khoảng 20 hành khách trên xe buýt may mắn không bị thương.

Vụ tai nạn gây ra hỏa hoạn ở 3 phương tiện, gồm 1 xe bồn, 1 xe tải chở hàng 14 tấn và 1 xe tải chở hàng 2,5 tấn. Tuy nhiên, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn sau 2 tiếng 30 phút.

Cảnh sát cho biết thêm dầu từ một trong những xe bồn liên quan đến vụ tai nạn đã chảy vào các cánh đồng lúa và đường thủy gần đó.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ cháy xe buýt ở Thái Lan

Nguồn video: THĐT
#Tai nạn liên hoàn trên cao tốc #Va chạm nhiều phương tiện #Điều tra vụ tai nạn Hàn Quốc #tai nạn giao thông ở hàn quốc #tai nạn liên hoàn ở hàn quốc

Bài liên quan

Thế giới

Xe tải lao vào khu chợ ở Hàn Quốc, 20 người thương vong

Ít nhất hai người thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Bucheon, Hàn Quốc.

>>> Mời độc giả xem video về vụ xe bán tải lao vào khu chợ ở Hàn Quốc

Nguồn video: Global News/KBS News
Xem chi tiết

Thế giới

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt hai tầng ở thủ đô Thụy Điển

Cảnh sát thủ đô Thụy Điển cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt hai tầng đâm vào một trạm xe ở Stockholm.

>>> Mời độc giả xem video về vụ tai nạn giao thông ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển

Nguồn video: Global News
Xem chi tiết

Thế giới

Tai nạn giao thông ở Indonesia, 5 công dân Trung Quốc tử vong

Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Denpasar (Indonesia) xác nhận 5 công dân Trung Quốc đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông ở Bali.

Theo Tân Hoa Xã, cảnh sát địa phương thông tin, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Denpasar-Singaraja gần làng Gitgit vào khoảng 4h30 sáng 14/11. Khi đó, một chiếc ô tô đã đâm vào cây và bị lật, khiến 5 công dân Trung Quốc thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Các thành viên của Hội Chữ thập đỏ Indonesia, cảnh sát và người dân địa phương đã đưa những hành khách bị thương đến các bệnh viện gần đó.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới