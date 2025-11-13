Hà Nội

Thế giới

Xe tải lao vào khu chợ ở Hàn Quốc, 20 người thương vong

Ít nhất hai người thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Bucheon, Hàn Quốc.

An An (Theo Yonhap)

>>> Mời độc giả xem video về vụ xe bán tải lao vào khu chợ ở Hàn Quốc

Nguồn video: Global News/KBS News

Theo Yonhap, chiếc xe bán tải đã lao vào chợ Jeil ở thành phố Bucheon, phía tây nam Seoul, Hàn Quốc, vào khoảng 11 giờ sáng 13/11, khiến 2 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

Cảnh sát cho biết thêm, tài xế đã bị bắt giữ tại hiện trường.

xe.jpg
Xe bán tải lao vào chợ Jeil ở Hàn Quốc khiến 20 người thương vong. Ảnh: Yonhap.

"Tài xế nói rằng chiếc xe đột ngột tăng tốc ngoài ý muốn. Tuy nhiên, rất khó để xác minh điều này chỉ dựa trên đoạn CCTV ghi lại cảnh chiếc xe đang di chuyển", Park Geum Cheon, một quan chức của Sở cứu hỏa Bucheon, nói với các phóng viên.

Ông Park cho biết người lái xe, khoảng 60 tuổi, không bị ảnh hưởng bởi rượu bia và đã lao xe vào những người trên lối đi trong chợ chứ không phải vào các cửa hàng.

"Chiếc xe lúc đầu lùi 28 mét trước khi lao về phía trước 150 mét", ông Park nói thêm.

Được biết, hai người thiệt mạng đều là phụ nữ ngoài 70 tuổi. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Cuộc điều tra về vụ tai nạn đang được tiến hành. Cảnh sát nghi ngờ tài xế đã nhầm chân ga với chân phanh.

Thế giới

Xe chở rác đâm vào nhà dân, 3 người thương vong

Một người đàn ông tử vong và hai người khác bị thương sau khi một chiếc xe chở rác đâm vào ngôi nhà ở Herefordshire, Anh.

Theo Daily Mail, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Leominster, Herefordshire, Anh, vào lúc 6h40 sáng ngày 11/11. Khi đó, một chiếc xe chở rác đã lao vào một ngôi nhà, khiến 3 người trên xe thương vong.

Người đàn ông khoảng 60 tuổi trên xe rác tử vong tại chỗ trong khi tài xế và người còn lại được đưa tới bệnh viện với những vết thương được cho là không nguy hiểm đến tính mạng.

Xem chi tiết

Thế giới

Tai nạn giao thông ở Myanmar, 17 người thương vong

5 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở miền đông Myanmar cuối tuần qua.

Theo Lokmat Times, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại bang Shan, miền đông Myanmar, vào khoảng 13h20 chiều 9/11. Khi đó, chiếc xe chở 17 người bị lao xuống mương ven đường ở thị trấn Kalaw, khiến 17 người thương vong.

"Chiếc xe đang trên đường từ Taunggyi đến Mandalay thì tai nạn xảy ra. 5 nạn nhân thiệt mạng, gồm 2 nam giới và 3 phụ nữ, trong khi 12 người khác bị thương", một quan chức của Cơ quan cứu hỏa Myanmar thông tin.

Xem chi tiết

Thế giới

Người cha mất 3 cô con gái trong vụ tai nạn xe buýt ở Ấn Độ

Một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Ấn Độ đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có 3 chị em trong một gia đình.

Theo Gulf News, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc Chevella–Bijapur vào sáng 3/11 đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, hầu hết là người Tandur.

Trong số các nạn nhân có 3 cô gái trẻ trong cùng một gia đình, đều là sinh viên đại học ở Hyderabad.

Xem chi tiết

