Xe tải lao vào khu chợ ở Hàn Quốc, 20 người thương vong

Ít nhất hai người thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Bucheon, Hàn Quốc.

>>> Mời độc giả xem video về vụ xe bán tải lao vào khu chợ ở Hàn Quốc

Nguồn video: Global News/KBS News

Theo Yonhap, chiếc xe bán tải đã lao vào chợ Jeil ở thành phố Bucheon, phía tây nam Seoul, Hàn Quốc, vào khoảng 11 giờ sáng 13/11, khiến 2 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

Cảnh sát cho biết thêm, tài xế đã bị bắt giữ tại hiện trường.

Xe bán tải lao vào chợ Jeil ở Hàn Quốc khiến 20 người thương vong. Ảnh: Yonhap.

"Tài xế nói rằng chiếc xe đột ngột tăng tốc ngoài ý muốn. Tuy nhiên, rất khó để xác minh điều này chỉ dựa trên đoạn CCTV ghi lại cảnh chiếc xe đang di chuyển", Park Geum Cheon, một quan chức của Sở cứu hỏa Bucheon, nói với các phóng viên.

Ông Park cho biết người lái xe, khoảng 60 tuổi, không bị ảnh hưởng bởi rượu bia và đã lao xe vào những người trên lối đi trong chợ chứ không phải vào các cửa hàng.

"Chiếc xe lúc đầu lùi 28 mét trước khi lao về phía trước 150 mét", ông Park nói thêm.

Được biết, hai người thiệt mạng đều là phụ nữ ngoài 70 tuổi. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Cuộc điều tra về vụ tai nạn đang được tiến hành. Cảnh sát nghi ngờ tài xế đã nhầm chân ga với chân phanh.