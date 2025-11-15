Tai nạn giao thông ở Indonesia, 5 công dân Trung Quốc tử vong

Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Denpasar (Indonesia) xác nhận 5 công dân Trung Quốc đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông ở Bali.

Theo Tân Hoa Xã, cảnh sát địa phương thông tin, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Denpasar-Singaraja gần làng Gitgit vào khoảng 4h30 sáng 14/11. Khi đó, một chiếc ô tô đã đâm vào cây và bị lật, khiến 5 công dân Trung Quốc thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Các thành viên của Hội Chữ thập đỏ Indonesia, cảnh sát và người dân địa phương đã đưa những hành khách bị thương đến các bệnh viện gần đó.

Chiếc xe bị hư hại trong vụ tai nạn giao thông ở Buleleng, Bali, Indonesia, ngày 14/11/2025. Ảnh: Xinhua News.

Cảnh sát cho biết chiếc xe gặp nạn chở 14 người. Tài xế là công dân Indonesia, trong khi tất cả 13 hành khách đều là công dân Trung Quốc.

Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Denpasar cho biết đã nhận được thông báo từ cảnh sát vào sáng 14/11 và ngay lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp.

Lãnh sự quán đã liên hệ chặt chẽ với chính quyền Indonesia để xác minh thương vong, thiết lập liên lạc trực tiếp với những người liên quan và phối hợp các đội tình nguyện địa phương cung cấp sự hỗ trợ.

Lãnh sự quán cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các phòng ban liên quan để xử lý các vấn đề tiếp theo và nỗ lực hết sức để cung cấp sự bảo vệ và hỗ trợ cần thiết.

