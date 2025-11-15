Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Tai nạn giao thông ở Indonesia, 5 công dân Trung Quốc tử vong

Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Denpasar (Indonesia) xác nhận 5 công dân Trung Quốc đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông ở Bali.

An An (Theo Tân Hoa Xã)

Theo Tân Hoa Xã, cảnh sát địa phương thông tin, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Denpasar-Singaraja gần làng Gitgit vào khoảng 4h30 sáng 14/11. Khi đó, một chiếc ô tô đã đâm vào cây và bị lật, khiến 5 công dân Trung Quốc thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Các thành viên của Hội Chữ thập đỏ Indonesia, cảnh sát và người dân địa phương đã đưa những hành khách bị thương đến các bệnh viện gần đó.

trung-9053.jpg
Chiếc xe bị hư hại trong vụ tai nạn giao thông ở Buleleng, Bali, Indonesia, ngày 14/11/2025. Ảnh: Xinhua News.

Cảnh sát cho biết chiếc xe gặp nạn chở 14 người. Tài xế là công dân Indonesia, trong khi tất cả 13 hành khách đều là công dân Trung Quốc.

Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Denpasar cho biết đã nhận được thông báo từ cảnh sát vào sáng 14/11 và ngay lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp.

Lãnh sự quán đã liên hệ chặt chẽ với chính quyền Indonesia để xác minh thương vong, thiết lập liên lạc trực tiếp với những người liên quan và phối hợp các đội tình nguyện địa phương cung cấp sự hỗ trợ.

Lãnh sự quán cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các phòng ban liên quan để xử lý các vấn đề tiếp theo và nỗ lực hết sức để cung cấp sự bảo vệ và hỗ trợ cần thiết.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sập mỏ vàng ở Trung Quốc trước đây khiến nhiều người mắc kẹt

Nguồn video: THĐT
#Tai nạn giao thông Bali #Công dân Trung Quốc thiệt mạng #Vụ tai nạn ô tô đâm cây #Hỗ trợ từ Lãnh sự quán Trung Quốc #Tình trạng thương vong vụ tai nạn #Vụ tai nạn ở đảo Bali

Bài liên quan

Thế giới

Tai nạn giao thông ở Ấn Độ, hơn 20 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ấn Độ đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Theo India Today, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên một cây cầu ở Pune, Ấn Độ, vào ngày 13/11. Khi đó, chiếc xe tải chở hàng đã va chạm với 6 phương tiện khác trên cây cầu. Sau tai nạn, nhiều chiếc xe bốc cháy, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Lực lượng cảnh sát, cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường dập lửa và thực hiện các hoạt động cứu hộ. Tại hiện trường, nhiều chiếc xe được nhìn thấy bị cháy rụi và khu vực xung quanh bị tắc nghẽn giao thông. Thi thể nạn nhân bị cháy được đưa ra từ những chiếc xe bị hư hại. Những người bị thương đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện điều trị.

Xem chi tiết

Thế giới

Người cha mất 3 cô con gái trong vụ tai nạn xe buýt ở Ấn Độ

Một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Ấn Độ đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có 3 chị em trong một gia đình.

Theo Gulf News, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc Chevella–Bijapur vào sáng 3/11 đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, hầu hết là người Tandur.

Trong số các nạn nhân có 3 cô gái trẻ trong cùng một gia đình, đều là sinh viên đại học ở Hyderabad.

Xem chi tiết

Thế giới

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Trung Quốc, 11 người thương vong

6 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Thành Đô, Trung Quốc.

Tân Hoa Xã dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết trong một tuyên bố vào tối 30/10, 6 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

"Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 4h37 sáng ngày 30/10 khi một chiếc xe tải nhỏ chở quá tải đâm vào một xe đầu kéo đang đỗ, khiến 11 người thương vong", nguồn tin cho hay.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới