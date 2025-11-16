Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt hai tầng ở thủ đô Thụy Điển

Cảnh sát thủ đô Thụy Điển cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt hai tầng đâm vào một trạm xe ở Stockholm.

An An (Theo DW)

>>> Mời độc giả xem video về vụ tai nạn giao thông ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển

Nguồn video: Global News

Theo DW, cảnh sát thủ đô Thụy Điển cho biết, vụ tai nạn xe buýt hai tầng xảy ra tại phố Valhallavagen, gần Đại học Công nghệ ở Stockholm, vào khoảng 15h ngày 14/11 (giờ địa phương). Người phát ngôn của công ty Transdev xác nhận rằng chiếc xe buýt gặp nạn thuộc sở hữu của công ty này.

"Một trong những chiếc xe buýt của chúng tôi gặp nạn và đó là xe hai tầng", người phát ngôn Lovisa Abom cho biết.

Trong một tuyên bố, cảnh sát xác nhận ít nhất 3 người thiệt mạng sau khi chiếc xe đâm vào một trạm xe buýt giữa thủ đô. Ngoài ra, 3 người khác bị thương, trong đó có 2 nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

thuy.jpg
Vụ tai nạn xe buýt hai tầng ở thủ đô Stockholm khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Ảnh: IT News.

Tài xế xe buýt đã bị bắt giữ và tạm giam theo quyết định của công tố viên. Theo người phát ngôn của cơ quan cứu hộ Stockholm, không có hành khách nào trên xe buýt khi xe gặp nạn.

Cảnh sát ban đầu cho biết họ đang điều tra vụ việc theo hướng ngộ sát.

"Không có dấu hiệu nào cho thấy vụ việc là hành động cố ý", nguồn tin cho hay.

Trong bài đăng trên mạng X, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã gửi lời chia buồn tới "những người bị ảnh hưởng và gia đình của họ", đồng thời chỉ đạo việc hỗ trợ cho các nạn nhân.

#Tai nạn xe buýt hai tầng #Thủ đô Stockholm #Vụ tai nạn giao thông #An toàn giao thông #Nguyên nhân tai nạn #tai nạn xe buýt ở thụy điển

Bài liên quan

Thế giới

Tai nạn giao thông ở Ấn Độ, hơn 20 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ấn Độ đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Theo India Today, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên một cây cầu ở Pune, Ấn Độ, vào ngày 13/11. Khi đó, chiếc xe tải chở hàng đã va chạm với 6 phương tiện khác trên cây cầu. Sau tai nạn, nhiều chiếc xe bốc cháy, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Lực lượng cảnh sát, cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường dập lửa và thực hiện các hoạt động cứu hộ. Tại hiện trường, nhiều chiếc xe được nhìn thấy bị cháy rụi và khu vực xung quanh bị tắc nghẽn giao thông. Thi thể nạn nhân bị cháy được đưa ra từ những chiếc xe bị hư hại. Những người bị thương đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện điều trị.

Xem chi tiết

Thế giới

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ấn Độ, hàng chục người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe bồn xảy ra tại Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương.

NDTV đưa tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc Aligarh-Agra gần làng Samamai, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào khoảng 16h30 ngày 6/11.

Khi đó, chiếc xe buýt đang trên đường từ Aligarh đi Hathras đã đâm trực diện vào xe bồn chạy ngược chiều, khiến ít nhất 4 người, trong đó có một bé trai 12 tuổi, thiệt mạng và 21 người khác bị thương.

Xem chi tiết

Thế giới

Tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng ở Đức, nhiều thương vong

Ít nhất 4 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng ở Đức.

>>> Mời độc giả xem video về vụ tai nạn tàu hỏa ở Đức

Nguồn video: X
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới