Hiện trường vụ tai nạn xe buýt hai tầng ở thủ đô Thụy Điển

Cảnh sát thủ đô Thụy Điển cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt hai tầng đâm vào một trạm xe ở Stockholm.

>>> Mời độc giả xem video về vụ tai nạn giao thông ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển

Nguồn video: Global News

Theo DW, cảnh sát thủ đô Thụy Điển cho biết, vụ tai nạn xe buýt hai tầng xảy ra tại phố Valhallavagen, gần Đại học Công nghệ ở Stockholm, vào khoảng 15h ngày 14/11 (giờ địa phương). Người phát ngôn của công ty Transdev xác nhận rằng chiếc xe buýt gặp nạn thuộc sở hữu của công ty này.

"Một trong những chiếc xe buýt của chúng tôi gặp nạn và đó là xe hai tầng", người phát ngôn Lovisa Abom cho biết.

Trong một tuyên bố, cảnh sát xác nhận ít nhất 3 người thiệt mạng sau khi chiếc xe đâm vào một trạm xe buýt giữa thủ đô. Ngoài ra, 3 người khác bị thương, trong đó có 2 nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Vụ tai nạn xe buýt hai tầng ở thủ đô Stockholm khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Ảnh: IT News.

Tài xế xe buýt đã bị bắt giữ và tạm giam theo quyết định của công tố viên. Theo người phát ngôn của cơ quan cứu hộ Stockholm, không có hành khách nào trên xe buýt khi xe gặp nạn.

Cảnh sát ban đầu cho biết họ đang điều tra vụ việc theo hướng ngộ sát.

"Không có dấu hiệu nào cho thấy vụ việc là hành động cố ý", nguồn tin cho hay.

Trong bài đăng trên mạng X, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã gửi lời chia buồn tới "những người bị ảnh hưởng và gia đình của họ", đồng thời chỉ đạo việc hỗ trợ cho các nạn nhân.