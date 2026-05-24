Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Campuchia, 14 công nhân thiệt mạng

Hai vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Campuchia đã khiến ít nhất 14 công nhân nhà máy may thiệt mạng và 79 người khác bị thương.

AP đưa tin ngày 23/5, vụ tai nạn đầu tiên xảy ra tại tỉnh Kampong Chhnang, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 60 km về phía bắc, khi một xe tải chở hàng đâm vào một xe tải chở công nhân đến nhà máy. Theo thông báo của Bộ Lao động Campuchia, vụ va chạm khiến 9 người thiệt mạng và 44 người khác bị thương.

Vụ tai nạn thứ hai xảy ra ở tỉnh Svay Rieng, một trong những trung tâm công nghiệp may mặc chính của nước này. Một chiếc xe buýt chở công nhân đã lao ra khỏi đường và lật úp, khiến 5 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương.

Trong bức ảnh chụp ngày 3/1/2018, các công nhân nhà máy may đang ngồi trên xe tải để trở về nhà sau một ngày làm việc tại ngoại ô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh tư liệu: AP/Heng Sinith.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã nỗ lực triển khai hoạt động cứu hộ khẩn cấp, điều phối đưa người bị thương đến các bệnh viện và chuyển những trường hợp nặng lên bệnh viện tuyến trên.

Thông cáo của Bộ Lao động Campuchia cho biết trong số 93 nạn nhân vụ tai nạn có 74 người là nữ.

Bộ Lao động Campuchia bày tỏ “sự bàng hoàng trước hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra cùng lúc”, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm túc luật giao thông để phòng tránh tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

