Vụ đánh bom nhà chọc trời làm rung chuyển nước Mỹ năm 1993

Lúc 12 giờ 18 phút trưa ngày 26/2/1993, một quả bom khủng bố đã phát nổ trong một ga ra của tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới – công trình mang tính biểu tượng thành phố New York, Mỹ. Vụ đánh bom để lại một hố rộng 18 mét và đánh sập nhiều tầng nhà bê tông cốt thép trong vùng lân cận. Sau vụ tấn công, chính quyền đã cho sơ tán 50.000 người từ hai tòa nhà, trong đó có hàng trăm người bị ngạt khói. Việc sơ tán kéo dài cả buổi chiều ngày hôm đó. Mặc dù vụ đánh bom khủng bố đã không gây thiệt hại đáng kể cho cấu trúc chính của tòa nhà chọc trời này, sáu người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Theo thống kê, Trung tâm Thương mại Thế giới phải chịu thiệt hại về tài sản trị giá hơn 500 triệu USD. Chính quyền thành phố và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã tiến hành một cuộc truy tìm nghi phạm quy mô lớn, và trong ít ngày sau đó nhiều phần tử Hồi giáo cực đoan đã bị bắt giữ. Tháng 3/1994, Mohammed Salameh, Ahmad Ajaj, Nidal Ayyad, và Mahmud Abouhalima bị một bồi thẩm đoàn liên bang kết án do vai trò của họ trong vụ đánh bom, và cả ba đều bị kết án tù chung thân. Chủ mưu của vụ tấn công – Ramzi Yousef Ahmed – vẫn nằm ngoài vòng pháp luật cho đến tháng 2 năm 1995, khi hắn bị bắt giữ ở Pakistan. Hối tiếc duy nhất của Yousef, theo mật vụ trích lời hắn nói, là hai tòa tháp 110 tầng đã không sụp đổ như kế hoạch. Nếu xảy ra, đó sẽ một thảm họa có thể đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Thảm họa khủng khiếp này đã trở thành sự thật vào ngày 11/9/2001, khi những tên khủng bố thuộc tổ chức al-Qaeda lao hai chiếc máy bay bị cướp vào hai tòa tháp phía Bắc và phía Nam của Trung tâm Thương mại Thế giới. Hai tòa tháp chọ trời sụp đổ chỉ trong hai giờ sau khi bị đâm, khiến Gần 3.000 người đã thiệt mạng. Đây là vụ khủng bố tàn khốc nhất được ghi nhận trong lịch sử nước Mỹ

