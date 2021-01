Việt Nam một thế kỷ trước qua tranh của Thang Trần Phềnh

"Người tản cư bắt cua rất thạo", tranh màu nước của họa sĩ Thang Trần Phềnh, vẽ năm 1948. Thang Trần Phềnh (1895-1972) là một họa sĩ có tiếng của Việt Nam cuối thế kỷ 19 và trong thế kỷ 20. "Lớp học thư pháp," màu nước trên giấy, khoảng năm 1920. Theo cuốn "Ba họa sĩ cận đại: Lê Huy Miến, Trần Phềnh, Nam Sơn", họa sĩ Thang Trần Phềnh sinh năm 1895 tại Hà Nội trong gia đình có bố làm nghề thư ký cho hiệu buôn Di Lăng ở Hàng Ngang, mẹ làm nghề khâu vá thuê. "Người bán lợn," màu nước trên giấy, khoảng năm 1930. Gia đình họa sĩ đã sống mấy đời ở phố cổ Hà Nội, tại địa chỉ mà ngày nay là số 14 phố Hàng Cá. Một bức tranh trong loạt tranh "Cảnh Việt Nam xưa", họa sĩ Thang Trần Phềnh vẽ trong giai đoạn 1930-1935. Từ thở bé, Thang Trần Phềnh đã bộc lộ tình yêu hội họa. Bằng hòn than, cục phấn, một vết ố nước trên tường cùng cái que, cậu cũng vẽ được những hình người, vật sống động. 12-13 tuổi, năng khiếu vẽ của Thang Trần Phềnh bộc lộ rõ nét. Cha cậu đã mua giấy bút mực cho ông tập vẽ. Ở tuổi 15-16, Phềnh có tác phẩm dự đấu xảo Hà Nội (1911) với bức "Chùa Trấn Quốc trước khi mặt trời lặn". Tranh của Thang Trần Phềnh được người Pháp yêu thích và đặt mua nên ông càng hăng say sáng tác. Ông thường xuyên đạt giải nhất, nhì tại các cuộc đấu xảo (triển lãm, hội chợ cũ ở Hà Nội), từ năm 1911 đến 1915. Năm 1923, ông đã đoạt giải mỹ thuật của Hội khai trí Tiến Đức. Năm 1926, Thang Trần Phềnh trúng tuyển trường Mỹ thuật Đông Dương. Giai đoạn 1931 - 1933, nhiều bức tranh của Thang Trần Phềnh được gửi sang Pháp, sang Italia tham gia Triển lãm thuộc địa Paris, triển lãm thuộc địa Rome... Năm 1946, ông tham gia kháng chiến chống Pháp. Do các tư liệu về Thang Trần Phềnh rất ít và các tác phẩm của ông bị mất, lưu lạc khắp nơi mà trong một thời gian dài, tên tuổi của ông đã bị lãng quên. Sau hơn 10 năm tìm kiếm tư liệu, vào năm 2018, cuốn sách "Thang Trần Phềnh" đã được tác giả Ngô Kim Khôi cho ra mắt với mong muốn đưa ra ánh sáng chân dung một họa sĩ tài danh của nước Việt. Mời quý độc giả xem video Hà Nội mùa cốm xanh về. Nguồn: VTV24.

"Người tản cư bắt cua rất thạo", tranh màu nước của họa sĩ Thang Trần Phềnh, vẽ năm 1948. Thang Trần Phềnh (1895-1972) là một họa sĩ có tiếng của Việt Nam cuối thế kỷ 19 và trong thế kỷ 20. "Lớp học thư pháp," màu nước trên giấy, khoảng năm 1920. Theo cuốn "Ba họa sĩ cận đại: Lê Huy Miến, Trần Phềnh, Nam Sơn", họa sĩ Thang Trần Phềnh sinh năm 1895 tại Hà Nội trong gia đình có bố làm nghề thư ký cho hiệu buôn Di Lăng ở Hàng Ngang, mẹ làm nghề khâu vá thuê. "Người bán lợn," màu nước trên giấy, khoảng năm 1930. Gia đình họa sĩ đã sống mấy đời ở phố cổ Hà Nội, tại địa chỉ mà ngày nay là số 14 phố Hàng Cá. Một bức tranh trong loạt tranh "Cảnh Việt Nam xưa", họa sĩ Thang Trần Phềnh vẽ trong giai đoạn 1930-1935. Từ thở bé, Thang Trần Phềnh đã bộc lộ tình yêu hội họa. Bằng hòn than, cục phấn, một vết ố nước trên tường cùng cái que, cậu cũng vẽ được những hình người, vật sống động. 12-13 tuổi, năng khiếu vẽ của Thang Trần Phềnh bộc lộ rõ nét. Cha cậu đã mua giấy bút mực cho ông tập vẽ. Ở tuổi 15-16, Phềnh có tác phẩm dự đấu xảo Hà Nội (1911) với bức "Chùa Trấn Quốc trước khi mặt trời lặn". Tranh của Thang Trần Phềnh được người Pháp yêu thích và đặt mua nên ông càng hăng say sáng tác. Ông thường xuyên đạt giải nhất, nhì tại các cuộc đấu xảo (triển lãm, hội chợ cũ ở Hà Nội), từ năm 1911 đến 1915. Năm 1923, ông đã đoạt giải mỹ thuật của Hội khai trí Tiến Đức. Năm 1926, Thang Trần Phềnh trúng tuyển trường Mỹ thuật Đông Dương. Giai đoạn 1931 - 1933, nhiều bức tranh của Thang Trần Phềnh được gửi sang Pháp, sang Italia tham gia Triển lãm thuộc địa Paris, triển lãm thuộc địa Rome... Năm 1946, ông tham gia kháng chiến chống Pháp. Do các tư liệu về Thang Trần Phềnh rất ít và các tác phẩm của ông bị mất, lưu lạc khắp nơi mà trong một thời gian dài, tên tuổi của ông đã bị lãng quên. Sau hơn 10 năm tìm kiếm tư liệu, vào năm 2018, cuốn sách "Thang Trần Phềnh" đã được tác giả Ngô Kim Khôi cho ra mắt với mong muốn đưa ra ánh sáng chân dung một họa sĩ tài danh của nước Việt. Mời quý độc giả xem video Hà Nội mùa cốm xanh về. Nguồn: VTV24.