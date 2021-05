Cuộc Tuần hành muối làm rung chuyển toàn Ấn Độ năm 1930

Diễn ra năm 1930, cuộc Tuần hành muối là một trong những sự kiện lịch sử quan trọng nhất Ấn Độ đầu thế kỷ 20. Đây là một phong trào phản kháng do lãnh tụ Ấn Độ Mohandas Gandhi phát động nhằm chống lại nền cai trị của thực dân Anh. Bối cảnh của sự kiện là việc thực dân Anh đã thâu tóm công nghiệp muối của Ấn Độ từ thế kỷ 19. Họ cấm người dân bản địa sản xuất hoặc bán loại khoáng sản này và buộc họ phải mua muối giá cao từ các thương gia Anh. Vì muối là một gia vị không thể thiếu của người dân Ấn Độ nên Gandhi coi những quy định về muối như một tội ác không thể tha thứ. Nhằm phản đồi việc thực dân Anh độc quyền khai thác và buôn bán muối, Mohandas Gandhi cùng những người ủng hộ ông đã bắt đầu cuộc tuần hành từ Ahmedabad ngày 12/3/1930. Trên đường đi, hàng người Ấn Độ đã gia nhập đoàn tuần hành. Sau hành trình dài 400 km, đoàn người do Gandhi dẫn dắt đã đến thị trấn Đani bên bờ biển Ấn Độ Dương vào ngày 6/4/1930. Tại đây Gandhi và cộng sự đã múc nước biển để nấu muối, công khai thách thức lệnh cấm làm muối của chính quyền thuộc địa. Mặc nhù nhà Gandhi chủ trương bất bạo động tuyệt đối, cuộc Tuần hành muối đã châm ngòi cho nhiều cuộc bạo động tại các địa phương của Ấn Độ. Ngày 5/5/1930, thực dân Anh bắt giữ Gandhi nhằm trấn áp tinh thần đấu tranh của người Ấn Độ. Nhưng điều này đã hoàn toàn phản tác dụng khi các cuộc bạo động còn bùng lên mạnh mẽ hơn. Tháng 3/1931, Toàn quyền Anh Lord Irwin cuối cùng cũng đồng ý thương lượng với Gandhi. Hai bên đã soạn thảo Hiệp ước Gandhi-Irwin, vốn chấm dứt satyagraha để đổi lấy một sự nhượng bộ gồm thả hàng ngàn tù nhân chính trị. Mặc dù Hiệp ước vẫn duy trì sự độc quyền muối của chính quyền thực dân Anh nhưng những người dân Ấn Độ sống tại vùng duyên hải đã được quyền sản xuất muối. Có thể nói, đây là một thắng lợi quan trọng của Gandhi và cuộc tuần hành muối. Mời quý độc giả xem video: Người dân New Delhi, Ấn Độ thất vọng vì là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới | VTV24.

