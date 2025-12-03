Thủ tướng Israel Netanyahu nói có thể đạt được thỏa thuận với Syria

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết thỏa thuận với Syria là khả thi, nhấn mạnh mong muốn rằng chính quyền Syria sẽ thiết lập một vùng đệm phi quân sự.

Theo Al Jazeera, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2/12 cho biết thỏa thuận với Syria là khả thi, nhấn mạnh mong muốn rằng chính quyền Syria sẽ thiết lập một vùng đệm phi quân sự trải dài từ Damascus đến Jabal al-Sheikh, nơi Israel hiện đang chiếm đóng.

"Điều chúng tôi mong đợi Syria làm là thiết lập một vùng đệm phi quân sự từ Damascus đến khu vực Jabal al-Sheikh, bao gồm cả các lối vào núi Hermon và đỉnh Hermon. Chúng tôi bảo vệ những khu vực này để đảm bảo an ninh cho người dân Israel và đó là nghĩa vụ của chúng tôi", Thủ tướng Netanyahu nói. Được biết, ông Netanyahu sử dụng tên gọi Jabal al-Sheikh của Israel để chỉ ngọn núi này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: TASS.

“Với thiện chí và sự hiểu biết về các nguyên tắc này, chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận với Syria, nhưng trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ vẫn tuân thủ các nguyên tắc của mình”, ông Netanyahu nói thêm.

Bình luận của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn cả Syria và Israel "có mối quan hệ lâu dài và thịnh vượng cùng nhau".

Các cuộc đàm phán về thỏa thuận an ninh giữa Israel và Syria đã diễn ra trong nhiều tháng, nhưng dường như không đạt được nhiều tiến triển trong những tuần gần đây.

Israel đã nhiều lần tấn công Syria trong năm qua, bất chấp việc chính quyền mới ở Damascus khẳng định không muốn gây chiến. Gần đây nhất, một tấn công của Israel tuần trước đã khiến 13 người thiệt mạng tại thị trấn Beit Jinn, phía tây nam Damascus.

