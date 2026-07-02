Subaru Việt Nam vừa công bố mức ưu đãi trong tháng 7/2026, với mức hỗ trợ cho nhiều dòng xe chủ lực của hãng như Forester, Crosstrek, Outback, WRX và BRZ.

Video: Trải nghiệm Subaru Forester 2025 thế hệ mới.

Cụ thể, mẫu Forester nhập khẩu Thái Lan gây chú ý nhất khi phiên bản 2.0 i-L EyeSight có giá niêm yết 1,099 tỷ đồng nhưng được áp dụng mức giá ưu đãi chỉ còn 799 triệu đồng, tương đương mức giảm 300 triệu đồng. Trong khi đó, bản 2.0 i-S EyeSight giảm còn 839 triệu đồng từ mức niêm yết 1,199 tỷ đồng, tức giảm tới 360 triệu đồng.

Với dòng Forester thế hệ mới nhập khẩu Nhật Bản, Subaru hiện giữ nguyên giá bán từ 1,299 – 1,399 tỷ đồng và chưa áp dụng ưu đãi trực tiếp.

Subaru Việt Nam giảm giá Forester tới 360 triệu, Crosstrek gần 240 triệu.

Đối với mẫu Crosstrek, Subaru triển khai ưu đãi từ 119 – 239 triệu đồng tùy phiên bản, đi kèm bộ nâng cấp cốp điện trị giá 19,5 triệu đồng và quà tặng phụ kiện cao cấp trên một số phiên bản. Mẫu Outback 2.5i-T EyeSight cũng được điều chỉnh giá ưu đãi xuống còn 1,625 tỷ đồng, thấp hơn 144 triệu đồng so với giá niêm yết.

Trong khi đó, các dòng xe hiệu suất cao như WRX và BRZ nhận ưu đãi nhẹ hơn. Cụ thể, WRX được giảm 20 triệu đồng cho bản CVT VIN 2025, còn BRZ được hỗ trợ 10 triệu đồng cho bản số tự động VIN 2026.

Chương trình ưu đãi tháng 7/2026 của Subaru được đánh giá là động thái nhằm kích cầu trong giai đoạn giữa năm. Trong đó, Forester tiếp tục là mẫu xe có mức giảm sâu nhất, tăng sức cạnh tranh đáng kể trong phân khúc SUV cỡ C.