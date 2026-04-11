Sự thật rùng mình trong lăng mộ cổ

Lăng mộ cổ lớn nhất thế giới đã được khai quật ở Hồ Bắc (Trung Quốc), chứa 22 thi hài phụ nữ với những vết thương kinh hoàng, sự thật đằng sau đó thật đau lòng.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Vừa qua, lăng mộ cổ ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu do quy mô khổng lồ và sự phong phú của các hiện vật được khai quật.

Ảnh: @Sohu.

Việc phát hiện ra lăng mộ cổ này bắt nguồn từ một dự án san lấp và cải tạo đất thường lệ. Trong khi đang làm công tác đào đất, dân làng địa phương tình cờ phát hiện một hố nứt, để lộ một lối vào hang động có hình dạng bất thường được lát bằng những viên gạch xếp ngay ngắn. Nhận ra đó có thể là một lăng mộ cổ, dân làng nhanh chóng ngừng công việc và liên hệ với chính quyền.

Các chuyên gia, sau khi nhận được thông tin, đã nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành điều tra. Sau khi xác định và phân tích cẩn thận, họ xác nhận đó thực sự là một lăng mộ cổ và quyết định tiến hành khai quật cứu hộ.

Sau một thời gian làm việc khảo cổ, các chuyên gia đã kinh ngạc khi phát hiện ra rằng, lăng mộ thuộc về một vị vua hoặc quý tộc từ thời Chiến Quốc và là một lăng mộ quý tộc quy mô lớn. Buồng mộ rộng khoảng 500 mét vuông, chứa hàng chục nghìn hiện vật quý giá, bao gồm ngọc bích, đồ sơn mài và đồ đồng - mỗi hiện vật đều là một kiệt tác của nghề thủ công cổ đại với giá trị lịch sử to lớn.

Ảnh: @Sohu.

Tuy nhiên, bên cạnh những đồ tùy táng ngoạn mục này, phát hiện gây sốc nhất đối với các nhà khảo cổ học là 23 chiếc quan tài gỗ được bảo quản rất tốt. Chiếc quan tài quý giá nhất trong lăng mộ được làm bằng gỗ nanmu vàng, tượng trưng cho địa vị đặc biệt và vị trí nổi bật của người nằm trong mộ.

Trong khi các nhà khảo cổ học vô cùng quan tâm đến danh tính của người nằm trong mộ, điều còn rùng rợn hơn nữa là những bộ xương nữ trong 22 chiếc quan tài còn lại. Qua phân tích tỉ mỉ các bộ xương này, các chuyên gia nhận thấy những người phụ nữ này ở độ tuổi từ 17 đến 22.

Tuy nhiên, bộ xương của họ có vẻ bị vặn vẹo bất thường, như thể họ đã trải qua một cuộc giằng co dữ dội trước khi chết. Dựa trên tư thế của các thi thể và sự căng thẳng trên xương, các chuyên gia suy đoán rằng, những người phụ nữ này có thể đã bị trói trước khi chết, hoặc thậm chí bị chôn sống.

Dựa trên các ghi chép lịch sử và tập tục mai táng thời đó, các nhà khảo cổ học suy đoán thêm rằng, đây có thể là một trường hợp hiến tế người điển hình. Vào thời đó, việc sử dụng người sống làm vật tế lễ trong các lăng mộ quý tộc là điều phổ biến, có lẽ những người phụ nữ này đã bị chôn sống trong quan tài trước khi chết hẳn. Những chiếc quan tài gỗ kín mít đã ngăn cản họ thở và thoát ra ngoài, dẫn đến thi thể bị biến dạng.

Kho tri thức

Cuốn sách quý hiếm nghìn năm tuổi từ ngôi mộ cổ gây chấn động

Một cuốn sách nghìn năm tuổi được khai quật từ một ngôi mộ cổ ở Hồ Nam (Trung Quốc). Kết quả nghiên cứu đã gây chấn động trên toàn thế giới.

Gần đây, một cuốn sách cổ quý giá đã được khai quật từ một ngôi mộ cổ ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) và kết quả nghiên cứu đã gây chấn động toàn cầu. Các chuyên gia Mỹ thậm chí còn tuyên bố rằng, sự tồn tại của cuốn sách này là điều không thể, nhưng sự thật đã khiến mọi người kinh ngạc.

Ảnh: @Sohu.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Bốn ngón tay bằng đồng trong ngôi mộ cổ

Một ngôi mộ cổ ở Thụy Sĩ được khai quật, trong đó bốn ngón tay bằng đồng trở thành chi tiết gây chấn động. Bí ẩn nào đang được hé lộ?

Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Thụy Sĩ.

Ban đầu, các chuyên gia suy đoán rằng, hiện vật bằng đồng này có thể là một vũ khí hoặc công cụ được sử dụng trong chiến tranh. Tuy nhiên, sau khi ghép nối và phân tích kỹ hơn các di vật, họ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, bộ xương của người trong mộ được bảo quản rất tốt, chỉ thiếu mỗi cánh tay trái.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Khai quật khu mộ Hy Lạp cổ đại chứa hài cốt và xe ngựa

Khu mộ cổ đại tại Thrace chứa hài cốt, xe ngựa, vật phẩm cúng dường, phản ánh xã hội quyền lực của người Thracian thời cổ đại.

Gần đây, một khu mộ tên là Doxipara bất ngờ được phát hiện có chứa hài cốt người, xe ngựa và bộ xương ngựa, tất cả đã được phát hiện ở Thrace, phía Đông Bắc Hy Lạp. Ảnh: @Ministry of Culture.
Các nhà khảo cổ cho biết, khu mộ này có niên đại đầu thế kỷ thứ 2 Sau Công Nguyên, chứa hài cốt của bốn thành viên trong một gia đình địa chủ giàu có. Ảnh: @Ministry of Culture.
Xem chi tiết

