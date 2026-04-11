Sự thật rùng mình trong lăng mộ cổ

Lăng mộ cổ lớn nhất thế giới đã được khai quật ở Hồ Bắc (Trung Quốc), chứa 22 thi hài phụ nữ với những vết thương kinh hoàng, sự thật đằng sau đó thật đau lòng.

Vừa qua, lăng mộ cổ ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu do quy mô khổng lồ và sự phong phú của các hiện vật được khai quật.

Ảnh: @Sohu.

Việc phát hiện ra lăng mộ cổ này bắt nguồn từ một dự án san lấp và cải tạo đất thường lệ. Trong khi đang làm công tác đào đất, dân làng địa phương tình cờ phát hiện một hố nứt, để lộ một lối vào hang động có hình dạng bất thường được lát bằng những viên gạch xếp ngay ngắn. Nhận ra đó có thể là một lăng mộ cổ, dân làng nhanh chóng ngừng công việc và liên hệ với chính quyền.

Các chuyên gia, sau khi nhận được thông tin, đã nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành điều tra. Sau khi xác định và phân tích cẩn thận, họ xác nhận đó thực sự là một lăng mộ cổ và quyết định tiến hành khai quật cứu hộ.

Sau một thời gian làm việc khảo cổ, các chuyên gia đã kinh ngạc khi phát hiện ra rằng, lăng mộ thuộc về một vị vua hoặc quý tộc từ thời Chiến Quốc và là một lăng mộ quý tộc quy mô lớn. Buồng mộ rộng khoảng 500 mét vuông, chứa hàng chục nghìn hiện vật quý giá, bao gồm ngọc bích, đồ sơn mài và đồ đồng - mỗi hiện vật đều là một kiệt tác của nghề thủ công cổ đại với giá trị lịch sử to lớn.

Ảnh: @Sohu.

Tuy nhiên, bên cạnh những đồ tùy táng ngoạn mục này, phát hiện gây sốc nhất đối với các nhà khảo cổ học là 23 chiếc quan tài gỗ được bảo quản rất tốt. Chiếc quan tài quý giá nhất trong lăng mộ được làm bằng gỗ nanmu vàng, tượng trưng cho địa vị đặc biệt và vị trí nổi bật của người nằm trong mộ.

Trong khi các nhà khảo cổ học vô cùng quan tâm đến danh tính của người nằm trong mộ, điều còn rùng rợn hơn nữa là những bộ xương nữ trong 22 chiếc quan tài còn lại. Qua phân tích tỉ mỉ các bộ xương này, các chuyên gia nhận thấy những người phụ nữ này ở độ tuổi từ 17 đến 22.

Tuy nhiên, bộ xương của họ có vẻ bị vặn vẹo bất thường, như thể họ đã trải qua một cuộc giằng co dữ dội trước khi chết. Dựa trên tư thế của các thi thể và sự căng thẳng trên xương, các chuyên gia suy đoán rằng, những người phụ nữ này có thể đã bị trói trước khi chết, hoặc thậm chí bị chôn sống.

Dựa trên các ghi chép lịch sử và tập tục mai táng thời đó, các nhà khảo cổ học suy đoán thêm rằng, đây có thể là một trường hợp hiến tế người điển hình. Vào thời đó, việc sử dụng người sống làm vật tế lễ trong các lăng mộ quý tộc là điều phổ biến, có lẽ những người phụ nữ này đã bị chôn sống trong quan tài trước khi chết hẳn. Những chiếc quan tài gỗ kín mít đã ngăn cản họ thở và thoát ra ngoài, dẫn đến thi thể bị biến dạng.