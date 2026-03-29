Khai quật khu mộ Hy Lạp cổ đại chứa hài cốt và xe ngựa

Khu mộ cổ đại tại Thrace chứa hài cốt, xe ngựa, vật phẩm cúng dường, phản ánh xã hội quyền lực của người Thracian thời cổ đại.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Gần đây, một khu mộ tên là Doxipara bất ngờ được phát hiện có chứa hài cốt người, xe ngựa và bộ xương ngựa, tất cả đã được phát hiện ở Thrace, phía Đông Bắc Hy Lạp. Ảnh: @Ministry of Culture.
Các nhà khảo cổ cho biết, khu mộ này có niên đại đầu thế kỷ thứ 2 Sau Công Nguyên, chứa hài cốt của bốn thành viên trong một gia đình địa chủ giàu có. Ảnh: @Ministry of Culture.
Họ được chôn cất cùng với năm cỗ xe ngựa và năm con ngựa. Ảnh: @Ministry of Culture.
Tại hiện trường, các chuyên gia đã phát hiện bốn hố lớn chứa hài cốt của ba người đàn ông và một người phụ nữ trưởng thành. Ảnh: @Ministry of Culture.
Họ được chôn cùng với nhiều vật phẩm cúng dường để đưa họ sang thế giới bên kia, chẳng hạn như các vật dụng bằng đất sét, thủy tinh, đồng, chân đèn và đèn bằng đồng, vũ khí, đồ trang sức, hộp gỗ. Ảnh: @Ministry of Culture.
Năm xe ngựa từng chở thi hài đến hiện trường đã được chôn cất cùng vị trí với năm con ngựa. Ảnh: @Ministry of Culture.
Ngựa và xe ngựa có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong xã hội Thracian, đóng vai trò then chốt cả trong bối cảnh thực tiễn, biểu tượng. Người Thracian nổi tiếng về tài cưỡi ngựa, chiến thuật kỵ binh, ngựa được tôn kính như biểu tượng của quyền lực, uy tín và sức mạnh. Mặt khác, xe ngựa không chỉ đại diện cho sự tiến bộ về công nghệ mà còn cả địa vị và quyền lực. Ảnh: @Ministry of Culture.
Xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: THVL 24News.
