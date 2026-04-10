Cuốn sách quý hiếm nghìn năm tuổi từ ngôi mộ cổ gây chấn động

Một cuốn sách nghìn năm tuổi được khai quật từ một ngôi mộ cổ ở Hồ Nam (Trung Quốc). Kết quả nghiên cứu đã gây chấn động trên toàn thế giới.

Thiên Đăng - (Theo Sohu)

Gần đây, một cuốn sách cổ quý giá đã được khai quật từ một ngôi mộ cổ ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) và kết quả nghiên cứu đã gây chấn động toàn cầu. Các chuyên gia Mỹ thậm chí còn tuyên bố rằng, sự tồn tại của cuốn sách này là điều không thể, nhưng sự thật đã khiến mọi người kinh ngạc.

Ảnh: @Sohu.

Cuốn sách “Ngũ Hành Tinh” nghìn năm tuổi này mô tả chi tiết chu kỳ quỹ đạo của sao Kim là 584,4 ngày, chỉ khác với tính toán của các nhà thiên văn học hiện đại 0,48 ngày.

Ảnh: @Sohu.

Hơn nữa, cuốn sách cổ này còn đề cập đến chu kỳ quỹ đạo của sao Thổ, với kết quả gần như giống hệt với các phép đo hiện đại. Đối với người xưa, với công nghệ cực kỳ hạn chế, việc đạt được những kết luận thiên văn chính xác như vậy thực sự đáng kinh ngạc.

Ảnh: @Sohu.

Một số chuyên gia Mỹ đã bày tỏ sự hoài nghi, thậm chí cho rằng, kiến ​​thức thiên văn như vậy không thể tồn tại vào thời Tây Hán cổ. Tuy nhiên, sự thật đã tự nói lên tất cả: Cuốn sách cổ “Ngũ Hành Tinh” quả thực là một văn bản cổ từ thời Tây Hán. Điều này chắc chắn chứng minh những thành tựu đáng kể của tổ tiên người Trung Quốc cổ xưa trong lĩnh vực thiên văn học.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#Cuốn sách #ngôi mộ cổ #thiên văn #tư liệu #vũ trụ

Kho tri thức

Bốn ngón tay bằng đồng trong ngôi mộ cổ

Một ngôi mộ cổ ở Thụy Sĩ được khai quật, trong đó bốn ngón tay bằng đồng trở thành chi tiết gây chấn động. Bí ẩn nào đang được hé lộ?

Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Thụy Sĩ.

Ban đầu, các chuyên gia suy đoán rằng, hiện vật bằng đồng này có thể là một vũ khí hoặc công cụ được sử dụng trong chiến tranh. Tuy nhiên, sau khi ghép nối và phân tích kỹ hơn các di vật, họ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, bộ xương của người trong mộ được bảo quản rất tốt, chỉ thiếu mỗi cánh tay trái.

Khai quật khu mộ Hy Lạp cổ đại chứa hài cốt và xe ngựa

Khu mộ cổ đại tại Thrace chứa hài cốt, xe ngựa, vật phẩm cúng dường, phản ánh xã hội quyền lực của người Thracian thời cổ đại.

Gần đây, một khu mộ tên là Doxipara bất ngờ được phát hiện có chứa hài cốt người, xe ngựa và bộ xương ngựa, tất cả đã được phát hiện ở Thrace, phía Đông Bắc Hy Lạp. Ảnh: @Ministry of Culture.
Các nhà khảo cổ cho biết, khu mộ này có niên đại đầu thế kỷ thứ 2 Sau Công Nguyên, chứa hài cốt của bốn thành viên trong một gia đình địa chủ giàu có. Ảnh: @Ministry of Culture.
Giải mã cái chết của chiến binh người Celt trong gần 20 mộ cổ 2.400 tuổi

Các nhà khảo cổ đã khai quật được 18 ngôi mộ của các "chiến binh" người Celt ở Pháp. Những mộ cổ này có vị trí chôn cất rất bất thường.

Khoảng 2.400 năm trước, hơn 10 nam giới Celt - có thể là chiến binh - được chôn cất trong tư thế ngồi thẳng đứng khác thường ở vùng đất ngày nay là Dijon, Pháp. Những ngôi mộ này được các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Phòng ngừa Quốc gia Pháp (Inrap) phát hiện bên cạnh một trường tiểu học vào năm 2025 - 2026. Ảnh: Frederic Bourigault/Getty Images.
Theo các chuyên gia, những ngôi mộ có niên đại từ cuối thời Đồ sắt (từ năm 450 trước Công nguyên đến năm 25 trước Công nguyên), khi người Gaul - một liên minh lỏng lẻo của các bộ lạc Celt - sinh sống ở Pháp. Ảnh: Hervé Laganier/Inrap.
