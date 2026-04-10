Cuốn sách quý hiếm nghìn năm tuổi từ ngôi mộ cổ gây chấn động

Một cuốn sách nghìn năm tuổi được khai quật từ một ngôi mộ cổ ở Hồ Nam (Trung Quốc). Kết quả nghiên cứu đã gây chấn động trên toàn thế giới.

Gần đây, một cuốn sách cổ quý giá đã được khai quật từ một ngôi mộ cổ ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) và kết quả nghiên cứu đã gây chấn động toàn cầu. Các chuyên gia Mỹ thậm chí còn tuyên bố rằng, sự tồn tại của cuốn sách này là điều không thể, nhưng sự thật đã khiến mọi người kinh ngạc.

Ảnh: @Sohu.

Cuốn sách “Ngũ Hành Tinh” nghìn năm tuổi này mô tả chi tiết chu kỳ quỹ đạo của sao Kim là 584,4 ngày, chỉ khác với tính toán của các nhà thiên văn học hiện đại 0,48 ngày.

Hơn nữa, cuốn sách cổ này còn đề cập đến chu kỳ quỹ đạo của sao Thổ, với kết quả gần như giống hệt với các phép đo hiện đại. Đối với người xưa, với công nghệ cực kỳ hạn chế, việc đạt được những kết luận thiên văn chính xác như vậy thực sự đáng kinh ngạc.

Một số chuyên gia Mỹ đã bày tỏ sự hoài nghi, thậm chí cho rằng, kiến ​​thức thiên văn như vậy không thể tồn tại vào thời Tây Hán cổ. Tuy nhiên, sự thật đã tự nói lên tất cả: Cuốn sách cổ “Ngũ Hành Tinh” quả thực là một văn bản cổ từ thời Tây Hán. Điều này chắc chắn chứng minh những thành tựu đáng kể của tổ tiên người Trung Quốc cổ xưa trong lĩnh vực thiên văn học.