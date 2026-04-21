Nga tiếp thị tiêm kích Su-57 tới Malaysia trong chiến lược mở rộng thị trường

Nga đẩy mạnh xuất khẩu Su-57 tới Malaysia, nhằm thay thế phi đội Su-30MKM và cạnh tranh với các dòng chiến đấu cơ phương Tây.

Nga đang gia tăng nỗ lực tiếp thị tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 tới Malaysia, coi đây là ứng viên tiềm năng để thay thế phi đội Su-30MKM đang phục vụ trong Không quân Hoàng gia Malaysia.

Động thái này nằm trong chiến lược mở rộng thị trường xuất khẩu vũ khí của Moscow, đặc biệt tại Đông Nam Á - khu vực đang chứng kiến nhu cầu hiện đại hóa không quân tăng nhanh.

Malaysia hiện vận hành 18 tiêm kích Su-30MKM, biến thể nội địa hóa từ dòng Su-30, được đưa vào biên chế từ năm 2007. Tuy nhiên, nhiều vấn đề về bảo dưỡng và phụ tùng từng khiến một phần phi đội phải tạm ngừng hoạt động trong quá khứ, tạo áp lực tìm kiếm phương án thay thế hoặc nâng cấp.

Su-57 - quân bài chiến lược của Nga

Su-57 là tiêm kích tàng hình đa năng thế hệ 5 đầu tiên của Nga, được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với các dòng chiến đấu cơ hiện đại như F-22, F-35 của Mỹ hay J-20 của Trung Quốc.

Nguyên mẫu Su-57 xuất hiện tại Dubai Airshow (ảnh trên) và Aero India 2025

Máy bay này sở hữu khả năng tàng hình, siêu cơ động, cùng khoang vũ khí trong thân giúp giảm tín hiệu radar và tăng hiệu suất chiến đấu. Ngoài ra, Su-57 có thể mang tải trọng vũ khí lớn hơn nhiều đối thủ cùng thế hệ, đồng thời có tầm bay xa đáng kể.

Theo các nguồn tin, Nga đã bắt đầu nhận được đơn đặt hàng Su-57 từ một số quốc gia, cho thấy sức hút ngày càng tăng của dòng tiêm kích này trên thị trường quốc tế.

Cạnh tranh khốc liệt với phương Tây

Việc Nga chào bán Su-57 cho Malaysia diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với các nhà sản xuất phương Tây, đặc biệt là Mỹ với dòng F-35.

Các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Malaysia, đang đứng trước nhiều lựa chọn hiện đại hóa không quân, từ chiến đấu cơ phương Tây đến các nền tảng Nga hoặc Trung Quốc.

Máy bay tiêm kích tàng hình F-35A thuộc Không quân Mỹ

Su-57 được Nga quảng bá như một giải pháp “hiệu quả chi phí” so với F-35, đồng thời có khả năng tác chiến đa nhiệm mạnh mẽ. Tuy nhiên, yếu tố chính trị, hậu cần và khả năng tích hợp hệ thống vẫn sẽ đóng vai trò quyết định trong các thương vụ tiềm năng.

Triển vọng và thách thức

Dù sở hữu nhiều ưu điểm, Su-57 vẫn đối mặt với không ít thách thức, bao gồm sản lượng sản xuất còn hạn chế và mức độ hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ.

Tuy vậy, việc Nga tích cực tiếp thị Su-57 tại các triển lãm quốc phòng và thị trường mới nổi cho thấy Moscow đang quyết tâm đưa dòng tiêm kích này trở thành sản phẩm xuất khẩu chủ lực trong thập kỷ tới.

Nếu thành công tại Malaysia hoặc Đông Nam Á, Su-57 có thể tạo bước đột phá, góp phần thay đổi cán cân cạnh tranh trên thị trường máy bay chiến đấu toàn cầu.