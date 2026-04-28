Soi tên lửa tàng hình chuyên biệt cho Su-57 khuấy đảo Ukraine

Tên lửa này được thiết kế trở thành một lựa chọn tấn công tầm xa có chi phí thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo khả năng sống sót và có thể sản xuất với số lượng lớn.

Tên lửa S-71K Kovyor của Nga — dịch sang tiếng Việt là “Thảm” — một loại tên lửa phóng từ trên không mà Kyiv cho biết đã được sử dụng trong chiến đấu từ cuối năm ngoái. Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) đã công khai công bố thông tin mới về S-71K, bao gồm cả mô hình 3D tương tác.

Trước đó, GUR từng tiết lộ chi tiết về các công ty tham gia sản xuất tiêm kích Su-57 Felon của Nga, đồng thời nhấn mạnh tên lửa mới này được phát triển riêng cho nền tảng này. GUR bổ sung rằng đầu đạn của S-71K sử dụng bom phân mảnh nổ mạnh OFAB-250-270 nặng 551 pound.



Thân vỏ S-71K được chế tạo từ “vật liệu sợi thủy tinh nhiều lớp với gia cường bổ sung”, các bộ phận bên trong khác làm từ hợp kim nhôm. Hình dáng thân vỏ giảm khả năng bị phát hiện, với tiết diện hình thang, mũi vát, cánh gập dạng xuôi và đuôi chữ V ngược.

Hình ảnh xác tên lửa cho thấy chi tiết cửa hút khí động cơ gắn trên đỉnh, dẫn vào ống hút hình ngũ giác. Tuy nhiên, không có dấu hiệu của lớp phủ hấp thụ sóng radar, có thể nhằm giảm chi phí sản xuất. GUR cũng cung cấp thông tin về các linh kiện điện tử, trong đó “phần lớn” có xuất xứ nước ngoài, bao gồm các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc, Đức, Ireland, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Đài Loan và Hoa Kỳ.

Điều này khiến S-71K trở thành một trong nhiều loại vũ khí Nga phụ thuộc vào linh kiện ngoại nhập. Ví dụ, một máy bay không người lái tấn công Shahed-136 của Nga do GUR thu giữ chứa nhiều linh kiện từ Mỹ cũng như các bộ phận từ Iran, Đài Loan và các quốc gia khác. S-71K sử dụng động cơ tuốc bin phản lực nhỏ gọn R500, cũng do UAC sản xuất, và được trang bị “hệ thống dẫn đường quán tính dựa trên cảm biến đơn giản”, theo mô tả của GUR.

Với ba thùng nhiên liệu bên trong, Ukraine đánh giá S-71K có tầm hoạt động lên tới 300 km (186 dặm). Các báo cáo trước đó cho biết tên lửa bay với tốc độ Mach 0,6 và ở độ cao tối đa 8.200 mét (27.000 feet). Năm 2024, có thông tin cho rằng Sukhoi đã nhận được phê duyệt từ Bộ Quốc phòng Nga để bắt đầu sản xuất S-71, sau khi tên lửa này trải qua “những thay đổi thiết kế đáng kể” dựa trên kinh nghiệm thực chiến tại Ukraine.

Những thay đổi này bao gồm tăng tầm bắn và giảm diện tích phản xạ radar nhằm nâng cao khả năng sống sót trước hệ thống phòng không.

Như đã đề cập, S-71K được phát triển hướng tới Su-57 với các chuyến bay thử mang tên lửa vào tháng 4/2024 tại trung tâm nghiên cứu bay Zhukovsky của Nga. Không loại trừ khả năng S-71K cũng có thể được trang bị cho các tiêm kích chiến thuật khác của Nga; điều này là cần thiết nếu sản xuất hàng loạt với số lượng lớn.

Dự kiến Nga cũng sẽ nghiên cứu tích hợp S-71K với máy bay không người lái tấn công S-70 Okhotnik. Đáng chú ý, có thông tin cho rằng S-71K có thể sẽ được bổ sung bởi một loại vũ khí tiên tiến hơn, mang tên S-71M Monokhrom. Dù được mô tả là “drone cảm tử”, thực chất đây là tên lửa đối đất dự kiến có khả năng “con người kiểm soát trong vòng lặp”, cho phép điều khiển động.

Trong khi S-71K được mang ngoài thân máy bay, S-71M được cho là có thể bố trí trong khoang vũ khí của Su-57 hoặc S-70 UCAV. Hiện chưa ghi nhận S-71 nào có cánh đuôi gập, điều kiện cần để mang trong khoang.

Đầu năm nay, một số nguồn tin chưa xác thực từ Nga cho rằng S-71M Monokhrom có thể đã được sử dụng trong vụ tấn công bệ phóng HIMARS của Ukraine tại vùng Chernihiv, dù quân đội Nga khẳng định mục tiêu bị phá hủy bởi đạn lảng vảng Geran. Hình ảnh các quả thử nghiệm S-71M cho thấy thiết kế tên lửa này kém tàng hình hơn S-71K, nhưng phiên bản M có thể đã được cải tiến thêm.

S-71K dường như được thiết kế riêng cho các máy bay chiến thuật có người lái và không người lái, với tầm bắn hạn chế hơn nhưng bù lại có các đặc tính tàng hình (và dự kiến phóng từ các nền tảng tàng hình). S-71K cũng được xem là lựa chọn rẻ hơn so với Kh-69, loại vũ khí thường gắn với Su-57, dù cũng có thể phóng từ các máy bay chiến thuật “cũ” của Nga.

​