Elon Musk dự báo 1 tỷ robot hình người trong 10 năm

Elon Musk dự đoán hơn 1 tỷ robot hình người sẽ xuất hiện vào năm 2036, trong khi AI có thể vượt con người ở mọi tác vụ số chỉ sau một năm.

Tại một phiên phát biểu trực tuyến trước thềm Hội nghị G20, Elon Musk tiếp tục đưa ra những dự báo đầy tham vọng về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo và robot hình người. CEO Tesla cho rằng thế giới có thể chứng kiến hơn 1 tỷ robot hình người hoạt động chỉ trong vòng một thập kỷ tới, tức khoảng năm 2036. Không chỉ đông đảo về số lượng, lực lượng máy móc này còn được kỳ vọng đạt năng suất cao hơn tổng năng suất lao động của con người. Theo Musk, mỗi robot có thể đạt hiệu quả tương đương khoảng 5 người, biến tự động hóa thành một trong những động lực kinh tế lớn nhất trong tương lai.

Elon Musk dự đoán thế giới có thể xuất hiện hơn 1 tỷ robot hình người trong vòng 10 năm tới.

Musk cho rằng con số 1 tỷ robot hình người thực tế vẫn là một dự báo tương đối thận trọng nếu công nghệ tiếp tục phát triển theo tốc độ hiện tại. Yếu tố quan trọng nhất nằm ở khả năng các robot tham gia vào chính quá trình sản xuất robot mới. Thay vì toàn bộ dây chuyền phải phụ thuộc vào lao động con người, những robot thế hệ đầu có thể đảm nhận ngày càng nhiều công đoạn chế tạo, lắp ráp và vận hành. Khi năng lực sản xuất tăng theo cấp số nhân, tốc độ phổ cập robot có thể tăng mạnh sau giai đoạn khởi đầu. Đây cũng là hướng đi mà Tesla đang theo đuổi với Optimus, robot hình người được hãng phát triển cho nhiều nhiệm vụ trong môi trường công nghiệp và đời sống.

Không chỉ đặt cược vào robot, Elon Musk còn đưa ra mốc thời gian rất gần cho AI. Theo ông, đến cuối năm 2027, trí tuệ nhân tạo có khả năng vượt qua con người trong mọi công việc được thực hiện trên môi trường kỹ thuật số. Lập trình, viết phần mềm và các công việc văn phòng có thể nằm trong nhóm chịu tác động rõ rệt nhất. Musk lấy Stockfish, phần mềm cờ vua nổi tiếng có khả năng đánh bại những kỳ thủ hàng đầu, làm phép so sánh cho năng lực AI trong tương lai. Nếu các hệ thống AI có thể tạo ra phần mềm với chất lượng vượt xa khả năng của con người, lợi thế cạnh tranh trong ngành phát triển phần mềm sẽ nhanh chóng thay đổi. Khi đó, con người có thể chuyển từ trực tiếp viết mã sang thiết kế mục tiêu, kiểm soát hệ thống và đánh giá kết quả do AI tạo ra.

Nếu hai xu hướng AI và robot cùng phát triển mạnh, Musk cho rằng tác động đối với nền kinh tế toàn cầu có thể đặc biệt lớn. Ông ước tính riêng các hệ thống AI kỹ thuật số có khả năng đóng góp thêm khoảng 20-30% vào quy mô kinh tế mỗi năm, tương ứng hàng chục nghìn tỷ USD giá trị sản xuất bổ sung. Khi AI được kết hợp với robot có khả năng thực hiện các công việc vật lý, năng lực tự động hóa sẽ không còn bị giới hạn trong máy tính hay trung tâm dữ liệu. Robot có thể đảm nhận thêm các nhiệm vụ trong nhà máy, kho vận, xây dựng, dịch vụ và thậm chí một số công việc gia đình. Viễn cảnh này mở ra khả năng hình thành một nền kinh tế có năng suất cao hơn rất nhiều so với hiện nay, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi lớn về việc con người sẽ giữ vai trò gì trong thị trường lao động.

Tuy nhiên, chính Musk cũng thừa nhận con đường tiến tới kỷ nguyên siêu tự động hóa không hề dễ dàng. Một trong những điểm nghẽn lớn nhất là năng lượng. Khi nhu cầu tính toán AI và số lượng robot tăng nhanh, các trung tâm dữ liệu, nhà máy sản xuất chip và hệ thống robot đều cần nguồn điện ổn định với quy mô ngày càng lớn. Musk cho rằng tốc độ tăng công suất sản xuất chip AI có thể đạt 40-50% mỗi năm, trong khi nguồn cung năng lượng bên ngoài Trung Quốc chỉ tăng khoảng 10-20% mỗi năm. Khoảng cách này có thể tạo ra tình trạng thiếu điện nếu hạ tầng năng lượng không được mở rộng đủ nhanh. Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng phần cứng cũng chịu áp lực khi AI và robot cùng cạnh tranh nguồn chip, vật liệu và năng lực sản xuất.

Optimus là robot hình người được Tesla phát triển, hướng tới khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ trong môi trường thực tế.

Dự báo của Elon Musk vì thế vừa mở ra một viễn cảnh đầy hấp dẫn, vừa cho thấy quy mô của những thách thức mà thế giới phải chuẩn bị. Hàng tỷ robot hình người có thể giúp nâng năng suất lên mức chưa từng có, nhưng để điều đó trở thành hiện thực, ngành công nghệ cần giải quyết đồng thời bài toán năng lượng, chip, nguyên liệu, sản xuất và an toàn AI. Quan trọng hơn, khi máy móc ngày càng đảm nhiệm nhiều công việc vốn thuộc về con người, các quốc gia cũng sẽ phải đối mặt với bài toán đào tạo lại lao động và phân bổ lợi ích kinh tế từ tự động hóa. Những dự báo của Musk có thể còn gây tranh luận về tính khả thi, nhưng chúng cho thấy cuộc đua giữa AI và robot đang chuyển từ câu chuyện công nghệ sang một vấn đề có thể định hình nền kinh tế toàn cầu trong thập kỷ tới.