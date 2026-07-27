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Wifi chập chờn liên tục? Thử ngay 4 cách xử lý đơn giản

Wifi chậm, giật lag không phải lúc nào cũng do nhà mạng. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể xác định nguyên nhân và cải thiện tốc độ kết nối.

Thiên Trang (th)

Wifi đã trở thành hạ tầng không thể thiếu trong mỗi gia đình, phục vụ từ học tập, làm việc đến giải trí. Tuy nhiên, không ít người thường xuyên gặp tình trạng mạng chậm, video liên tục tải lại, cuộc gọi trực tuyến bị gián đoạn hoặc các trang web mất nhiều thời gian để mở. Điều đáng nói là nguyên nhân không phải lúc nào cũng xuất phát từ đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ. Trong nhiều trường hợp, chính cách bố trí thiết bị, số lượng thiết bị kết nối hoặc một số tác vụ chạy ngầm mới là yếu tố khiến tốc độ mạng giảm đáng kể. Trước khi nghĩ đến việc nâng cấp gói cước hay thay modem mới, người dùng nên thực hiện một số bước kiểm tra cơ bản để xác định đúng "thủ phạm".

Bước đầu tiên là kiểm tra xem tình trạng Wifi chậm xảy ra trên một thiết bị hay toàn bộ hệ thống trong nhà. Hãy thử truy cập Internet bằng điện thoại, máy tính hoặc máy tính bảng khác để so sánh tốc độ. Nếu chỉ có một thiết bị gặp vấn đề, rất có thể nguyên nhân nằm ở chính thiết bị đó, chẳng hạn như có quá nhiều ứng dụng chạy nền, phần mềm chưa được cập nhật hoặc bộ thu sóng Wifi hoạt động kém hiệu quả. Ngược lại, nếu tất cả thiết bị đều truy cập chậm, khả năng cao sự cố liên quan đến modem, bộ phát Wifi hoặc đường truyền Internet. Người dùng cũng nên thử di chuyển đến gần bộ phát. Nếu tốc độ cải thiện rõ rệt, điều đó cho thấy tín hiệu Wifi đang bị suy giảm do khoảng cách hoặc vật cản.

Kiểm tra tốc độ Wifi trên nhiều thiết bị giúp xác định nguyên nhân đến từ thiết bị hay hệ thống mạng.

Một trong những cách đơn giản nhưng thường mang lại hiệu quả nhanh là khởi động lại modem và bộ phát Wifi. Sau thời gian dài hoạt động liên tục, các thiết bị mạng có thể phát sinh lỗi tạm thời hoặc gặp tình trạng quá tải. Người dùng chỉ cần tắt nguồn modem và router, chờ khoảng một phút rồi bật lại để hệ thống thiết lập kết nối mới. Sau khi các đèn tín hiệu hoạt động ổn định, hãy kiểm tra lại tốc độ Internet. Tuy nhiên, việc liên tục tắt mở thiết bị trong thời gian ngắn không được khuyến khích vì có thể khiến quá trình đồng bộ kết nối kéo dài hơn hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động của đường truyền.

Bên cạnh đó, vị trí đặt bộ phát Wifi cũng quyết định đáng kể đến chất lượng tín hiệu. Nhiều gia đình có thói quen đặt router trong tủ, dưới gầm bàn hoặc phía sau tivi để tiết kiệm diện tích và đảm bảo tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, đây lại là những vị trí khiến sóng Wifi bị suy yếu. Tường bê tông, cửa kim loại, đồ nội thất lớn hay các thiết bị điện tử khác đều có thể cản trở tín hiệu. Vị trí lý tưởng là khu vực thông thoáng, tương đối trung tâm ngôi nhà và đặt cao hơn mặt sàn để sóng có thể lan tỏa đồng đều hơn. Với những ngôi nhà nhiều tầng hoặc diện tích lớn, việc bổ sung bộ mở rộng sóng hoặc hệ thống Wifi Mesh cũng là giải pháp đáng cân nhắc nếu tín hiệu không thể phủ kín toàn bộ không gian.

Đặt router ở vị trí thông thoáng và trung tâm giúp cải thiện phạm vi phủ sóng Wifi đáng kể.

Ngoài các yếu tố về thiết bị và vị trí lắp đặt, người dùng cũng nên kiểm tra xem có ứng dụng nào đang âm thầm sử dụng nhiều băng thông hay không. Các dịch vụ sao lưu dữ liệu lên đám mây, tải tệp dung lượng lớn, cập nhật hệ điều hành hoặc đồng bộ ảnh có thể hoạt động ở chế độ nền mà người dùng không để ý. Khi những tác vụ này diễn ra, toàn bộ băng thông Internet sẽ bị chia sẻ, khiến các hoạt động như xem video, họp trực tuyến hay chơi game trở nên chậm chạp. Tạm dừng các tiến trình không cần thiết và kiểm tra lại tốc độ mạng có thể giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm sử dụng.

Nếu đã thử toàn bộ các giải pháp trên nhưng Wifi vẫn chậm trên mọi thiết bị, kể cả khi đứng sát bộ phát, người dùng nên liên hệ nhà cung cấp dịch vụ Internet để kiểm tra đường truyền hoặc modem. Trong một số trường hợp, thiết bị mạng đã quá cũ, gói cước không còn đáp ứng nhu cầu hoặc đường truyền gặp sự cố từ phía nhà mạng. Việc xác định đúng nguyên nhân sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và mang lại kết nối ổn định hơn thay vì vội vàng thay đổi thiết bị hoặc nâng cấp dịch vụ khi chưa thực sự cần thiết.

#Wifi #Khắc phục #Router #Internet #Mạng

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