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Kho tri thức

SpaceX phóng thành công tên lửa Starship trong chuyến bay thử nghiệm mới

Tập đoàn SpaceX đã phóng thành công tên lửa Starship, mang theo 20 vệ tinh Starlink, trong chuyến bay thử nghiệm thứ 13.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, tên lửa Starship cao khoảng 124m được phóng từ trạm Starbase của công ty SpaceX ở cực nam bang Texas, Mỹ. NASA đã giám sát chuyến bay này. Đây được xem là một bước quan trọng hướng tới việc sử dụng Starship như một tàu đổ bộ để đưa phi hành đoàn lên Mặt Trăng.

Hành trình kéo dài 1 giờ kết thúc bằng cú hạ cánh nhẹ nhàng khi tàu vũ trụ Starship vẫn nổi trên Ấn Độ Dương khi buổi phát sóng trực tuyến của SpaceX kết thúc, nhận được những tràng vỗ tay của mọi người tại bãi phóng.

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Tên lửa Starship của SpaceX cất cánh cho chuyến bay thử nghiệm từ trạm Starbase ở bang Texas, Mỹ, vào ngày 24/7/2026. Ảnh: AP/Eric Gay.

Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã thay thế 6 trong số 33 động cơ trên tầng đẩy đầu tiên sau khi một số động cơ không hoạt động vào tuần trước, dẫn đến việc hủy bỏ vụ phóng vào phút chót.

Vụ phóng Starship trước đó vào tháng 5 cũng gặp sự cố động cơ, khiến tầng đẩy không thể quay trở lại quỹ đạo một cách có kiểm soát.

Lần này, tất cả động cơ đều hoạt động khi cất cánh, nhưng không đủ động cơ khởi động lại để đưa tên lửa đẩy trở về, khiến nó lao xuống biển quá nhanh. Tàu vũ trụ trên Starship tiếp tục bay về phía đông, phóng các vệ tinh Starlink ở độ cao 200 km trước khi quay trở lại bầu khí quyển.

Đây là chuyến bay thử nghiệm thứ 13 của Starship và là chuyến bay thứ hai trong năm nay của phiên bản mới mang tên V3.

Tàu vũ trụ Starship hạ cánh xuống nước ở vị trí cách nơi xuất phát hơn 16.000 km. Theo SpaceX, đây là lần tái nhập khí quyển thành công nhất từ ​​trước đến nay. Các chuyến bay trước đó đều kết thúc bằng việc tàu vũ trụ bị bao trùm bởi ngọn lửa và phát nổ khi hạ cánh xuống biển hoặc bị vỡ giữa không trung.

"Chúng tôi thực sự rất hào hứng về điều này. Đây là chuyến bay may mắn thứ 13", kỹ sư Kate Tice của SpaceX nói. Theo AP, 20 vệ tinh Starlink đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ trước khi cùng Starship tái nhập khí quyển trên Ấn Độ Dương.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tàu vũ trụ SpaceX kết nối với trạm vũ trụ quốc tế hồi tháng 2/2026

Nguồn video: VTV
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