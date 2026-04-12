Kế hoạch mới của NASA sau thành công Artemis II

Tàu vũ trụ Orion đã đưa 4 phi hành gia trở về Trái Đất an toàn, kết thúc sứ mệnh Artemis II. Sắp tới, NASA tiếp tục nỗ lực trong hoạt động khám phá Mặt Trăng.

An An (Theo Space)

Theo Space, 4 phi hành gia của Artemis II, nhiệm vụ có người lái đầu tiên đến Mặt Trăng kể từ Apollo 17 năm 1972, đã hạ cánh an toàn xuống vùng biển ngoài khơi San Diego (Mỹ) vào tối 10/4 giờ EDT (sáng 11/4 giờ Hà Nội). Đây là một khoảnh khắc trọng đại đối với NASA, nhưng cơ quan này không có ý định "ngủ quên trên chiến thắng". NASA còn có những kế hoạch cho mục tiêu lớn hơn nữa trong những năm tới.

NASA có kế hoạch xây dựng một căn cứ thường trực trên Mặt Trăng theo từng bước, dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2032. Nguồn ảnh: NASA.

Nhiệm vụ tiếp theo, Artemis III, ban đầu được dự định là một chuyến đi có người lái lên bề mặt Mặt Trăng. Nhưng vào cuối tháng 2/2026, Giám đốc NASA Jared Isaacman đã công bố một thay đổi lớn đối với kế hoạch Artemis. Artemis III sẽ ở lại quỹ đạo Trái Đất, thử nghiệm khả năng kết nối của tàu Orion với một hoặc cả hai tàu đổ bộ có người lái lên Mặt Trăng của chương trình - Starship của SpaceX và Blue Moon của Blue Origin.

NASA muốn thực hiện sứ mệnh đó vào giữa năm 2027. Nếu mọi việc suôn sẻ, Artemis IV sẽ đưa các phi hành gia hạ cánh xuống gần cực nam của Mặt Trăng, sử dụng tàu Orion và một trong những phương tiện hạ cánh dành cho con người (HLS) do tư nhân phát triển, vào cuối năm 2028.

Các sứ mệnh Artemis có người lái sẽ tiếp tục được thực hiện, giúp thiết lập một căn cứ trên Mặt Trăng vào năm 2032. Các phi hành gia sẽ sống và làm việc tại căn cứ này trong một thời gian dài, sau đó, tìm ra những kỹ năng và kỹ thuật cần thiết để thực hiện bước nhảy vọt khổng lồ tiếp theo - lên sao Hỏa.

Dẫu mới chỉ là kế hoạch, nhưng con người có lý do để hy vọng nó thực sự có thể xảy ra. Xét cho cùng, Artemis I và Artemis II đã thành công, và quá trình chuẩn bị cho Artemis III cũng đã bắt đầu.

Trái đất lặn lúc 18h41 chiều giờ EDT ngày 6/4/2026, phía trên rìa cong của Mặt Trăng trong bức ảnh được phi hành đoàn Artemis II chụp trong hành trình vòng quanh Mặt Trăng. Nguồn ảnh: NASA.

Trong một cuộc họp báo về Artemis II hôm 7/4, Isaacman tiết lộ rằng các quan chức của cơ quan này đã tổ chức "cuộc thảo luận thiết kế nhiệm vụ Artemis III cấp cao đầu tiên" ngay trong ngày hôm đó.

Theo Phó Giám đốc NASA Amit Kshatriya, các nhóm đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc chế tạo phần cứng cho sứ mệnh Artemis III.

"Và chúng ta có thể sớm biết danh tính của các phi hành gia Artemis III", Amit Kshatriya nói.

Vào ngày 1/4, tàu vũ trụ Orion của sứ mệnh Artemis II đưa 4 phi hành gia - Reid Wiseman, Victor Glover và Christina Koch của NASA, cùng Jeremy Hansen của Cơ quan Vũ trụ Canada - vào chuyến hành trình 10 ngày vòng quanh Mặt Trăng.

Đây là sứ mệnh có người lái đầu tiên của chương trình Artemis và là sứ mệnh thứ hai nói chung, sau Artemis I với nhiệm vụ phóng tàu vũ trụ Orion không người lái lên quỹ đạo Mặt Trăng và trở về Trái Đất vào cuối năm 2022.

Kho tri thức

Phi hành đoàn Artemis II hạ cánh thành công, hoàn thành sứ mệnh lịch sử

Sau hành trình 10 ngày, tàu vũ trụ Orion chở phi hành đoàn Artemis II đã đáp xuống biển Thái Bình Dương, ngoài khơi San Diego lúc 7h07 ngày 11/4 giờ Hà Nội.

Vào 20h07 ngày 10/4 giờ Mỹ (tức 7h07 ngày 11/4 giờ Hà Nội), tàu vũ trụ Orion của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) chở 4 phi hành gia đã hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương, ngoài khơi San Diego và kết thúc sứ mệnh lịch sử kéo dài 10 ngày trong không gian. Đây là chuyến bay có người lái đầu tiên đưa con người đến khu vực gần Mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ.

Trước đó, từ 11h35 ngày 10/4 giờ Mỹ (tức 22h35 cùng ngày theo giờ Hà Nội), phi hành đoàn Artemis II gồm: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen thức dậy để chuẩn bị cho hành trình trở về Trái đất. Vào thời điểm đó, phi hành đoàn Artemis II đang ở cách Trái đất 98.695 km.

Kho tri thức

Phi hành đoàn Artemis II sắp tái nhập khí quyển, trở về Trái đất

Phi hành đoàn Artemis II sắp tái nhập khí quyển với "quả cầu lửa". Theo dự kiến, họ sẽ đáp xuống vùng biển ngoài khơi Nam California vào tối 10/4.

Tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) và tàu Orion đưa phi hành đoàn Artemis II rời bệ phóng tối 1/4 (5h35 ngày 2/4 giờ Hà Nội), bay tới Mặt trăng. Sứ mệnh kéo dài 10 ngày này đánh dấu sứ mệnh có người lái đầu tiên của NASA vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất tầm thấp sau 54 năm.

Sau khi trở thành những người bay xa Trái đất nhất trong lịch sử, phi hành đoàn Artemis II dự kiến tái nhập khí quyển, trở về Trái đất vào khoảng 20h tối 10/4 (theo giờ miền Đông nước Mỹ), tức 7h07 sáng 11/4 (giờ Việt Nam). Họ sẽ đáp xuống vùng biển ngoài khơi San Diego, bang California.

Số hóa - Xe

Orion "trái tim" đưa con người trở lại Mặt Trăng

Tàu Orion của NASA đang chứng minh năng lực bay không gian sâu với Artemis II, mở ra kỷ nguyên mới cho hành trình chinh phục Mặt Trăng và xa hơn nữa.

Tàu vũ trụ Orion - trung tâm của sứ mệnh Artemis II - đang thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên quanh Mặt Trăng sau hơn 50 năm, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tham vọng không gian sâu của NASA.(Ảnh: NASA)
Được phát triển bởi NASA với nhà thầu chính Lockheed Martin cùng sự hỗ trợ từ Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), Orion là kết tinh của nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực du hành vũ trụ có người lái.(Ảnh: NASA)
