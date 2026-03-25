Sứ mệnh Artemis 2 của NASA sắp đưa người lên Mặt trăng

Tàu vũ trụ thuộc sứ mệnh Artemis 2 của NASA đã quay trở lại bệ phóng, dự kiến ​​sẽ thực hiện sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng có người lái vào đầu tháng tư.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Theo trang tin tức IT Home, sau một tháng trì hoãn, Tàu vũ trụ của Sứ mệnh Artemis 2 của NASA đã quay trở lại bệ phóng và sẵn sàng thực hiện sứ mệnh đưa người lên Mặt trăng đầu tiên sau hơn 50 năm.

Là một phần trong chương trình dài hạn của NASA, sứ mệnh Artemis II nhằm mục đích xây dựng một trạm vũ trụ có tên "Cổng Mặt Trăng" để các phi hành gia sinh sống và làm việc. Sứ mệnh này sẽ đưa các phi hành gia đến những vùng không gian sâu thẳm mà loài người chưa từng đặt chân tới.

Ảnh: @NASA.

Ban đầu, sứ mệnh dự kiến ​​phóng vào ngày 8/2, nhưng sự cố rò rỉ hydro lỏng trong quá trình diễn tập phóng đã buộc NASA phải hoãn lại. NASA thông báo trên trang web của mình rằng, thời gian phóng dự kiến ​​hiện tại là từ ngày 1-6/4.

NASA cũng cho biết, các kỹ sư đã bắt đầu vận chuyển tên lửa Artemis 2 Space Launch System và tàu vũ trụ Orion của nó đến Tổ hợp phóng 39B tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida. Hình ảnh trực tiếp từ kênh YouTube của NASA cho thấy, tên lửa hiện đã ở đúng vị trí.

Ngoài ra, NASA thông báo rằng, bốn phi hành gia đã tự cách ly tại Houston, Texas "để đảm bảo họ vẫn khỏe mạnh trước khi phóng tàu". Phi hành đoàn gồm ba phi hành gia người Mỹ - Reed Wiseman, Victor Glover và Christina Koch - cùng phi hành gia người Canada, Jeremy Hansen.

Ảnh: @NASA.

Trong suốt sứ mệnh kéo dài 10 ngày, phi hành đoàn Artemis 2 sẽ thử nghiệm hệ thống hỗ trợ sự sống, định vị và liên lạc để xác nhận rằng, tất cả thiết bị đều hoạt động bình thường trong không gian sâu. Hầu hết các cuộc thử nghiệm sẽ được tiến hành khi tàu vũ trụ vẫn còn trên quỹ đạo Trái đất để các phi hành gia có thể trở về an toàn hơn trong trường hợp xảy ra sự cố.

Sau đó, tàu vũ trụ sẽ đi vào quỹ đạo Trái đất ở độ cao lớn, nơi các phi hành gia sẽ điều khiển tàu vũ trụ Orion bằng tay trước khi bàn giao lại cho trung tâm điều khiển mặt đất tại Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston.

Theo IT Home, Sứ mệnh Artemis 1 được phóng vào tháng 11/2022, đưa tàu vũ trụ không người lái Orion vào quỹ đạo Mặt trăng, chủ yếu để thử nghiệm tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) của NASA.

