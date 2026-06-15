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Kho tri thức

NASA đối mặt những thử thách lớn nào khi thực hiện sứ mệnh Artemis 3?

Sứ mệnh Artemis 3 dự kiến triển khai năm 2027 sẽ là một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất của NASA. Theo đó, NASA sẽ phải đối mặt với một số thử thách lớn.

Tâm Anh (TH)

Khác với kế hoạch ban đầu, sứ mệnh Artemis 3 dự kiến triển khai năm 2027 sẽ không đưa con người đáp xuống Mặt trăng mà tập trung thử nghiệm các công nghệ then chốt nhằm mở đường cho việc quay trở lại bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất vào năm 2028.

Thử nghiệm nhiều công nghệ đưa con người trở lại bề mặt Mặt trăng

Vào ngày 9/6 vừa qua, NASA đã công bố danh sách 4 phi hành gia sẽ tham gia sứ mệnh Artemis 3 - chuyến bay kéo dài khoảng hai tuần, nhằm thử nghiệm nhiều công nghệ với kỳ vọng đưa con người trở lại bề mặt Mặt trăng lần đầu tiên sau hơn 50 năm. Phi hành đoàn gồm 3 phi hành gia NASA là chỉ huy Randy Bresnik, 2 chuyên gia nhiệm vụ Andre Douglas và Frank Rubio. Phi hành gia thứ 4 là phi công Luca Parmitano thuộc Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA). Ngoài ra, phi hành gia Robert Hines được chỉ định làm thành viên dự bị.

So với sứ mệnh Artemis 2, Artemis 3 sẽ kéo dài lâu hơn 4 ngày để phi hành đoàn tiến hành các kiểm tra cần thiết, bao gồm thử nghiệm khả năng ghép nối tàu vũ trụ Orion với một hoặc cả 2 tàu đổ bộ Mặt trăng thương mại mà SpaceX và Blue Origin đang phát triển. Đây là những bước chuẩn bị quan trọng cho sự hiện diện lâu dài của con người trên Mặt trăng trong tương lai.

Những mục tiêu khoa học mà phi hành đoàn Artemis 3 sẽ thực hiện bao gồm: nghiên cứu khí quyển Trái đất, môi trường bức xạ xung quanh tàu Orion và tác động của thời tiết không gian đối với các phương tiện hoạt động trên quỹ đạo thấp.

NASA kỳ vọng những dữ liệu thu thập được từ sứ mệnh Artemis 3 sẽ giúp bảo vệ tốt hơn các hệ thống vệ tinh cũng như các phi hành gia trong các chuyến bay xa hơn trong tương lai.

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Tên lửa Hệ thống phóng không gian (SLS) của NASA và tàu vũ trụ Orion tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Florida ngày 25/2/2026. Ảnh: Anadolu/Getty Images.

Một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất của NASA

Để sứ mệnh Artemis 3 hoàn thành đúng kế hoạch, NASA sẽ phải vượt qua nhiều thử thách lớn. Bởi lẽ, Artemis 3 sẽ là một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất của NASA. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử NASA sẽ điều phối chiến dịch phóng quy tụ 3 tàu vũ trụ riêng biệt đến từ nhiều nhà cung cấp. Tên lửa Hệ thống phóng không gian (SLS) của NASA sẽ cất cánh từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ, đưa phi hành đoàn Artemis 3 trên tàu Orion lên quỹ đạo Trái đất tại độ cao 467 km, cao hơn 64 km so với trạm ISS. Tiếp đến, tàu đổ bộ Starship của SpaceX và Blue Moon Mark 2 của Blue Origin sẽ phóng độc lập và chờ sẵn trên quỹ đạo để gặp gỡ tàu Orion và tiến hành kết nối.

Ít nhất một trong 4 phi hành gia Artemis 3 sẽ tiến vào bên trong tàu đổ bộ để kiểm tra các cửa sập, hệ thống hỗ trợ sự sống và bộ đồ bảo hộ Axiom mới. Theo kế hoạch của NASA, sau khi kết thúc 2 tuần trên quỹ đạo, tàu Orion sẽ hạ cánh xuống Thái Bình Dương để có thể thu hồi, tương tự chuyến bay hồi tháng 4 vừa qua của phi hành đoàn Artemis 2.

Jeremy Parsons, quản lý chương trình Artemis của NASA, khẳng định "Artemis 3 sẽ là một chiến dịch phóng đa nhiệm vụ cực kỳ thú vị, phức tạp và có độ phối hợp cao. Nhiệm vụ này sẽ diễn ra trong thời gian ngắn với 3 tên lửa thuộc hàng mạnh nhất thế giới".

Hiện SpaceX và Blue Origin đều đang cạnh tranh để cung cấp phương tiện chở phi hành gia hạ cánh trên Mặt trăng cho sứ mệnh của NASA.

Theo những thông tin được công bố, tàu đổ bộ của SpaceX là một biến thể của tên lửa khổng lồ Starship nhưng phương tiện vẫn chưa đạt quỹ đạo mục tiêu dù đã thực hiện hàng chục chuyến bay thử nghiệm. Trong khi đó, Blue Origin cũng đang phát triển tàu đổ bộ Blue Moon phóng trên tên lửa New Glenn mới. Tuy nhiên, Blue Origin gặp thách thức lớn sau khi tên lửa New Glenn phát nổ trong thử nghiệm động cơ trên bệ phóng ngày 28/5, phá hủy một số cơ sở hạ tầng quan trọng. Sau khi xảy ra vụ việc trên, Giám đốc điều hành Blue Origin, ông David Limp cam kết tên lửa New Glenn sẽ bay trở lại trước dịp cuối năm nay.

#sứ mệnh Artemis 3 #phi hành gia #phi hành đoàn Artemis 3 #Mặt trăng

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Điều thú vị về phi hành đoàn Artemis 3

NASA mới công bố phi hành đoàn của nhiệm vụ Artemis 3. Trong đó, chỉ huy nhiệm vụ Randy Bresnik từng phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Trong lễ công bố vào ngày 9/6 ở Trung tâm Vũ trụ Johnson, NASA thông báo danh sách 4 thành viên phi hành đoàn thực hiện sứ mệnh Artemis 3 gồm: chỉ huy Randy Bresnik của NASA, phi công Luca Parmitano của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và 2 chuyên gia nhiệm vụ Andre Douglas và Frank Rubio của NASA. Phi hành gia dự bị là Robert Hines.

Thông tin về 4 phi hành gia sẽ thực hiện sứ mệnh Artemis 3 thu hút sự quan tâm của công chúng. Chỉ huy nhiệm vụ Artemis 3 là Randy Bresnik, 58 tuổi. Ông gia nhập lớp phi hành gia của NASA năm 2004 sau khi phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Mỹ với vai trò phi công. Năm 2009, ông Bresnik trải qua gần 11 ngày trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), giữ vị trí chuyên gia trong nhiệm vụ STS-129 của NASA trên tàu con thoi Atlantis. Gần đây, ông là trợ lý Trưởng Văn phòng Phi hành gia, quản lý thử nghiệm phần cứng của chương trình Artemis.

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NASA đặt nhiều kỳ vọng vào sứ mệnh Artemis 3 thế nào?

Theo NASA, Artemis 3 là sứ mệnh quan trọng để thực hiện mục tiêu đưa con người trở lại Mặt trăng và sao Hỏa. Phi hành đoàn Artemis III mới được NASA công bố.

Trước khi sứ mệnh Artemis 2 được thực hiện vào tháng 4, NASA đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho nhiệm vụ tiếp theo: Artemis 3. Giống như nhiệm vụ trước đó, Artemis 3 được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình chinh phục mục tiêu đầy tham vọng là đưa con người trở lại Mặt trăng cũng như bay tới sao Hỏa.

Để thực hiện sứ mệnh Artemis 3, NASA cần 3 loại phương tiện chính bao gồm: tên lửa, module chở phi hành gia đến đích và hệ thống hạ cánh để đưa họ tiếp đất. Thành công của sứ mệnh Artemis 2 cho thấy Hệ thống phóng không gian (SLS) của NASA và tàu vũ trụ Orion hoạt động như dự kiến. Nhiệm vụ Artemis 3 sẽ kiểm tra phương tiện cuối cùng và diễn ra hoàn toàn trên quỹ đạo thấp của Trái đất. Mục tiêu cốt lõi của sứ mệnh Artemis 3 là kiểm tra khả năng của tàu vũ trụ Orion trong việc gặp gỡ tàu đổ bộ để NASA có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào trước khi phóng tàu hạ cánh lên Mặt Trăng.

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