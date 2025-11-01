Sony bước vào cuộc chiến 200MP, cạnh tranh cùng Samsung

Khi nhiếp ảnh 200MP trên smartphone cao cấp trở thành tiêu chuẩn mới, Sony không muốn đứng ngoài cuộc để mặc Samsung làm mưa làm gió.

Thị trường cảm biến ảnh cho smartphone sắp trở nên sôi động hơn khi Sony được cho là đang chuẩn bị tung ra cảm biến điện thoại đầu tiên có độ phân giải lên tới 200MP, mang mã hiệu LYT-910.

Nếu thông tin rò rỉ này chính xác, đây sẽ là bước tiến lớn của hãng trong cuộc đua công nghệ nhiếp ảnh di động vốn lâu nay do Samsung thống trị với dòng cảm biến ISOCELL.

Flagship phải nhiếp ảnh 200MP

Trong nhiều năm, Samsung gần như độc quyền ở phân khúc cảm biến di động 200MP với các mẫu ISOCELL HP2 và HP3 đang được sử dụng rộng rãi trên những smartphone cao cấp như Galaxy S25 Ultra. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Sony LYT-910 hứa hẹn sẽ thay đổi cục diện.

Cảm biến 200MP của Sony sẽ khiến cuộc cạnh tranh nhiếp ảnh di động thêm sôi động.

Theo nguồn tin từ leaker @fenibook và Notebookcheck, Sony LYT-910 có kích thước cảm biến 1/1.11 inch, lớn hơn đáng kể so với cảm biến 200MP của Galaxy S25 Ultra (1/1.3 inch).

Sự khác biệt này giúp LYT-910 thu sáng tốt hơn, cải thiện chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng và tạo độ sâu trường ảnh tự nhiên hơn.

Mỗi điểm ảnh của cảm biến có kích thước 0,7µm, hỗ trợ công nghệ pixel binning linh hoạt để xuất ảnh ở cả 200MP và 50MP tùy điều kiện sáng.

Ngoài độ phân giải cao, Sony được cho là tích hợp thuật toán xử lý tín hiệu mới giúp cảm biến đạt dải động (dynamic range) hơn 100dB, mang lại khả năng tái tạo chi tiết vượt trội trong các khung hình có tương phản mạnh.

Sony LYT-910 không chỉ hướng đến ảnh tĩnh mà còn được tối ưu cho quay video chất lượng cao. Theo rò rỉ, cảm biến hỗ trợ quay 8K@30fps và 4K@120fps kèm HDR, giúp giữ màu sắc và chi tiết khi ghi hình tốc độ cao.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng zoom trong cảm biến (in-sensor zoom) ở mức 2x và 4x, được mô tả là gần như “lossless”, tức không làm giảm đáng kể chất lượng hình ảnh. Nếu đúng, đây sẽ là tính năng rất được mong chờ, đặc biệt trong bối cảnh các hãng ngày càng giảm số lượng ống kính thực để tối ưu thiết kế mỏng nhẹ.

Lôi kéo 2 hãng smartphone Trung Quốc

Theo các nguồn tin tại Trung Quốc, hai thương hiệu OPPO và Vivo đã đăng ký sử dụng cảm biến Sony LYT-910 cho những flagship sắp ra mắt. Cụ thể, OPPO Find X9 Ultra và Vivo X300 Ultra nhiều khả năng sẽ là những model đầu tiên được trang bị camera chính 200MP dùng cảm biến này.

OPPO hiện vẫn đang dùng cảm biến của Sony trên các mẫu smartphone đầu bảng.

Động thái này cho thấy niềm tin của các hãng Android lớn vào khả năng của Sony trong lĩnh vực cảm biến hình ảnh. Trước đó, Sony đã có nhiều năm dẫn đầu ở phân khúc 50MP nhờ các cảm biến LYT và IMX, thường được đánh giá cao hơn về màu sắc và dải tương phản so với đối thủ Hàn Quốc.

Việc mở rộng sang độ phân giải 200MP giúp Sony cạnh tranh trực diện với Samsung ngay ở phân khúc flagship. Nếu đúng lộ trình, Sony LYT-910 sẽ chính thức ra mắt vào năm 2026, đánh dấu lần đầu tiên Sony tham gia vào cuộc chơi độ phân giải siêu cao cho điện thoại.

Dù độ phân giải 200MP không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng ảnh, nhưng khi kết hợp với cảm biến lớn, dải động cao và công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến, sản phẩm này hứa hẹn sẽ mở ra thế hệ smartphone có khả năng chụp ảnh linh hoạt và chân thực hơn.

Với việc OPPO và Vivo đã nhanh chân “đặt cọc”, nhiều khả năng người dùng sẽ sớm được chứng kiến màn đối đầu trực diện giữa hai trường phái nhiếp ảnh di động.

Samsung ISOCELL thiên về chi tiết và độ sắc nét, và Sony LYT nổi tiếng với màu sắc tự nhiên, độ sâu và khả năng xử lý ánh sáng tinh tế. Cuộc đua 200MP chính thức nóng lên, và Sony có vẻ đã sẵn sàng cho một cú bứt phá lớn.