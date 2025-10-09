Cảm biến ảnh 200MP nhỏ nhất thế giới của Samsung cho smartphone giá rẻ

Hà Nội

Samsung ISOCELL HP5 cho ra ảnh độ phân giải 200MP có điểm ảnh 0,5 µm nhỏ nhất hiện nay nhưng không phải là hàng cao cấp.

Tuệ Minh
Sau Isocell HP9 200MP kích thước 1/1.4 inch, Samsung vừa công bố Isocell HP5 – cảm biến có cùng độ phân giải nhưng nhỏ hơn, chỉ 1/1.56 inch. Mỗi điểm ảnh của HP5 có kích thước 0.5 µm, nhỏ hơn so với 0.56 µm của HP9.
Cảm biến có kích thước 1/1.56 inch và tích hợp hàng loạt công nghệ xử lý ánh sáng tiên tiến như Front Deep Trench Isolation (FDTI) và Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG), giúp mỗi điểm ảnh thu nhận nhiều ánh sáng và chi tiết hơn.
Theo Samsung, việc thu nhỏ giúp thiết kế cụm camera linh hoạt hơn, đặc biệt là cho các ống kính tele hoặc góc siêu rộng vốn thường cần cảm biến nhỏ gọn.
Cảm biến mới được cho là sẽ xuất hiện trên camera tele của OPPO Find X9 Pro, thiết bị cao cấp sắp ra mắt. Để bù lại lượng ánh sáng giảm do kích thước điểm ảnh nhỏ hơn, Samsung cải thiện cấu trúc thấu kính vi mô phía trước cảm biến, giúp tăng hiệu suất thu sáng và giảm phản xạ không mong muốn.
Samsung cũng cho biết HP5 được tối ưu với công nghệ DTI Center Cut (DCC) giúp tăng độ sáng và giảm nhiễu hình ảnh, cho ra bức ảnh rõ nét ngay cả khi chụp trong môi trường ánh sáng yếu.
Hãng tuyên bố cảm biến này tăng hiệu suất chuyển đổi tín hiệu quang điện lên 150% và giảm nhiễu ngẫu nhiên từ 3 đến 40% tùy điều kiện chụp.
Isocell HP5 hỗ trợ công nghệ zoom kỹ thuật số trong cảm biến (dual in-sensor zoom), cho phép phóng đại hình ảnh mà vẫn giữ được độ chi tiết tốt hơn.
Ngoài ra, cảm biến có thể chụp ba khung hình với độ phơi sáng khác nhau rồi ghép lại thành một bức ảnh HDR duy nhất, với thời gian xử lý dưới 2 giây ngay cả ở độ phân giải tối đa 200MP (16.384 x 12.288 pixel). Ở mức này, HP5 có thể chụp liên tiếp 7,5 khung hình mỗi giây.
Cảm biến 200MP mới của Samsung hỗ trợ quay video 8K ở 30 khung hình/giây, 4K ở 120 fps và 1080p slow-motion ở 480 fps. HP5 cũng có khả năng xuất ảnh RAW 14-bit nếu smartphone tích hợp phần mềm xử lý tương thích.
Nhờ sự kết hợp giữa cảm biến nhỏ gọn, tốc độ xử lý cao và khả năng quay chụp linh hoạt, Isocell HP5 được xem là lựa chọn phù hợp cho các flagship sắp tới, giúp tối ưu không gian cụm camera mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh hàng đầu.
Cảm biến Samsung Isocell, giải pháp cho video zoom với 200 megapixel.
Tuệ Minh
#Samsung #200mp #opo find x9 ultra #Cảm biến ảnh 200MP #Samsung #ảnh độ phân giải 200MP

