Xã hội

Sông Bưởi vượt đỉnh lũ lịch sử, Thanh Hoá khuyến cáo khẩn cấp

Mực nước sông Bưởi tiếp tục dâng vượt mốc lịch sử, đạt 14,33m và được dự báo có thể vượt 14,40m, tiềm ẩn nguy cơ tràn, vỡ đê.

Thiên Tuấn

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, hồi 22h ngày 30/9/2025, mực nước sông Bưởi tại trạm Kim Tân đã đạt 14,14m, trên báo động III là 2,14m. Đến 0h ngày 1/10, mực nước tiếp tục dâng lên 14,23m, chỉ còn cách đỉnh lũ lịch sử năm 2007 đúng 0,2m. Rạng sáng nay, mực nước sông Bưởi tiếp tục dâng vượt mốc lịch sử, đạt 14,33m và được dự báo có thể vượt 14,40m, tiềm ẩn nguy cơ tràn, vỡ đê, đe dọa an toàn của hàng chục nghìn người dân…

556847998-23980087728332968-7764134697083799418-n.jpg

Trước diễn biến phức tạp của bão lũ, chính quyền tỉnh Thanh Hoá đã yêu cầu các lực lượng chức năng có phương án xử lý, hỗ trợ kịp thời nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại gây ra.

Công an tỉnh Thanh Hoá cũng đã chỉ đạo Công an xã Kim Tân khẩn trương tham mưu chính quyền địa phương triển khai ngay trong đêm 30/9 các giải pháp cấp bách, nhằm hỗ trợ sơ tán Nhân dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; phối hợp với các lực lượng tại chỗ huy động mọi nguồn lực để gia cố các điểm xung yếu trên tuyến đê sông Bưởi, đồng thời bố trí lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự trong vùng ngập lụt.

Trong tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo khẩn cấp đối với người dân theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo thiên tai; Chủ động sơ tán người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người bệnh và tài sản đến nơi an toàn; Gia cố nhà cửa, dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men, vật dụng thiết yếu; Tuyệt đối không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; không đánh bắt cá, vớt củi trên sông trong mưa lũ; Chấp hành nghiêm hướng dẫn sơ tán, ứng cứu của lực lượng chức năng.

Người dân cần đặc biệt cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan. Mọi dấu hiệu sạt lở hay nguy cơ vỡ đê phải được báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời, tránh những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

