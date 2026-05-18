Soi loài lợn có râu như ông lão sống giữa rừng nhiệt đới Đông Nam Á

Giữa những khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á, lợn râu lang thang thành đàn lớn với bộ ria mép kỳ quái như nhân vật cổ tích.

T.B (tổng hợp)

Lợn râu (Sus barbatus) là một trong những loài lợn hoang dã kỳ lạ nhất thế giới. Chúng sinh sống chủ yếu tại các khu rừng nhiệt đới ở Borneo, Malaysia, Indonesia và một phần Brunei. Chỉ cần nhìn thoáng qua, người ta có thể hiểu ngay vì sao chúng mang cái tên đặc biệt ấy: quanh mõm là những chùm lông dài rủ xuống như bộ râu của một ông lão trong truyện thần thoại.

Ảnh: nationalgeographic

Không giống hình ảnh lợn nhà mập mạp quen thuộc, lợn râu có thân hình khá thon, chân dài và đầu lớn. Bộ ria mép rậm không chỉ khiến chúng trông kỳ quặc mà còn có thể đóng vai trò bảo vệ phần mặt khi di chuyển trong bụi rậm hoặc tranh đấu với đối thủ.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một trong những điều đáng kinh ngạc nhất về loài này là các cuộc di cư tập thể quy mô lớn. Khi mùa quả rừng bắt đầu, hàng nghìn con lợn râu có thể cùng di chuyển qua những khoảng cách rất xa để tìm thức ăn. Chúng băng qua rừng, vượt sông và đôi khi xuất hiện thành từng đàn dài bất tận. Với người dân bản địa trên đảo Borneo, những cuộc di cư ấy từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc của nhịp sống rừng già.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Lợn râu là loài ăn tạp cơ hội. Chúng đặc biệt thích các loại quả rụng như quả dầu (dipterocarp), nhưng cũng ăn nấm, rễ cây, côn trùng và động vật nhỏ. Nhờ thói quen đào bới và phát tán hạt giống qua phân, chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới, giống như những “người làm vườn” âm thầm của thiên nhiên.

Một điều đáng ngạc nhiên khác về lợn râu là chúng bơi rất giỏi, có thể vượt qua các con sông lớn hoặc vùng ngập nước để tiếp tục hành trình tìm thức ăn. Một số nhà nghiên cứu từng ghi nhận cả đàn bơi nối đuôi nhau qua sông trong khung cảnh cực kỳ ấn tượng.

Hiện tại, cuộc sống của lợn râu ngày nay đang gặp nhiều nguy hiểm. Nạn phá rừng để trồng cọ dầu và khai thác gỗ tại Đông Nam Á khiến môi trường sống của chúng bị chia cắt nghiêm trọng. Khi những cánh rừng biến mất, các tuyến di cư truyền thống cũng dần đứt gãy.

Giữa rừng già ẩm ướt, lợn râu vẫn tiếp tục lang thang với bộ ria mép kỳ dị và tiếng sột soạt vang lên dưới lớp lá mục. Chúng là minh chứng rằng thiên nhiên nhiệt đới luôn đầy những sinh vật vừa kỳ quặc vừa hấp dẫn hơn bất kỳ trí tưởng tượng nào.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
Kho tri thức

Loài thú có bộ lông ánh kim được ví như bóng ma dưới lòng đất châu Phi

Ẩn mình dưới lớp cát và đất khô châu Phi, chuột chũi vàng là những sinh vật kỳ lạ, có lối di chuyển gần như “bơi” trong lòng đất tối.

Họ chuột chũi vàng (Chrysochloridae) là một trong những nhóm động vật bí ẩn nhất châu Phi. Dù mang tên “chuột chũi”, chúng thực ra không phải họ hàng gần với chuột chũi thật ở châu Âu hay Bắc Mỹ. Đây là ví dụ điển hình của tiến hóa hội tụ: những loài hoàn toàn khác nhau nhưng lại phát triển ngoại hình tương tự vì cùng thích nghi với cuộc sống đào hang dưới lòng đất.

Kho tri thức

Kiểu săn mồi tàn độc của loài cá mập được mệnh danh quái vật hoạt hình

Ẩn sâu trong bóng tối đại dương, cá mập răng lớn là một trong những sinh vật kỳ dị và ít được nhìn thấy nhất thế giới biển.

Cá mập răng lớn (Isistius plutodus) là loài cá mập nhỏ sống ở vùng biển sâu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Dù chỉ dài khoảng nửa mét, sinh vật này lại sở hữu bộ răng dưới khổng lồ đáng kinh ngạc so với kích thước cơ thể. Khi nhìn hộp sọ của nó, nhiều người có cảm giác như đang thấy một “quái vật hoạt hình” hơn là cá mập thật.

Kho tri thức

Vi khuẩn 'xây nhà' kéo gần giấc mơ định cư trên hành tinh Đỏ

Nghiên cứu gần đây từ Đại học Bách khoa Milan (Ý) cho thấy, thông qua quá trình khoáng hóa sinh học, vi khuẩn có thể biến đổi đất sao Hỏa tơi xốp thành vật liệu rắn chắc, giống như bê tông.

Giấc mơ định cư trên sao Hỏa đang ngày càng đến gần, nhưng chi phí vận chuyển trong không gian vẫn là một trở ngại lớn. Hãy tưởng tượng việc vận chuyển nhà cửa, dụng cụ và thậm chí cả vật liệu xây dựng từ Trái đất lên sao Hỏa – không chỉ chi phí khổng lồ mà trọng lượng và không gian cũng là những vấn đề đáng kể. Do đó, các nhà khoa học đã đề xuất một ý tưởng táo bạo hơn: thay vì mang vật liệu từ Trái đất lên, họ có thể "nuôi trồng" vật liệu xây dựng trực tiếp trên sao Hỏa – bằng cách sử dụng vi khuẩn.

Một nghiên cứu gần đây từ Đại học Bách khoa Milan ở Ý chỉ ra rằng, phương pháp này sử dụng các tài nguyên hiện có trên sao Hỏa để tạo ra các vật dụng cần thiết. Cụ thể, thông qua quá trình khoáng hóa sinh học, vi khuẩn có thể biến đổi đất sao Hỏa tơi xốp thành vật liệu rắn chắc, giống như bê tông.

