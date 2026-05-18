Soi loài lợn có râu như ông lão sống giữa rừng nhiệt đới Đông Nam Á

Lợn râu (Sus barbatus) là một trong những loài lợn hoang dã kỳ lạ nhất thế giới. Chúng sinh sống chủ yếu tại các khu rừng nhiệt đới ở Borneo, Malaysia, Indonesia và một phần Brunei. Chỉ cần nhìn thoáng qua, người ta có thể hiểu ngay vì sao chúng mang cái tên đặc biệt ấy: quanh mõm là những chùm lông dài rủ xuống như bộ râu của một ông lão trong truyện thần thoại.

Ảnh: nationalgeographic

Không giống hình ảnh lợn nhà mập mạp quen thuộc, lợn râu có thân hình khá thon, chân dài và đầu lớn. Bộ ria mép rậm không chỉ khiến chúng trông kỳ quặc mà còn có thể đóng vai trò bảo vệ phần mặt khi di chuyển trong bụi rậm hoặc tranh đấu với đối thủ.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một trong những điều đáng kinh ngạc nhất về loài này là các cuộc di cư tập thể quy mô lớn. Khi mùa quả rừng bắt đầu, hàng nghìn con lợn râu có thể cùng di chuyển qua những khoảng cách rất xa để tìm thức ăn. Chúng băng qua rừng, vượt sông và đôi khi xuất hiện thành từng đàn dài bất tận. Với người dân bản địa trên đảo Borneo, những cuộc di cư ấy từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc của nhịp sống rừng già.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Lợn râu là loài ăn tạp cơ hội. Chúng đặc biệt thích các loại quả rụng như quả dầu (dipterocarp), nhưng cũng ăn nấm, rễ cây, côn trùng và động vật nhỏ. Nhờ thói quen đào bới và phát tán hạt giống qua phân, chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới, giống như những “người làm vườn” âm thầm của thiên nhiên.

Một điều đáng ngạc nhiên khác về lợn râu là chúng bơi rất giỏi, có thể vượt qua các con sông lớn hoặc vùng ngập nước để tiếp tục hành trình tìm thức ăn. Một số nhà nghiên cứu từng ghi nhận cả đàn bơi nối đuôi nhau qua sông trong khung cảnh cực kỳ ấn tượng.

Hiện tại, cuộc sống của lợn râu ngày nay đang gặp nhiều nguy hiểm. Nạn phá rừng để trồng cọ dầu và khai thác gỗ tại Đông Nam Á khiến môi trường sống của chúng bị chia cắt nghiêm trọng. Khi những cánh rừng biến mất, các tuyến di cư truyền thống cũng dần đứt gãy.

Giữa rừng già ẩm ướt, lợn râu vẫn tiếp tục lang thang với bộ ria mép kỳ dị và tiếng sột soạt vang lên dưới lớp lá mục. Chúng là minh chứng rằng thiên nhiên nhiệt đới luôn đầy những sinh vật vừa kỳ quặc vừa hấp dẫn hơn bất kỳ trí tưởng tượng nào.