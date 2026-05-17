Bất ngờ những đồ ăn được tìm thấy trong lăng mộ nghìn năm

Từ những con cá khô, canh ngó sen, rượu gạo đến cả bánh ngọt, trái cây sấy khô... đều được tìm thấy trong các lăng mộ cổ nghìn năm tuổi.

Điều không thể ngờ là trong những lăng mộ hàng nghìn năm tuổi ở Trung Quốc, các nhà khảo cổ vẫn tìm thấy những đồ ăn, thức uống của tổ tiên thời cổ.

Đầu tiên, phải kể đến những con cá diếc khô có niên đại khoảng 2.400 năm. Trong một ngôi mộ thời Chiến Quốc được khai quật tại Hạ Gia Đài, thành phố Kinh Châu (Trung Quốc), người ta đã bất ngờ phát hiện khoảng chục con cá diếc khô, vảy vẫn còn nguyên vẹn và thịt hơi đỏ. Kỹ thuật bảo quản được sử dụng cách đây 2.400 năm thực sự đáng kinh ngạc, thể hiện trí tuệ của người xưa. Việc chôn cất cá diếc phản ánh cả địa vị cao quý của người nằm trong mộ và tầm nhìn của người xưa về thế giới bên kia.

Năm 2009, trong quá trình nạo vét nước từ một ngôi mộ thời nhà Hán ở Lỗ An, An Huy (Trung Quốc), các nhà khảo cổ đã bất ngờ phát hiện ra hạt gạo và mùi rượu vẫn còn vương vấn trong một chiếc chum. Đây có thể là rượu gạo, hoặc cũng có thể là rượu lên men tự nhiên sau khi ngôi mộ bị ngập nước. Dù thế nào đi nữa, hương thơm ngàn năm tuổi này thực sự quyến rũ.

Năm 2003, các nhà khảo cổ học tình cờ khai quật được hơn 50 cân rượu trong các bình đồng từ một ngôi mộ thời Hán tại một công trường xây dựng ở Tây An. Rượu có màu xanh lục, khiến các chuyên gia suy đoán rằng một loại rượu gọi là "rượu xanh" đã tồn tại vào thời đó, hoặc đó có thể là kết quả của phản ứng giữa rượu và bình đựng trong hàng nghìn năm. Hương thơm dường như vượt thời gian, kể cho con người hiện đại về những bữa tiệc xa hoa của người xưa.

Năm 1972, trong cuộc khai quật lăng mộ Hán Mawangdui, đoàn khảo cổ đã tìm thấy những lát củ sen và nửa hũ canh trong một chiếc bình; những lát củ sen được bảo quản hoàn hảo. Tuy nhiên, ngay sau đó những lát củ sen nhanh chóng bị oxy hóa và rã nát khi tiếp xúc với không khí.

Trong các lăng mộ thời nhà Đường ở Astana, người ta đã khai quật được những loại bánh ngọt, trái cây sấy khô và bánh bao được tạo hình cầu kỳ, một số thậm chí còn giống với phiên bản hiện đại. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của người xưa đến ẩm thực không hề thua kém thời hiện đại, tràn đầy tư duy và sự sáng tạo cả về hương vị và thẩm mỹ.