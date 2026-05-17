Bất ngờ những đồ ăn được tìm thấy trong lăng mộ nghìn năm

Từ những con cá khô, canh ngó sen, rượu gạo đến cả bánh ngọt, trái cây sấy khô... đều được tìm thấy trong các lăng mộ cổ nghìn năm tuổi.

Thiên Đăng - (Theo Sohu)

Điều không thể ngờ là trong những lăng mộ hàng nghìn năm tuổi ở Trung Quốc, các nhà khảo cổ vẫn tìm thấy những đồ ăn, thức uống của tổ tiên thời cổ.

Đầu tiên, phải kể đến những con cá diếc khô có niên đại khoảng 2.400 năm. Trong một ngôi mộ thời Chiến Quốc được khai quật tại Hạ Gia Đài, thành phố Kinh Châu (Trung Quốc), người ta đã bất ngờ phát hiện khoảng chục con cá diếc khô, vảy vẫn còn nguyên vẹn và thịt hơi đỏ. Kỹ thuật bảo quản được sử dụng cách đây 2.400 năm thực sự đáng kinh ngạc, thể hiện trí tuệ của người xưa. Việc chôn cất cá diếc phản ánh cả địa vị cao quý của người nằm trong mộ và tầm nhìn của người xưa về thế giới bên kia.

Ảnh: @Sohu.

Năm 2009, trong quá trình nạo vét nước từ một ngôi mộ thời nhà Hán ở Lỗ An, An Huy (Trung Quốc), các nhà khảo cổ đã bất ngờ phát hiện ra hạt gạo và mùi rượu vẫn còn vương vấn trong một chiếc chum. Đây có thể là rượu gạo, hoặc cũng có thể là rượu lên men tự nhiên sau khi ngôi mộ bị ngập nước. Dù thế nào đi nữa, hương thơm ngàn năm tuổi này thực sự quyến rũ.

Ảnh: @Sohu.

Năm 2003, các nhà khảo cổ học tình cờ khai quật được hơn 50 cân rượu trong các bình đồng từ một ngôi mộ thời Hán tại một công trường xây dựng ở Tây An. Rượu có màu xanh lục, khiến các chuyên gia suy đoán rằng một loại rượu gọi là "rượu xanh" đã tồn tại vào thời đó, hoặc đó có thể là kết quả của phản ứng giữa rượu và bình đựng trong hàng nghìn năm. Hương thơm dường như vượt thời gian, kể cho con người hiện đại về những bữa tiệc xa hoa của người xưa.

Ảnh: @Sohu.

Năm 1972, trong cuộc khai quật lăng mộ Hán Mawangdui, đoàn khảo cổ đã tìm thấy những lát củ sen và nửa hũ canh trong một chiếc bình; những lát củ sen được bảo quản hoàn hảo. Tuy nhiên, ngay sau đó những lát củ sen nhanh chóng bị oxy hóa và rã nát khi tiếp xúc với không khí.

Ảnh: @Sohu.

Trong các lăng mộ thời nhà Đường ở Astana, người ta đã khai quật được những loại bánh ngọt, trái cây sấy khô và bánh bao được tạo hình cầu kỳ, một số thậm chí còn giống với phiên bản hiện đại. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của người xưa đến ẩm thực không hề thua kém thời hiện đại, tràn đầy tư duy và sự sáng tạo cả về hương vị và thẩm mỹ.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
Kho tri thức

Bí ẩn thi hài hai trẻ sơ sinh La Mã bọc vải Tyrian quý hiếm

Thi hài 2 trẻ sơ sinh La Mã được các chuyên gia khai quật tại Anh. Những đứa trẻ được bọc trong tấm vải được nhuộm bằng loại thuốc nhuộm đắt nhất thời bấy giờ.

Hai đứa trẻ sơ sinh La Mã được chôn cất ở York, Vương quốc Anh cách đây khoảng 1.700 năm. Điều khiến các chuyên gia chú ý là việc thi hài những đứa trẻ xấu số được bọc trong tấm vải màu tím Tyrian - loại thuốc nhuộm đắt nhất của vùng Địa Trung Hải cổ đại. Loại thuốc nhuộm đắt tiền này được chiết xuất từ ​​ốc biển.

Đây là lần đầu tiên bằng chứng về màu tím Tyrian được tìm thấy trên vải ở York. Trước phát hiện này, các nhà sử học phần lớn tin rằng, người La Mã thời cổ đại không thể hiện sự thương tiếc quá nhiều đối với những đứa trẻ chết yểu. Thậm chí, việc cha mẹ công khai thương tiếc con cái là điều bị cấm trong xã hội La Mã.

Kho tri thức

'Thuyền ma' đưa người chết sang cõi âm lộ diện giữa lòng thủ đô của Na Uy

Trong cuộc khai quật tại khu di tích hoàng gia thời Trung cổ ở Oslo, Na Uy, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hơn 1.100 đinh tán sắt thuộc về "con thuyền ma".

"Thuyền ma" mới được các nhà khảo cổ phát hiện trong cuộc khai quật tại khu vực hoàng gia thời Trung cổ ở Oslo, Na Uy. Con thuyền bị chôn vùi dưới lòng đất thay vì được tìm thấy dưới đáy biển. Theo ước tính, con tàu có niên đại hơn 1.000 năm tuổi.

Cụ thể, các chuyên gia tìm thấy số đinh tán sắt lên tới hơn 1.100 chiếc kể từ cuộc khai quật năm 2023 đến nay. Chúng tập trung trong một khu vực tương đối nhỏ. Điều này khiến cho khả năng chúng được chôn dưới lòng đất trong nhiều khoảng thời gian khác nhau là rất thấp.

Kho tri thức

3.000 bộ xương bất ngờ được khai quật, câu chuyện xúc động phía sau

Trong quá trình xây dựng đường cao tốc ở Hồ Bắc (Trung Quốc), 3.000 bộ xương đã được khai quật, các chuyên gia khảo cổ học xúc động rơi nước mắt.

Các nhà khảo cổ học bất ngờ phát hiện 3.000 bộ hài cốt tại một công trường xây dựng đường cao tốc ở Hồ Bắc (Trung Quốc).

Để xác nhận danh tính của những bộ hài cốt này, các chuyên gia khảo cổ đã tham khảo một lượng lớn tài liệu lịch sử, cuối cùng tìm thấy các ghi chép liên quan trong biên niên sử địa phương.

