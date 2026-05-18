Tàu vũ trụ bay áp sát sao Hỏa để săn tìm tiểu hành tinh kim loại quý hiếm

Tàu vũ trụ Psyche của NASA mới bay áp sát sao Hỏa để tận dụng lực hấp dẫn tăng tốc tới tiểu hành tinh kim loại quý hiếm trong Hệ Mặt trời.

Tâm Anh (TH)

Vào ngày 15/5, tàu vũ trụ Psyche của NASA đã thực hiện chuyến bay áp sát sao Hỏa để tận dụng lực hấp dẫn của hành tinh này nhằm tăng tốc săn tìm một tiểu hành tinh kim loại vô cùng quý hiếm trong Hệ Mặt trời.

Để có thể tận dụng lực hấp dẫn của sao Hỏa, tàu Psyche đã bay lướt qua hành tinh đỏ với vận tốc lên tới 19.848 km/h. Đây là chuyến bay áp sát ở cự ly đặc biệt gần khi khoảng cách giữa tàu và bề mặt sao Hỏa chỉ vào khoảng 4.500 km, tương đương khoảng cách từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ.

Cú hích trọng lực đã giúp tàu Psyche di chuyển nhanh hơn về phía vành đai tiểu hành tinh nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc - nơi được cho là tồn tại tiểu hành tinh kim loại quý hiếm.

Trong quá trình di chuyển qua sao Hỏa, toàn bộ hệ thống thiết bị khoa học trên tàu Psyche đều được kích hoạt. Các camera trên tàu đã chụp được hàng nghìn bức ảnh về hành tinh đỏ bao gồm hình ảnh hành tinh hình lưỡi liềm lúc tiếp cận đến hình ảnh khối cầu gần như tròn đầy khi nhìn qua kính chiếu hậu.

Ảnh: NASA/JPL-Caltech.

Với hàng nghìn bức ảnh ở những góc nhìn đa dạng, các kỹ sư, chuyên gia khoa học trên Trái đất có thể tinh chỉnh lại hệ thống định vị và đo đạc. Thêm nữa, 2 robot tự hành của NASA cùng các tàu quỹ đạo của Mỹ và châu Âu đã tiến hành quan sát khí quyển sao Hỏa để thu thập dữ liệu đối chứng.

Mục tiêu cốt lõi của chuyến bay đặc biệt này là tiểu hành tinh có cùng tên Psyche với tàu vũ trụ của NASA. Khác với hàng triệu thiên thể cấu tạo từ đá hoặc băng trong vành đai, Psyche là một tiểu hành tinh có hình dáng giống củ khoai tây với chiều dài khoảng 278 km, rộng 232 km và rất giàu kim loại.

Các nhà khoa học cho rằng, tiểu hành tinh Psyche có thể là phần lõi niken và sắt lộ ra của một hành tinh sơ khai từng bị lột bỏ lớp vỏ ngoài do các va chạm vũ trụ lớn. Do đó, việc nghiên cứu chi tiết tiểu hành tinh Psyche được giới chuyên gia kỳ vọng sẽ có thêm những thông tin giá trị về lịch sử thuở sơ khai của Hệ Mặt trời cách đây 4,6 tỉ năm và nguồn gốc, quá trình hình thành sự sống trên Trái đất.

Sự thật về cơn bão bụi tích điện trên sao Hỏa

Sao Hỏa không chỉ có những cồn cát đỏ, nó còn có những cơn bão bụi tích điện hé lộ một thế giới hóa học bí ẩn.

Khác với hình dung của nhiều người về một hành tinh khô cằn với những cồn cát đỏ, sao Hỏa thực sự rất năng động và có điện tích. Bão và những cơn lốc xoáy bụi liên tục di chuyển và làm thay đổi bề mặt. Ma sát tạo ra các điện tích tích tụ, hình thành các hiện tượng phóng điện yếu, và thậm chí cả cực quang mờ ảo, kích hoạt các phản ứng điện hóa và làm thay đổi thành phần hóa học của bề mặt và khí quyển sao Hỏa.

Một nhóm nghiên cứu do nhà khoa học hành tinh Alian Wang tại Đại học Washington dẫn đầu đã sử dụng hai phòng thí nghiệm mô phỏng do NASA hỗ trợ, PEACh và SCHILGAR, để tái tạo môi trường sao Hỏa và định lượng các sản phẩm điện hóa của bão bụi bằng cách sử dụng nhiều bẫy thu thập. Các thí nghiệm cho thấy, hoạt động bão bụi trên sao Hỏa có thể tạo ra các clorua dễ bay hơi, oxit hoạt hóa, cacbonat dạng khí và clorat, những sản phẩm phù hợp chặt chẽ với các quan sát từ các tàu thám hiểm sao Hỏa hiện đại.

NASA thử nghiệm thành công động cơ ion kiểu mới cho tàu vũ trụ

NASA thử nghiệm thành công động cơ ion kiểu mới, đạt công suất kỷ lục 120 kW. Điều này góp phần mở đường cho chuyến bay đưa người tới sao Hỏa trong tương lai.

Nhiên liệu ion phổ biến của động cơ ion là khí xenon. Tuy nhiên, NASA đang thử dùng plasma kim loại. Nguyên mẫu động cơ mới, gọi là động cơ đẩy từ động lực học plasma (MPD), do NASA nghiên cứu và chế tạo đã có thử nghiệm thành công đầu tiên. MPD tạo ra những dòng điện mạnh tương tác với từ trường để tăng tốc ion lithium.

Theo NASA, nguyên mẫu động cơ ion kiểu mới đã thực hiện 5 lần đốt. Trong thời gian đó, điện cực vonfram trung tâm của động cơ nóng lên dữ dội, phát ra ánh sáng trắng mạnh ở mức nhiệt 2.800 độ C. Động cơ cũng đạt công suất lên đến 120 kW trong buồng chân không chuyên dụng dài 8 m tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) thuộc NASA. Con số này cao gấp 25 lần công suất của động cơ ion trên tàu Psyche, vốn là động cơ ion mạnh nhất từng trang bị cho tàu vũ trụ, giúp đạt vận tốc 200.000 km/h.

Chuyên gia phát hiện 'đường tắt' cho chuyến khứ hồi Trái đất - sao Hỏa

Theo nghiên cứu mới, trong tương lai, phi hành gia có thể hoàn thành chuyến bay khứ hồi Trái đất - sao Hỏa trong chưa đầy 1 năm.

Các kịch bản hiện tại ước tính chuyến bay từ Trái đất đến sao Hỏa thường mất khoảng 7 - 10 tháng. Nguyên do là bởi Trái đất và sao Hỏa là 2 hành tinh đạt vị trí gần nhau nhất (thẳng hàng và nằm cùng phía so với Mặt trời) khoảng 26 tháng một lần nên khi trở về, tàu vũ trụ cũng phải đợi đến thời điểm thích hợp. Điều này khiến tổng thời gian cho chuyến khứ hồi Trái đất - sao Hỏa lên đến gần 3 năm.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Acta Astronautica của các chuyên gia mang đến thông tin bất ngờ. Ước tính quỹ đạo ban đầu của các tiểu hành tinh gần Trái đất có thể chứa thông tin hình học quý giá giúp thiết kế tuyến đường liên hành tinh nhanh hơn.

