Tàu vũ trụ bay áp sát sao Hỏa để săn tìm tiểu hành tinh kim loại quý hiếm

Tàu vũ trụ Psyche của NASA mới bay áp sát sao Hỏa để tận dụng lực hấp dẫn tăng tốc tới tiểu hành tinh kim loại quý hiếm trong Hệ Mặt trời.

Vào ngày 15/5, tàu vũ trụ Psyche của NASA đã thực hiện chuyến bay áp sát sao Hỏa để tận dụng lực hấp dẫn của hành tinh này nhằm tăng tốc săn tìm một tiểu hành tinh kim loại vô cùng quý hiếm trong Hệ Mặt trời.

Để có thể tận dụng lực hấp dẫn của sao Hỏa, tàu Psyche đã bay lướt qua hành tinh đỏ với vận tốc lên tới 19.848 km/h. Đây là chuyến bay áp sát ở cự ly đặc biệt gần khi khoảng cách giữa tàu và bề mặt sao Hỏa chỉ vào khoảng 4.500 km, tương đương khoảng cách từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ.

Cú hích trọng lực đã giúp tàu Psyche di chuyển nhanh hơn về phía vành đai tiểu hành tinh nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc - nơi được cho là tồn tại tiểu hành tinh kim loại quý hiếm.

Trong quá trình di chuyển qua sao Hỏa, toàn bộ hệ thống thiết bị khoa học trên tàu Psyche đều được kích hoạt. Các camera trên tàu đã chụp được hàng nghìn bức ảnh về hành tinh đỏ bao gồm hình ảnh hành tinh hình lưỡi liềm lúc tiếp cận đến hình ảnh khối cầu gần như tròn đầy khi nhìn qua kính chiếu hậu.

Ảnh: NASA/JPL-Caltech.

Với hàng nghìn bức ảnh ở những góc nhìn đa dạng, các kỹ sư, chuyên gia khoa học trên Trái đất có thể tinh chỉnh lại hệ thống định vị và đo đạc. Thêm nữa, 2 robot tự hành của NASA cùng các tàu quỹ đạo của Mỹ và châu Âu đã tiến hành quan sát khí quyển sao Hỏa để thu thập dữ liệu đối chứng.

Mục tiêu cốt lõi của chuyến bay đặc biệt này là tiểu hành tinh có cùng tên Psyche với tàu vũ trụ của NASA. Khác với hàng triệu thiên thể cấu tạo từ đá hoặc băng trong vành đai, Psyche là một tiểu hành tinh có hình dáng giống củ khoai tây với chiều dài khoảng 278 km, rộng 232 km và rất giàu kim loại.

Các nhà khoa học cho rằng, tiểu hành tinh Psyche có thể là phần lõi niken và sắt lộ ra của một hành tinh sơ khai từng bị lột bỏ lớp vỏ ngoài do các va chạm vũ trụ lớn. Do đó, việc nghiên cứu chi tiết tiểu hành tinh Psyche được giới chuyên gia kỳ vọng sẽ có thêm những thông tin giá trị về lịch sử thuở sơ khai của Hệ Mặt trời cách đây 4,6 tỉ năm và nguồn gốc, quá trình hình thành sự sống trên Trái đất.