TS Sabrina Gonzalez Pasterski: Không dùng mạng xã hội vì muốn 'trò chuyện' với vũ trụ

Sabrina Gonzalez Pasterski được xem là một trong những ngôi sao sáng trong làng vật lý học trên thế giới, bước tiếp trên "con đường" mà 2 nhà vật lý nổi tiếng là Albert Einstein và Stephen Hawking đã từng đi qua.

Thiên tài vật lý nổi danh từ nhỏ

Sinh năm 1993 tại Mỹ, Sabrina Gonzalez Pasterski là người Mỹ gốc Cuba. Cô sớm bộc lộ tài năng từ lúc còn nhỏ, bắt đầu quan tâm đến các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) từ lần đầu tiên đi máy bay lúc 9 tuổi. Nhờ sự khuyến khích của cha và giáo viên, cô bắt đầu chế tạo động cơ máy bay và tạo ra máy bay hoàn chỉnh vào 2 năm sau đó.

Tiến sĩ Sabrina Gonzalez Pasterski (Nguồn: https://perimeterinstitute.ca)

“Đó là một điều thật tuyệt vời, cánh quạt đã quay. Thật là không thể tin được”, Sabrina vui mừng chia sẻ sau khi chiếc máy bay do mình chế tạo đã hoạt động một cách trơn tru sau 363 ngày miệt mài làm việc.

Năm 14 tuổi, Sabrina một mình bay thử nghiệm qua hồ Michigan và trở thành người trẻ tuổi nhất từng lái máy bay riêng.

Sabrina đã chế tạo và lái máy bay trước khi lấy bằng lái ô tô. Năm 21 tuổi, cô đã tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) danh giá với điểm tuyệt đối 5.0/5.0. Trong thời gian theo học tại MIT, cô nhận ra hàng không vũ trụ không phù hợp với mình. Thay vào đó, cô hứng thú với lĩnh vực vật lý

"Tôi đến MIT với suy nghĩ mình sẽ theo ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ. Tuy nhiên, tôi hơi thất vọng vì mọi người chỉ quan tâm đến việc thử nghiệm hoặc sử dụng máy bay không người lái", Sabrina chia sẻ.

Sau đó, Sabrina quyết định con đường sự nghiệp mình theo đuổi. Cô nhận thấy những người cô ngưỡng mộ đều cho rằng vật lý rất thú vị. "Đôi khi bạn tham gia một lĩnh vực không chỉ vì bạn nghĩ nó thú vị mà những người bạn yêu thích cũng nghĩ nó thú vị", Sabrina nói.

Vì vậy, Sabrina học tiến sĩ tại Đại học Harvard sau khi tốt nghiệp MIT. Kế đến, cô hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Princeton.

TS Sabrina nổi tiếng với các công trình tìm hiểu và nghiên cứu về những thứ phức tạp nhất trong vũ trụ như hố đen hay bản chất của trọng lực cũng như các vấn đề liên quan tới không gian và thời gian. Cô cũng dành thời gian để khám phá lực hấp dẫn lượng tử nhằm tìm ra lời giải đáp thích hợp cho hiện tượng trọng lực trong cơ học lượng tử.

AI không thể thay thế lòng trắc ẩn và sự tò mò thuần túy của con người

Ảnh: Earth.com.

TS Sabrina đã thực hiện "Sáng kiến Holography Thiên thể" ngay sau khi tới làm việc tại Viện Perimeter. Ý tưởng này giúp thu hẹp khoảng cách giữa cơ học lượng tử và thuyết tương đối rộng. Bắt nguồn từ vật lý lượng tử của các lỗ đen, holography (kỹ thuật tạo hình ảnh ba chiều) của thiên thể cung cấp một khuôn khổ thống nhất để hiểu các hiện tượng như va chạm hạt tại Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN) và sóng hấp dẫn.

Theo TS Sabrina, "Sáng kiến Holography Thiên thể" nhằm áp dụng những hiểu biết sâu sắc từ lý thuyết dây và thông tin về lỗ đen vào bằng chứng có thể quan sát được, đưa ra cách toàn diện để nghiên cứu và khái niệm hóa vũ trụ.

Không chỉ đam mê nghiên cứu, "Sáng kiến Holography Thiên thể" tích cực ủng hộ phụ nữ trong lĩnh vực STEM. Cô từng được mời đến Nhà Trắng để thảo luận về sáng kiến "Let Girls Learn", nhằm trao quyền cho các cô gái trên khắp thế giới theo đuổi giáo dục và sự nghiệp STEM.

Ngay cả khi được đánh giá khá cao về tài năng, TS Sabrina chưa bao giờ muốn dừng lại một chỗ mà luôn dũng cảm tiến về phía trước. “Tôi luôn tự đặt cho mình những áp lực và kỳ vọng còn lớn hơn những điều mà mọi người mong chờ ở tôi. Thật tuyệt khi được mọi người công nhận nhưng tôi hy vọng rằng đó chỉ là một nền tảng để tôi có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai”, nữ tiến sĩ chia sẻ.

Trong bối cảnh "cuộc cách mạng" trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ mạnh mẽ và các mạng xã hội, thực tế ảo ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người, TS Sabrina lựa chọn hướng đi riêng trên hành trình theo đuổi đam mê khám phá vũ trụ.

"Tôi không dùng mạng xã hội vì tôi muốn dành thời gian để 'trò chuyện' với vũ trụ. Chúng ta đang quá bận rộn nhìn vào màn hình điện thoại mà quên mất việc nhìn vào những vì sao. AI có thể giúp chúng ta tính toán nhanh hơn nhưng nó không thể thay thế lòng trắc ẩn và sự tò mò thuần túy của con người", TS Sabrina chia sẻ.