Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Nhà Khoa học - Vusta News

TS Sabrina Gonzalez Pasterski: Không dùng mạng xã hội vì muốn 'trò chuyện' với vũ trụ

Tiến sĩ Sabrina Gonzalez Pasterski, được mệnh danh là "Albert Einstein mới", đam mê khám phá những bí mật của vũ trụ.

Tâm Anh (TH)

Sabrina Gonzalez Pasterski được xem là một trong những ngôi sao sáng trong làng vật lý học trên thế giới, bước tiếp trên "con đường" mà 2 nhà vật lý nổi tiếng là Albert Einstein và Stephen Hawking đã từng đi qua.

Thiên tài vật lý nổi danh từ nhỏ

Sinh năm 1993 tại Mỹ, Sabrina Gonzalez Pasterski là người Mỹ gốc Cuba. Cô sớm bộc lộ tài năng từ lúc còn nhỏ, bắt đầu quan tâm đến các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) từ lần đầu tiên đi máy bay lúc 9 tuổi. Nhờ sự khuyến khích của cha và giáo viên, cô bắt đầu chế tạo động cơ máy bay và tạo ra máy bay hoàn chỉnh vào 2 năm sau đó.

sabrina.jpg
Tiến sĩ Sabrina Gonzalez Pasterski (Nguồn: https://perimeterinstitute.ca)

“Đó là một điều thật tuyệt vời, cánh quạt đã quay. Thật là không thể tin được”, Sabrina vui mừng chia sẻ sau khi chiếc máy bay do mình chế tạo đã hoạt động một cách trơn tru sau 363 ngày miệt mài làm việc.

Năm 14 tuổi, Sabrina một mình bay thử nghiệm qua hồ Michigan và trở thành người trẻ tuổi nhất từng lái máy bay riêng.

Sabrina đã chế tạo và lái máy bay trước khi lấy bằng lái ô tô. Năm 21 tuổi, cô đã tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) danh giá với điểm tuyệt đối 5.0/5.0. Trong thời gian theo học tại MIT, cô nhận ra hàng không vũ trụ không phù hợp với mình. Thay vào đó, cô hứng thú với lĩnh vực vật lý

"Tôi đến MIT với suy nghĩ mình sẽ theo ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ. Tuy nhiên, tôi hơi thất vọng vì mọi người chỉ quan tâm đến việc thử nghiệm hoặc sử dụng máy bay không người lái", Sabrina chia sẻ.

Sau đó, Sabrina quyết định con đường sự nghiệp mình theo đuổi. Cô nhận thấy những người cô ngưỡng mộ đều cho rằng vật lý rất thú vị. "Đôi khi bạn tham gia một lĩnh vực không chỉ vì bạn nghĩ nó thú vị mà những người bạn yêu thích cũng nghĩ nó thú vị", Sabrina nói.

Vì vậy, Sabrina học tiến sĩ tại Đại học Harvard sau khi tốt nghiệp MIT. Kế đến, cô hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Princeton.

TS Sabrina nổi tiếng với các công trình tìm hiểu và nghiên cứu về những thứ phức tạp nhất trong vũ trụ như hố đen hay bản chất của trọng lực cũng như các vấn đề liên quan tới không gian và thời gian. Cô cũng dành thời gian để khám phá lực hấp dẫn lượng tử nhằm tìm ra lời giải đáp thích hợp cho hiện tượng trọng lực trong cơ học lượng tử.

AI không thể thay thế lòng trắc ẩn và sự tò mò thuần túy của con người

tauu-5.png
Ảnh: Earth.com.

TS Sabrina đã thực hiện "Sáng kiến Holography Thiên thể" ngay sau khi tới làm việc tại Viện Perimeter. Ý tưởng này giúp thu hẹp khoảng cách giữa cơ học lượng tử và thuyết tương đối rộng. Bắt nguồn từ vật lý lượng tử của các lỗ đen, holography (kỹ thuật tạo hình ảnh ba chiều) của thiên thể cung cấp một khuôn khổ thống nhất để hiểu các hiện tượng như va chạm hạt tại Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN) và sóng hấp dẫn.

Theo TS Sabrina, "Sáng kiến Holography Thiên thể" nhằm áp dụng những hiểu biết sâu sắc từ lý thuyết dây và thông tin về lỗ đen vào bằng chứng có thể quan sát được, đưa ra cách toàn diện để nghiên cứu và khái niệm hóa vũ trụ.

Không chỉ đam mê nghiên cứu, "Sáng kiến Holography Thiên thể" tích cực ủng hộ phụ nữ trong lĩnh vực STEM. Cô từng được mời đến Nhà Trắng để thảo luận về sáng kiến "Let Girls Learn", nhằm trao quyền cho các cô gái trên khắp thế giới theo đuổi giáo dục và sự nghiệp STEM.

Ngay cả khi được đánh giá khá cao về tài năng, TS Sabrina chưa bao giờ muốn dừng lại một chỗ mà luôn dũng cảm tiến về phía trước. “Tôi luôn tự đặt cho mình những áp lực và kỳ vọng còn lớn hơn những điều mà mọi người mong chờ ở tôi. Thật tuyệt khi được mọi người công nhận nhưng tôi hy vọng rằng đó chỉ là một nền tảng để tôi có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai”, nữ tiến sĩ chia sẻ.

Trong bối cảnh "cuộc cách mạng" trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ mạnh mẽ và các mạng xã hội, thực tế ảo ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người, TS Sabrina lựa chọn hướng đi riêng trên hành trình theo đuổi đam mê khám phá vũ trụ.

"Tôi không dùng mạng xã hội vì tôi muốn dành thời gian để 'trò chuyện' với vũ trụ. Chúng ta đang quá bận rộn nhìn vào màn hình điện thoại mà quên mất việc nhìn vào những vì sao. AI có thể giúp chúng ta tính toán nhanh hơn nhưng nó không thể thay thế lòng trắc ẩn và sự tò mò thuần túy của con người", TS Sabrina chia sẻ.

#Nghiên cứu về vũ trụ và hố đen #Tiến sĩ Sabrina Gonzalez Pasterski #nhà vật lý #vũ trụ #Albert Einstein

Bài liên quan

Nhà Khoa học - Vusta News

Nữ tiến sĩ có 46 công bố quốc tế được đề cử Gương mặt trẻ 2025

TS Đặng Thị Lệ Hằng được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 với những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

TS Đặng Thị Lệ Hằng, Phó Trưởng phòng Công nghệ Vật liệu Y sinh, Viện Công nghệ Tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, là tác giả chính của 46 công bố khoa học quốc tế, trong đó có 20 bài với vai trò tác giả chính. Bên cạnh đó, chị đã xuất bản 2 đầu sách (1 với vai trò tác giả, 1 đồng chủ biên) và sở hữu 3 bằng độc quyền sáng chế.

Năm 2025, chị được trao Giải thưởng Khoa học & Công nghệ Quả Cầu Vàng, cùng các danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và Tuổi trẻ sáng tạo.

Xem chi tiết

Nhà Khoa học - Vusta News

Luận án tiến sĩ đặc biệt của nữ giáo sư Toán đầu tiên Việt Nam

Năm 1975, GS Toán đầu tiên của Việt Nam đã bảo vệ luận án tiến sĩ đặc biệt, gây chấn động giới khoa học Pháp lúc bấy giờ.

GS Hoàng Xuân Sính sinh năm 1933 tại làng Cót (Từ Liêm, Hà Nội) trong một gia đình trí thức có truyền thống hiếu học. Ngay từ thuở nhỏ, tâm hồn của cô bé Hoàng Xuân Sính đã được bồi đắp bởi tư tưởng của những bậc đại trí thức như GS Vũ Đình Hòe hay GS Hoàng Xuân Hãn. Năm 1951, sau khi tốt nghiệp tú tài tại trường Chu Văn An, bà sang Pháp định cư và tiếp tục theo đuổi con đường học vấn.

Học toán để trở về: Lời hứa của người con gái làng Cót

Xem chi tiết

Nhà Khoa học - Vusta News

Nữ tiến sĩ giành giải thưởng sáng tạo châu Á, hành trình từ bếp của mẹ

TS Vũ Thị Tần, Trường Hóa và Khoa học sự sống, ĐH Bách khoa Hà Nội, vừa được vinh danh tại Giải thưởng Sáng tạo châu Á năm 2025.

Giải thưởng Sáng tạo châu Á vừa chính thức công bố danh sách các nhà khoa học đoạt giải năm 2025. Trong số đó, TS Vũ Thị Tần, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội được vinh danh với những đóng góp trong lĩnh vực khoa học vật liệu.

ts-tan.jpg
TS Vũ Thị Tần, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: ĐHBK Hà Nội.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới