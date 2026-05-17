Hình ảnh tuyệt đẹp cầu nối cặp thiên hà lùn NGC 4490 và NGC 4485

Kính viễn vọng James Webb ghi lại được một sự kết nối vũ trụ ngoạn mục: các thiên hà lùn "nhảy múa cùng nhau".

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Các nhà thiên văn học đã chụp được một hình ảnh tuyệt đẹp khác về vũ trụ. Cụ thể, Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST), đã chụp được một cầu nối khí và bụi lung linh giữa hai thiên hà lùn, lần lượt có tên là NGC 4490 và NGC 4485, trông giống như một điệu nhảy duyên dáng kết nối chúng trong vũ trụ.

NGC 4490 ở bên trái được bao phủ bởi bụi và có cấu trúc phức tạp, trong khi NGC 4485 ở bên phải tỏa sáng rực rỡ. Cầu nối thiên hà lùn này trải dài hàng chục nghìn năm ánh sáng, cho thấy rõ các chi tiết của các cụm sao trẻ và bụi nóng, màu đỏ bên trong.

Ảnh: @NASA.

Cặp thiên hà lùn này, được gọi chung là Arp 269, nằm cách Trái Đất khoảng 25 triệu năm ánh sáng. Đây là một trong những tương tác giữa các thiên hà lùn gần nhất và dễ quan sát nhất, liên quan đến các cầu khí và cấu trúc sao riêng lẻ. Các nhà thiên văn học chỉ ra rằng, tương tác này giúp hiểu rõ hơn về cách các thiên hà trong vũ trụ sơ khai hấp thụ khí, hình thành sao và dần dần phát triển tương tác kết nối .

Các thiết bị hồng ngoại gần và hồng ngoại giữa (NIRCam và MIRI) của kính viễn vọng không gian JWST đã cung cấp độ rõ nét chưa từng có, cho phép nhóm nghiên cứu độ phân giải cao các ngôi sao riêng lẻ, dòng khí và cấu trúc bụi, thậm chí tái tạo lại lịch sử tương tác giữa các thiên hà lùn.

Đối với các nhà khoa học, các thiên hà lùn là "những phiên bản thu nhỏ của vũ trụ sơ khai" - có khối lượng thấp, giàu khí và phân bố thưa thớt các nguyên tố nặng. Quan sát các hệ thống như Arp 269 không chỉ đơn thuần là chụp những hình ảnh đẹp, mà còn là xem xét lại quá trình hình thành của các thiên hà trong vũ trụ sơ khai. Mỗi quan sát chi tiết của kính viễn vọng không gian JWST đều đưa chúng ta đến gần hơn với việc hiểu cách vũ trụ tạo ra các ngôi sao từ bụi và khí, dệt chúng thành mạng lưới Dải Ngân hà rộng lớn mà chúng ta thấy ngày nay.

